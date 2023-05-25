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Силы ПВО Украины утверждают, что сбили 36 «Шахедов» из 36
Воздушные силы Украины заявили, что в ночь на 25 мая ими были сбиты все 36 дронов-камикадзе «Шахед» из 36, выпущенных Россией.
«Стопроцентный результат! 36 из 36. Спасибо за боевую работу воздушным командованиям «Запад», «Центр» и «Юг». Замечательная работа! Пожалуй, это лучший подарок!» – написал в телеграме командующий Воздушными силами генерал Николай Олещук. Работу ПВО утром в четверг отметил и президент Украины Владимир Зеленский.
Украинские военные в последнее время заявляют о том, что им удаётся сбить существенное большинство крылатых ракет и дронов, которыми Россия обстреливает украинскую территорию, однако о 100-процентном результате сообщается впервые. Российская сторона пока результаты своего удара не комментировала.
В условиях боевых действий и ограничений на публикацию видео и кадров работы ПВО и возможных попаданий проверить утверждения сторон на подлинность затруднительно или невозможно. Во время нынешней ночной атаки сообщалось о пожаре в Черновецкой области на западе Украины, однако власти утверждают, что он возник при падении обломков сбитого беспилотника, а не при попадании его в цель.
Накануне вечером Владимир Зеленский обратился к народу Ирана, в котором призвал его не поддерживать Россию в войне против Украины: «Ваши «Шахеды», которые каждую ночь терроризируют Украину, означают лишь то, что людей Ирана толкают еще глубже и глубже на темную сторону истории», – заявил он.
Иранские власти утверждают, что после начала широкомасштбной войны не поставляли России «Шахеды».
Назначенный Россией глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев, в свою очередь, написал в телеграме, что в ночь на 25 мая город подвергся атаке беспилотников, которая была отражена – утверждается, что два аппарата были сбиты и ещё несколько – заглушены силами РЭБ.
Другие новости дня
Пригожин заявил о начале вывода «вагнеровцев» из Бахмута
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о начале вывода своих бойцов из Бахмута.
На видео, опубликованном его пресс-службой, Пригожин заявляет, что подразделения ЧВК «Вагнер» собираются полностью покинуть Бахмут к 1 июня и уступить место регулярной российской армии.
После выхода из Бахмута, следует из видео, «вагнеровцы» собираются заняться ремонтом техники и вербовкой новых наемников, а затем, как объявил Пригожин, «приступить к выполнению нового задания».
Ранее Пригожин и Минобороны России заявили о взятии Бахмута. 20 мая в Минобороны Украины говорили, что ситуация в Бахмуте Донецкой области «критическая», но ВСУ держат оборону в районе «Самолет». 21 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что украинские военные взяли Бахмут в «полуокружение».
ФСБ России заявила о предотвращении диверсии на двух АЭС
Федеральная служба безопасности России заявила о задержании двоих граждан Украины и двоих россиян, которые, как утверждается, планировали диверсии на двух атомных электростанциях — в Ленинградской и Тверской области.
По утверждению российской спецслужбы, обвиняемые подорвали одну опору линии электропередач, ведущей к Ленинградской атомной электростанции, и заминировали ещё четыре. Кроме того, они заминировали семь опор ЛЭП Калининской АЭС. Всего собирались подорвать 30 опор, — заявляет ведомство.
По версии следствия, исполнители диверсии Александр Майструк и Эдуард Усатенко с украинским гражданством проникли в Россию через границу с Беларусью в Псковской области. Туда они, как утверждается, прибыли из Украины транзитом через Польшу.
Задержанные россияне, как утверждается, обеспечили украинцев средствами связи и транспортом с поддельными номерами. Утверждается, что обвиняемые признали вину. Завербовал диверсантов сотрудник украинской разведки, говорится в заявлении ФСБ. Киев такие утверждения традиционно не комментирует.
В ночь на 1 мая в Гатчинском районе Ленинградской области произошёл подрыв одной из опор ЛЭП Ленинградской АЭС. В течение нескольких дней сапёры находили на линии взрывные устройства. Были возбуждены уголовные дела о диверсии и незаконном обороте взрывных устройств, напоминает Север.Реалии.
