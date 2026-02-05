Си призвал Трампа к «осторожности» при поставках оружия Тайваню

Между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином состоялся телефонный разговор, во время которого Си назвал Тайвань «важнейшим вопросом» в китайско-американских отношениях.

Лидер КНР, как пишут государственные медиа, призвал Трампа «быть осторожным» при поставках оружия на остров, который Пекин называет своей мятежной провинцией. Си добавил, что он придаёт «большое значение» связям с Вашингтоном и рассчитывает, что обе стороны найдут пути разрешения своих разногласий.

Беседа двух лидеров состоялась в среду на этой неделе. Трамп назвал её «превосходным», а также «долгим и обстоятельным» разговором. Ему предшествовала серия визитов западных лидеров, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, в Китай в последние месяцы, в надежде перезагрузить отношения со второй экономикой мира, отмечает Би-би-си.

Сам Дональд Трамп планирует посетить Китай в апреле, и, по его словам, он очень ждет этой поездки. «Отношения с Китаем, и мои личные отношения с лидером Си, чрезвычайно хорошие, и мы оба понимаем, как важно их поддерживать», - написал глава Белого дома в свое соцсети Truth Social.

В ходе телефонного разговора в среду, по словам Трампа, он и Си обсудили помимо Тайваня войну России против Украины, текущую ситуацию в Иране, а также закупки Китаем нефти и газа у США и американской сои.

Президент Тайваня Лай Циндэ после разговора Трампа и Си подчеркнул в комментарии в четверг, что отношения между Тайванем и США «нерушимы», и программы сотрудничества будут продолжаться и не изменятся .

Китай давно обещает «воссоединиться» с Тайванем и не исключает применения силы для достижения этой цели, если будет необходимо установить контроль над островом. При этом большинство тайваньцев поддерживают де-факто независимость Тайваня и его демократический статус. В любой потенциальный военный конфликт вокруг острова могут быть вовлечены США. Как и большинство стран Соединённые Штаты не имеют формальных дипломатических отношений с Тайванем, но являются важнейшим его международным сторонником и по закону обязались предоставлять Тайбэю средства для самообороны. В декабре администрация Трампа объявила о продаже Тайваню оружия на сумму 11,1 миллиарда долларов, что стало крупнейшим пакетом вооружений США для острова.

Китай декларирует нейтральную позицию в войне России против Украины и призывает к миру. Одновременно КНР продолжает активные контакты с Москвой. Лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались десятки раз и подписали соглашение о стратегическом партнёрстве без ограничений в феврале 2022 года, менее чем за три недели до того, как Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину. Китай является крупнейшим торговым партнёром России, помогая ей преодолевать последствия западных экономических санкций.



