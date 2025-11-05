В день, когда в Брюсселе проходил саммит лидеров стран-кандидатов в Европейский союз, место Грузии в зале оставалось пустым. В это же время представители Тбилиси находились на другом конце света — в Шанхае, где премьер-министр Ираклий Кобахидзе подписывал новые меморандумы с Китаем.

«Черный вторник»

80-страничный отчет Европейской комиссии о расширении ЕС стал, по признанию самих европейских чиновников, самым жестким документом за всю историю наблюдений за прогрессом стран-кандидатов на этом пути. Брюссель обвинил грузинскую власть в «демократическом откате» по всем ключевым направлениям — от верховенства закона до свободы СМИ.

«Это самый плохой отчет о расширении за всю историю среди всех стран-кандидатов, но он справедлив. Правительство [Грузии] обманывает народ, говоря, что приближает их к ЕС, тогда как на самом деле оно отдаляет Грузию от Европейского союза. Мы видим явный откат во многих, особенно фундаментальных областях, таких, как верховенство закона, антикоррупционные меры, свобода СМИ. Правительство не следует интересам своего народа», — заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

В Еврокомиссии дали четко понять: от грузинского кандидатства осталась только формальность. Единственный выход, по словам Кос — это пересмотр антиевропейских законов, прекращение арестов политических оппонентов и давления на гражданское общество.

Евродепутат Раса Юкнявичене назвала день публикации отчета «черным вторником» для Грузии:

«Для Грузии были открыты все возможные пути, как и для Молдовы и стран Западных Балкан. Сегодня же среди всех стран-кандидатов именно в Грузии события развиваются по самому тревожному сценарию».

Отметим, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас также была предельно прямолинейна: если у Албании, Молдовы и Украины есть положительная динамика на пути к членству, то у Грузии «перспектива отрицательная».

Бывшие дипломаты страны обвинили партию «Грузинская мечта» и ее почетного председателя, миллиардера Бидзину Иванишвили в «саботаже европейской интеграции» и сознательном игнорировании конституции и национальных интересов.

«Ситуация, созданная в результате узурпации государства правящей партией, подрывает грузинскую государственность, будущее страны и ее развитие. <...>. Власть, захватившая контроль над государством, не только отдаляет нас от многовекового европейского выбора многих поколений грузин, но и разрушает суверенитет и государственность Грузии, служа интересам только страны-оккупанта, России», — озвучил совместное заявление на брифинге бывший посол Грузии в Дании и Исландии Гиги Гигиадзе.

Дипломаты также подчеркнули, что в момент, когда лидеры стран-кандидатов присутствовали в Брюсселе на саммите по расширению ЕС, Грузия там представлена не была. В мероприятии приняли участие президент Украины, Молдовы, премьер-министр Албании, Северной Македонии и президент Сербии и др.

В оппозиции послание Евросоюза трактуют однозначно: вернуть европейскую перспективу возможно только при смене власти.

«Марта Кос и Кая Каллас открыто говорили о том, что режим Иванишвили целенаправленно вводит грузинский народ в заблуждение, создавая иллюзию, будто формально Грузия все еще находится в процессе интеграции в ЕС. Это иллюзия, это ложь. Истина в том, что процесс присоединения Грузии к ЕС для грузинского народа, который Союз ждет в своей большой политической и безопасной семье, может быть восстановлен только если мы избавимся от русского режима Иванишвили», — заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.

Один из лидеров партии «Сильная Грузия — Лело» Тазо Датунашвили также заявил, что вчерашний отчет безо всякой дипломатической риторики констатировал: при нынешнем руководстве «Грузинской мечты» европейское будущее Грузии завершено.

«Сегодня окончательно проявилось, что по сценарию, написанному в Москве, «Грузинская мечта» похоронила европейскую перспективу Грузии», — заявил Датунашвили.

Партия «Грузинская мечта» традиционно отреагировала на отчет резкой критикой. Власти назвали документ «субъективным» и «фальшивым».