В августе спецслужба заявляла о подрыве высоковольных линий, ведущих от Курской атомной электростанции. Спецслужба тогда обвинила во взрывах «украинских диверсантов».
- Отключение АЭС от внешней сети потенциально может привести к аварийной остановке работы блоков. О подобных инцидентах на упомянутых в сообщении ФСБ станциях в 2022 и 2023 году не сообщалось.
Республиканец Рон Десантис выдвинул свою кандидатуру на пост президента
Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис подал в Федеральную избирательную комиссию США уведомление о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года. Он будет соперничать в борьбе за номинацию от Республиканской партии с бывшим президентом Дональдом Трампом. Через несколько часов Десантис объявил о выдвижении в своем твиттере, а также в беседе с Илоном Маском на платформе Twitter Spaces.
Эта презентация с участием Маска и его давнего друга и компаньона Дэвида Сакса оказалась омрачена техническими сбоями: трансляция, к которой поначалу подключились 300 тысяч человек, надолго «зависала» и прерывалась, отмечает Би-би-си.
Некоторое время Десантис опережал по опросам Трампа и считался более перспективным соперником Джо Байдена. Однако в последние недели его популярность среди республиканцев заметно снизилась и он начал «значительно» отставать от Трампа.
Главный аргумент Десантиса в пользу его кандидатуры, вероятно, будет заключаться в том, что он единственный республиканец, который может победить Байдена, говорится в комментарии «Голоса Америки».
«Мы должны отказаться от культуры проигрыша, которая повлияла на нашу партию в последние годы. Время для оправданий прошло», – сказал Десантис на мероприятии в Айове в начале этого месяца.
Губернатор подписал меры, которые строго ограничили аборты в штате, облегчили жителям скрытое ношение оружия, расширили ваучерную программу, позволяющую учащимся посещать частные школы, и ликвидировали финансирование инклюзивных программ в государственных университетах.
Десантис продолжает бороться с Walt Disney Co из-за критики компанией законов, запрещающих преподавание концепций гендерной идентичности в государственных школах. Компания подала федеральный иск, обвинив Десантиса в том, что он использует правительство штата в качестве оружия, чтобы наказать Walt Disney за ее деятельность.
Среди других кандидатов от республиканцев — бывший постоянный представитель США в ООН Никки Хейли и сенатор от Южной Каролины Тим Скотт.
Правительство Грузии объяснило отсутствие флагов ЕС «любовью к свободе»
Ко Дню независимости Грузии на здании парламента страны в этом году не будет больших баннеров с флагами Евросоюза. На это обратили внимание пользователи соцсетей и СМИ. Они опубликовали прошлогодние фотографии. На них рядом с флагами Грузии и символикой 26 мая были и флаги ЕС.
В правительстве говорят, что оформление праздника меняется ежегодно с 2016 года. Например, в 2018 году Грузия отметила 100-летие независимости, 2017 год был целиком посвящен 850-летию Руставели. В прошлом году праздник прошел под лозунгом «Навстречу Европе», а флаги ЕС были среди основных элементов.
В этом году, по информации правительства, главный слоган – «С любовью к свободе!», в связи с чем Тбилиси и другие города страны украсили лишь символикой национального флага Грузии.
Отметим, что пользователи соцсетей связали отсутствие флага ЕС в День независимости Грузии со сменой внешнеполитического курса правительства. Оппозиционное движение «Талга» и партия «Лело» заявили, что устроят 26 мая шествие с флагами Грузии и Евросоюза. Историк Лаша Бакрадзе призвал жителей Тбилиси 26 мая вывешивать флаги Грузии и Евросоюза с балконов и окон своих квартир.
СМИ напоминают, что в прошлом и текущем годах пророссийские активисты дважды сорвали и сожгли флаги ЕС у здания парламента Грузии. При этом как в 2022-м, так и в этом году страна ожидает получения статуса кандидата на вступление в ЕС.
Захарова: США вмешиваются во внутренние дела Грузии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию США на возобновление авиасообщения между Россией и Грузией. Она считает, что разговоры о введении санкции в отношении грузинских компаний – вмешательство в суверенные дела двух государств и неприкрытое давление Вашингтона.
