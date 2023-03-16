Швейцарские регуляторы попытались успокоить вкладчиков Credit Suisse

Швейцарский финансовый регулятор FINMA и Центральный банк Швейцарии в совместном заявлении заверили вкладчиков, что Credit Suisse соблюдает требования к капиталам и ликвидности, предъявляемые к системно значимым банкам. Агентство Reuters отмечает, что таким образом главные финансовые учреждения Швейцарии попытались ослабить опасения, возникшие вокруг Credit Suisse.

BBC News сообщает, что швейцарские регуляторы заявили о готовности оказать помощь «банковскому гиганту» Credit Suisse – «если это будет необходимо». Британская медийная корпорация отмечает, что крах банка Silicon Valley Bank в США вызвал опасения относительно «более широкого кризиса».

Как сообщает «Евроньюс», европейские фондовые рынки упали в среду на фоне опасений нового витка банковского кризиса. Спусковым механизмом стала новость о том, что Национальный банк Саудовской Аравии – крупнейший инвестор Credit Suisse – не намерен предоставлять швейцарскому финансовому учреждению дополнительную помощь.

Национальный банк Саудовской Аравии приобрел долю в Credit Suisse в размере почти 10% в прошлом году в рамках привлечения капитала, обязавшись инвестировать до 1,5 млрд швейцарских франков.

Статистика: В среду к 14 часам по среднеевропейскому времени, парижская биржа упала на 2,97%, Лондонская – на 2,76%, Франкфуртская – на 2,43%, Миланская – на 4% . Индекс европейского банковского сектора (Stoxx 600 Banks) опустился более чем на 7%. В минусе начали день американские рынки: индекс Dow Jones упал на 1,40%, Nasdaq на 1%. Акции Credit Suisse на торгах Швейцарской фондовой биржи в среду продолжили падение, обновив исторический минимум. Котировки упали на 23,7%, что, как сообщает Bloomberg, стало сильнейшим падением за один день.

Правительства нескольких стран и один банк стараются убедить Швейцарию в необходимости срочных действий, информирует Reuters со ссылкой на свои источники.

В совместном заявлении швейцарских регуляторов нет указаний на вероятность влияния турбулентности американского банковского рынка на банки Швейцарии. Агентство Reuters отмечает, что FINMA и Центробанк Швейцарии имеют в виду недавние новости о крахе американских Silicon Valley Bank и Signature Bank. «Евроньюс» пишет со ссылкой на аналитиков, что падение акций Credit Suisse вновь вызвало у инвесторов опасения относительно устойчивости глобальной банковской системы после краха на прошлой неделе Silicon Valley Bank.



Федеральное казначейство США наблюдает за развитием ситуации вокруг Credit Suisse и в связи с этим поддерживает контакт с глобальными игроками, сообщил представитель Министерства финансов США. На вопрос о возможном влиянии проблем Credit Suisse на банковскую систему США, председатель бюджетного комитета, сенатор Берни Сандерс сказал кореспонденту Reuters: «Обеспокоены все».

Credit Suisse – второй крупнейший швейцарский финансовый конгломерат после UBS. Штаб-квартира находится в Цюрихе. С 2011 года Credit Suisse входит в число «глобально системно значимых банков».