«Создается впечатление, что делается все, чтобы мы, грузины, отказались от европейской перспективы Грузии, настолько отчет полон искаженных «аргументов» и «фактов», —заявил член «Мечты» Давид Матикашвили.

Обвинила во лжи Еврокомиссию и член партии «Сила народа», аффилированной с «Грузинской мечтой», Эка Сепашвили. По ее словам, в Грузии нет отката в области прав человека и верховенства закона, о чем идет речь в ежегодном отчете.

«Еврокомиссия сама не доверяет своим отчетам, а этот отчет был заранее предназначен для провокации агрессии и поляризации в обществе», — сказала Сепашвили.

В Министерстве иностранных дел Грузии отметили, что отчет не стал неожиданностью. По объяснению ведомства, документ «использован для озвучивания необоснованных негативных оценок и очередных политических спекуляций».

«Мы осуждаем все попытки использовать вопрос присоединения к ЕС как политический инструмент, что наносит ущерб отношениям между Грузией и Европейским союзом», — говорится в заявлении министерства.

При этом в партии власти заявляют, что критический отчет не станет препятствием для курса Грузии на членство в ЕС к 2030 году.

Шанхай вместо Брюсселя

Пока Европа говорила о разрыве с демократическими принципами, грузинская делегация во главе с грузинским премьером в Шанхае подписывала новые меморандумы с Китаем. В состав делегации вошли пять министров Грузии и президент Национального банка, которые посетили Международную выставку импорта в Шанхае.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе в рамках визита встретился с главой правительства Китая Ли Цяном и заявил о «позитивной динамике стратегического партнерства» между двумя странами.

«Было отмечено плодотворное сотрудничество в торгово-экономической, туристической и технологической сферах. Стороны обратили внимание на сотрудничество в рамках инициативы «Пояс и путь» и на важность развития Среднего коридора», — заявил Кобахидзе, согласно пресс-службе правительства.

Грузинская сторона сообщила, что товаропоток через Средний коридор вырос более чем на 70% за год и пообещала «еще активнее продвигать проекты, связывающие Китай и Европу через Грузию». В ответ Ли Цян подчеркнул, что Китай «хочет укрепить стратегическую коммуникацию с Грузией» и «приносить еще больше пользы нашим народам».

«В последние годы, благодаря стратегическому руководству лидеров Грузии и Китая, двусторонние отношения интенсивно развиваются. В 2023 году наши страны установили стратегическое партнерство, и с тех пор взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах продолжает углубляться. Китай благодарен Грузии за искреннюю дружбу», — заявил Ли Цян.

В 2023 году страны подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Теперь грузинское правительство рассматривает Китай как ключевого экономического и политического партнера на фоне растущей изоляции в Европе. И у части гражданского общества это вызывает некоторые опасения.

В мае 2025 года организация «Международная прозрачность — Грузия» опубликовала заявление, в котором выразила обеспокоенность растущим влиянием недемократических стран на грузинскую политику. На фоне охлаждения отношений с Западом, отмечало НПО, «Грузинская мечта» активно укрепляет связи с Китаем.

В своем заявлении «Международная прозрачность — Грузия» упомянула цитату премьер-министра Ираклия Кобахидзе от 2024 года, где он назвал Китай «одним из лучших примеров государственной модернизации» и заявил, что страна «подает положительный пример другим мировым державам».

При этом сам Евросоюз рассматривает Китай одновременно как партнера, экономического конкурента и системного соперника. В отчете ЕС 2023 года об отношениях с Китаем отмечалось, что Пекин стал менее открытым для мира и более репрессивным внутри страны.

«А на международной арене занял более напористую позицию, прибегая к экономическому давлению, бойкотам европейских товаров и введению экспортных ограничений на критически важные сырьевые материалы», — написано в документе.

Пока Тбилиси смотрит на Восток, расширяя связи с Китаем, его путь в Европу становится все более туманным и бесперспективным, пока у власти пребывает «Грузинская мечта», считают наблюдатели.