«Никакой другой квалификации [для заявлений Госдепартамента], нежели вмешательство во внутренние дела суверенных государств, быть не может. Мы рассматриваем подобные менторские заявления Вашингтона как вмешательство во внутренние дела суверенных государств и в их отношения с третьими странами и неприкрытое давление», - сказала она.
По словам Захаровой, нет и не может быть «здравого объяснения», почему США считают возможным комментировать, о чем договариваются два суверенных государства.
«Если США во главу угла в своей политике везде и всюду ставят права человека, то, наверное, они должны в этой конкретной гуманитарной ситуации исходить из прав человека. Нет ничего более сложного, чем пересекать границу двух стран, с которыми были такие тесные связи, в том числе и родственные, гуманитарные, на протяжении длительного периода без прямого авиасообщения», – добавила Захарова.
Ранее в Госдепартаменте США заявили, что компании в аэропортах Грузии могут оказаться под угрозой санкций из-за обслуживания российских компаний.
- 10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. Между странами отсутствуют дипломатические отношения – их после войны 2008 года разорвала Грузия.
- Россия ранее трижды прерывала авиасообщение с Грузией. В последний раз это произошло летом 2019 года из-за протестов в Тбилиси, начавшихся после выступления в грузинском парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Грузинская оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.
- После начала войны в Украине глава МИД РФ Сергей Лавров несколько раз похвалил правительство Грузии за решение не присоединяться к санкциям против России. Он сказал, что нынешние грузинские руководители «проявляют ответственный подход», который опирается на коренные интересы своего народа, и «отказываются от такого рода заходов».
Столтенберг: НАТО ожидает от Грузии соблюдения санкций против РФ
Североатлантический альянс ожидает от Грузии соблюдения международных санкций, ограничивающих возможности России вести агрессивную войну против Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Важно, чтобы Грузия руководствовалась демократическими ценностями, в которые мы все верим. Мы ожидаем от стран, не являющихся членами НАТО, соблюдения санкций, усложняющих для России финансирование и организацию ее захватнической войны против Украины», – сказал Столтенберг.
Столтенберг отметил, что Альянс поддерживает Грузию уже много лет, в том числе во внедрении реформ, ведь именно в Грузии еще в 2008 году проявилась тенденция российского агрессивного поведения против соседей, когда войска РФ вторглись в эту страну и захватили часть ее территорий.
В ходе дискуссии на ежегодном Брюссельском форуме Столтенберг заявил, что такие страны, как Грузия, пытаются сопротивляться российской агрессии. Именно поэтому на Мадридском саммите НАТО было принято решение нарастить помощь для этих стран, и Грузия является наиболее показательным примером.
В Бельгии 16-летние получили право избирать депутатов Европарламента
Власти Бельгии снизили минимальный возраст участников голосования на выборах в Европейский парламент до 16 лет.
Аннелиз Верлинден, министр внутренних дел Бельгии, обратилась к молодежи: «Снижая возрастной ценз, мы посылаем четкий сигнал. Мы хотим услышать и ваши голоса и мнения, чтобы они учитывались».
Около 280 000 молодых бельгийцев получат возможность в следующем году сказать свое слово на европейском уровне. Но в отличие от взрослых граждан, которые автоматически попадают в список избирателей, несовершеннолетние, желающие проголосовать, должны будут зарегистрироваться заранее.
Бельгия стала четвертой страной в ЕС после Мальты, Германии и Австрии, которая разрешила голосование с 16-летнего возраста, сообщил телеканал «Евроньюс».
Правительство Грузии подтвердило поездку Саломе Зурабишвили в Брюссель
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибудет в Брюссель 31 мая и выступит перед Европарламентом, сообщила администрация президента.
По данным портала BM.ge, правительство Грузии по протоколу подтвердило поездку в ответ на обращение Зурабишвили.
Ранее президентская администрация упрекала правительство, что ответ затягивается с 27 апреля. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал публичные заявления на эту тему несерьезными.
