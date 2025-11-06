Российские власти вновь хвалят правительство «Грузинской мечты». На этот раз на «стойкость властей Грузии, сумевших противостоять деструктивному влиянию извне», указал секретарь Совета безопасности РФ, бывший министр обороны Сергей Шойгу.

«Властям Грузии удалось противостоять деструктивным действиям, направленным на дестабилизацию обстановки в стране во время выборов. Конечно, здесь надо отдать должное стойкости властей – они действительно отстояли интересы Грузии и грузинского народа», – заявил он.

В Москве ранее не раз хвалили Тбилиси за «защиту суверенитета», принятие законов об «иноагентах» и запрет так называемой «ЛГБТ-пропаганды». Посылы российских политиков часто совпадают с заявлениями лидеров «Грузинской мечты».

Общаясь с журналистами по итогам встречи секретарей Советов безопасности стран СНГ, Шойгу раскритиковал власти Молдовы, которые, по его словам, «не дали гражданам страны, проживающим в России, проголосовать, открыв всего два избирательных участка в Москве».

Комментируя процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, Шойгу отметил, что «ситуация в Закавказье стала намного стабильнее».

«У многих может сложиться впечатление, что всё это время единственной страной, урегулировавшей восьмой или девятый конфликт, были Соединённые Штаты», – заметил он, добавив, что «Россия делала всё для того, чтобы ситуация стала более стабильной».