Умерла американская певица Тина Тернер, «королева рок-н-ролла»
В Швейцарии в возрасте 83 лет умерла певица Тина Тернер. Об этом ее представитель сообщил Sky News. Тернер была одной из самый популярных певиц 1960-х - 1980-х годов. На ее счету восемь премий «Грэмми», она носила неофициальный титул «королевы рок-н-ролла».
Тина Тернер родилась в США в 1939 году. Ее имя при рождении - Анна Мэй Буллок. Сценический успех пришел к ней в начале 1960-х, когда она стала популярной исполнительницей ритм-энд-блюза. На ее счету восемь премий «Грэмми», награда MTV Video Music Awards, две Amеrican Music Awards и другие многочисленные призы.
Тернер была известна также как танцовщица и актриса. В 1986 году на голливудской Аллее славы появилась посвященная ей звезда.
Пашинян призвал Захарову не комментировать его слова
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что представитель МИД России не должен комментировать его слова, а может только принимать их к сведению. Так он отреагировал на высказывания представителя МИД России Марии Захаровой, которая прокомментировала высказывания главы правительства Армении о членстве этой страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Захарова на брифинге в среду прокомментировала последнее заявление Пашиняна по поводу возможного выхода Армении из ОДКБ в случае, если эта организация, где важную роль играет Россия, покажет свою неэффективность.
«Если это фигура речи для того, чтобы пролоббировать позицию о выходе Армении из ОДКБ, то, мне кажется, что все-таки надо понимать всю опасность манипулирования словами», - сказала Захарова.
Пашинян, по сообщению агентства «Арменпресс», отвечал в парламенте на вопросы депутатов, один из которых касался заявления представителя МИД России. Премьер-министр ответил, что не знает, кто из представителей российского МИД сделал такое заявление, отметив: «Моими собеседниками в РФ являются президент и председатель правительства Российской Федерации. Даже представитель МИД такого уважаемого и дружественного государства, как Россия, не может комментировать то, что я говорю».
Пашинян ранее неоднократно критиковал ОДКБ, в частности, утверждая, что организация не заняла достаточно четкую позицию в конфликте Армении с Азербайджаном. При этом прямо о том, что Ереван намерен выйти из организации, он не говорил.
В России, в свою очередь, ряд провластных комментаторов критикует Пашиняна, обвиняя его в прозападной позиции. Официально такие обвинения не звучат.
Вечером в среду Пашинян отправился в Москву, где он примет участие в очередном заседании Евразийского экономического совета. Запланирована и трехсторонняя встреча Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Грузию на саммите НАТО, предположительно, представит глава МИД — Коломина
Спецпредставитель НАТО Хавьер Коломина заявил, что надеется, что Грузия будет представлена на Вильнюсском саммите на уровне министра иностранных дел, хотя, по его словам, окончательное решение пока не принято, пишет SOVA.
На итоговом брифинге представитель Альянса заявил, что пока решается вопрос о том, как будет проводиться саммит в Вильнюсе 11-12 июля.
«Мы ожидаем, что Грузия примет участие в саммите на уровне министра иностранных дел, это пока соображения. В Мадриде принимал участие премьер-министр Гарибашвили - и стоит вопрос, кто будет присутствовать на саммите на этот раз. Мы верны Грузии и будем верны ей, несмотря на то, кто именно будет представлять страну. Это будет очень хорошим решением.
Хочу, чтобы у Грузии было соответствующее представительство после того, как в Мадриде были приняты решения, и хотим оценить то, как они осуществляются», - заявил Коломина.
Спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Хавьер Коломина сегодня, 24 мая, прибыл в Грузию. Ранее он посетил Ереван.
Представителя НАТО приняла президент Грузии Саломе Зурабишвили, детали не сообщаются. Кроме того, с Коломиной встретился спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Минобороны РФ обвинило Украину в атаке на корабль «Иван Хурс»
Минобороны России обвинило Украину в атаке морских беспилотников на корабль российского Черноморского флота «Иван Хурс» в Черном море.
Как утверждается в сообщении российского военного ведомства, рано утром 24 мая вооруженные силы Украины атаковали корабль тремя беспилотными катерами примерно в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор. В сообщении говорится, что все катера были уничтожены огнем, а российский корабль не пострадал. Минобороны также опубликовало 10-секундный видеоролик, на котором, как утверждается, запечатлено уничтожение беспилотников.
Как говорится в сообщении, «Иван Хурс» обеспечивает безопасность функционирования трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».
Утром в среду об атаке морских беспилотников на корабль писал ряд освещающих войну российских телеграм-каналов, причем некоторые из них утверждали, что нападение произошло гораздо ближе к турецкому побережью, чем отчиталось Минобороны.
Украина не комментировала утверждения российского военного ведомства.
«Иван Хурс» - разведывательный корабль, который предназначен для обеспечения связи и управления флотом, ведения радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежения за компонентами системы ПРО.
«РДК» отрицает потери при рейде под Белгородом. Шойгу говорил о 70 убитых
Бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК), совершившего на днях рейд в российскую Белгородскую область, отрицают, что понесли в ходе рейда потери убитыми. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее выступил с утверждением, что были убиты около 70 человек из числа пересекших российскую границу.
Более десяти бойцов РДК в среду пообщались с журналистами на территории Украины на фоне БМП, захваченного, как они утверждают, у российских пограничников. По словам одного из командиров РДК Дениса Капустина (Никитина), в ходе рейда были легко ранены двое бойцов, убитых нет. Капустин отрицает и потери боевой техники.
На вопрос о том, использовалась ли при рейде боевая техника западного производства, он сослался на слова Владимира Путина - о вооружении сепаратистов в 2014 году - о том, что такую технику «можно купить в любом военторге».
Ранее Минобороны России выступило с утверждением, что в ходе отражения нападения были убиты около 70 человек. Российское военное ведомство также опубликовало видео с несколькими единицами западной военной техники, как утверждается, подбитой в ходе боев и затем взятой российскими военными в качестве трофеев. Ряд телеграм-каналов опубликовал также видео с несколькими убитыми людьми, утверждая, что это диверсанты, но нет никаких подтверждений того, что это за люди и где было снято видео.
Рейд в Белгородскую область произошел 22 мая. Прорвавшиеся на территорию России вооруженные отряды на несколько часов взяли под контроль ряд населенных пунктов в Грайворонском районе. Впоследствии они с боем отступили за границу. Бойцы РДК и другого воюющего на стороне Украины добровольческого формирования «Легион Свобода России» утверждают, что в рейде участвовали только российские граждане, выступающие с оружием в руках против нынешних российских властей. Об этом же заявил и представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, который также заявил, что среди добровольцев не было убитых.
Власти Белгородской области заявили о гибели одного мирного жителя и нескольких раненых. Также в результате боев, как утверждается, были повреждены сотни частных домов.
Орбан заявил о намерении Венгрии снизить зависимость от российского газа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен снизить зависимость страны от российского газа, сообщает агентство Bloomberg. На экономическом форуме в Катаре он заявил, что ведёт переговоры с Катаром о поставках газа.
Орбан уточнил, что сейчас примерно половину всего газа Венгрия получает из России по трубопроводам. На эти поставки заключены долгосрочные контракты. Однако страна ищет и других партнёров. Он подчеркнул значимость Катара для Евросоюза.
«Без катарских поставок мы попали бы в беду прошлой зимой», – сказал Орбан. По его словам, поставки газа из Катара в Венгрию могут начаться к 2026 году.
Орбан также заявил, что Венгрия намерена развивать сотрудничество с Катаром и в других сферах, таких, как сельское хозяйство, IT-индустрия и вопросы безопасности.
Венгрия – одна из последних европейских стран, сохраняющих контакты с Москвой и союзниками. 11 апреля она продлила соглашение с Москвой о дополнительных поставках газа по «Турецкому потоку».
Будапешт обвиняется другими странами в ЕС в попытке блокировать санкции против России и симпатиях к Москве. Правительство Орбана утверждает, что действует в национальных интересах.
Украинский депутат премьеру Грузии: «Ты тянешь свое государство в РФ»
Депутат Верховной Рады Украины, член фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко прокомментировал заявление, сделанное премьером Грузии на форуме в Катаре, назвав его «противным».
Гарибашвили, в частности, сказал, что с Россией торгует не только Грузия, но и страны ЕС, а украинские политики желают втянуть Грузию в конфликт.
«Ираклий, у тебя часть территорий оккупирована Россией. У нас тоже. Но мы сражаемся, чтобы это исправить. А ты тянешь свое государство в РФ, чтобы было оккупировано все.
Конечно, мы говорим лишь о торговле. Ираклий продает свое тело в российском посольстве. И хочет, чтобы так поступала вся Грузия», – написал Гончаренко в телеграм-канале.
Отметим, что в фейсбуке украинский политик опубликовал свой пост на грузинском языке.
Три крупнейших российских частных банка обжаловали санкции ЕС в суде
Три крупнейших российских частных банка, Альфа-Банк, «Тинькофф» и Росбанк обжаловали в суде санкции Евросоюза. Внимание на это обратил телеграм-канал The sanctions law.
Санкции в отношении этих и ещё нескольких российских банков входят в десятый пакет экономических санкций Евросоюза, принятый 25 февраля этого года, к годовщине военного вторжения России в Украину.
Активы этих банков в странах Евросоюза подлежат заморозке, европейским компаниям запрещается заключать с ними сделки, они отключаются от системы SWIFT. В мае эти банки, как и ряд других, попали также под санкции Великобритании.
После российского вторжения в Украину российская экономика подверглась беспрецедентному санкционному давлению со стороны стран Запада. ЕС объяснил санкции против частных банков из России тем, что они обеспечивает «существенный доход» государству и обладают значимой ролью в экономике.
Иски российских банков поданы в суд Евросоюза. Доводы истцов не сообщаются. «Тинькофф» отказался комментировать дело российской версии журнала Forbes, издание направило запросы и в два других банка.
- Основатель «Тинькофф-Банка» Олег Тиньков и основные совладельцы «Альфа-Банка» Михаил Фридман и Пётр Авен находятся под персональными санкциями Великобритании и Евросоюза. Фридман и Авен обжаловали это в суде.
- В марте Тиньков обратился в МИД Великобритании с просьбой снять с него санкции, заявив, что продал свою долю в группе «Тинькофф». Авен и Фридман в марте также рассказали, что продают свои пакеты акций другому совладельцу «Альфа-Банка» Андрею Косогову и намерены добиваться снятия с них санкций.
В Крыму национализировали квартиру супруги президента Украины
В аннексированном Крыму национализирована ялтинская квартира супруги президента Украины Елены Зеленской, а также несколько зданий, принадлежавших украинским олигархам и крымскотатарскому Меджлису. Об этом сообщил назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксёнов.
О том, что Зеленская купила в 2013 году в Крыму пентхаус за половину рыночной стоимости, СМИ писали в 2019 году. Тогда сообщалось, что жена президента купила трехкомнатную квартиру в Ялте за почти 164 тысячи долларов (около 1200 тысяч долларов за квадратный метр). При этом стоимость квадратного метра подобных квартир в то время достигала четырёх тысяч долларов.
Зеленская купила квартиру у бывшего украинского депутата и бизнесмена Александра Буряка. Он также был одним из волонтёров штаба Владимира Зеленского. В пресс-службе президента Украины заявили, что супруга главы украинского государства купила недвижимость в Крыму до аннексии полуострова Россией, в полном соответствии с действующим законодательством Украины и по рыночной цене.
В апреле 2019 года крымскую квартиру Зеленских выставили на продажу по цене выше 790 тысяч долларов.
- Российские власти аннексированного Крыма приняли решение о национализации около 700 активов украинских физлиц в феврале. Среди владельцев национализированного имущества – украинские бизнесмены и политики Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.
- К национализированным активам относятся земельные участки и объекты недвижимости. Назначенный Россией крымский парламент считает, что их владельцы связаны с киевской властью и предпринимают «недружественные действия» в отношении России.
- В свою очередь, Аксенов заявил, что национализированное имущество будет выставлено на торги, а все средства от его продажи пойдут на нужды «специальной военной операции» – так в России официально называют войну против Украины.
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Спецпредставитель генсека НАТО проводит встречи в Грузии
В Грузию прибыл спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Хавьер Коломина. Ранее он посетил Ереван.
По информации СМИ, главными темами встреч, которые представитель Североатлантического альянса проведет в Тбилиси, станут предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе (11–12 июля), и вопросы, по которым Брюссель не раз выражал обеспокоенность в адрес официальных властей.
Коломина уже провел встречу с заместителем главы МИД Грузии Лашей Дарсалия. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что главной темой дискуссии стал прогресс Грузии на пути евроатлантической интеграции. Стороны обсудили и практическую помощь, которую в будущем Грузия получит от НАТО.
Представителя НАТО приняла президент Грузии Саломе Зурабишвили, детали не сообщаются. Кроме того, с Коломиной встретился спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. После окончания встреч Коломина ответит на вопросы грузинских журналистов.
Задымление на Крымском мосту – Аксенов заявил, что там идут учения
Крымские телеграм-каналы и паблики опубликовали ролики, на которых видно задымление на Крымском мосту. Об этом пишет телеканал «Дождь».
Назначенный Россией глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов сообщил, что мост был закрыт из-за проводимых в том районе учений. По его словам, движение восстановят через несколько часов. По информации некоторых телеграм-каналов, движение по мосту уже возобновлено.
«Убедительно прошу всех доверять только проверенным источникам информации», — заявил Аксенов.
В дорожном управлении «Тамань», как сообщает агентство РИА Новости, также объяснили появление задымления учениями.
- Начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по «украинским беспилотникам» и «работой ПВО». Сергей Аксенов называл беспилотники «основной угрозой» для Крыма. В октябре 2022 года на Крымском (Керченском) мосту произошел взрыв. На полуострове действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности. Аэропорт Симферополя закрыт.
- В октябре прошлого года Крымский мост был подорван. Были обрушены около 250 метров дорожного полотна, погибли 5 человек.
- Крымский полуостров Россия милитаризировала после незаконной аннексии в 2014 году. Украина заявляет, что вернет все свои оккупированные территории, включая Крым.
Гарибашвили: «Наша война – не война, а война в Украине – война?»
Грузинская экономика рухнет в случае введения двусторонних санкций против России, заявил премьер Грузии на панельной дискуссии ежегодного Катарского экономического форума. При этом Ираклий Гарибашвили вновь упрекнул Запад, заявив, что из-за войны 2008 года против России не были введены санкции.
«Мы нанесем вред нашему народу, если введем двусторонние экономические санкции против России. Вы хорошо знаете, у нас была война в 2008 году, вы помните кого-нибудь, кто вводил санкции против России во время войны? Никто. Ни у кого в мире не было ни правильной, ни адекватной реакции. Итак, мой вопрос: где логика? Наша война — не война, а война в Украине — война? Должен сказать, что мы были очень разочарованы тем, что после войны 2008 года с Россией дела шли своим чередом, словно ничего не произошло. После той разрушительной войны 20% территории нашей страны до сих пор оккупированы Россией, Россия построила две военные базы на нашей исторической земле, Россия признала т.н. независимость наших исторических регионов и эта оккупация продолжается», – сказал Гарибашвили.
Он вновь говорит, что Грузия «поддерживает Украину, украинский народ».
«Мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Мы присоединились к более чем 500 резолюциям, заявкам на всех международных платформах и полностью соблюдаем международные санкции. В Госдепартаменте заявили, что финансовые институты Грузии, Национальный банк, полностью соблюдают финансовые санкции. Что касается экономических санкций, то товарооборот Грузии с Россией составляет менее одного миллиарда долларов. Для сравнения, ЕС торгует всего за четыре дня столько, сколько мы торгуем за целый год. Это смешно. Логики нет. Это нанесло бы ущерб национальным интересам нашей страны», – заявил Ираклий Гарибашвили.
На вопрос, удивлен ли он тем, что Украина так долго продержалась, Ираклий Гарибашвили ответил, что все удивлены.
«Я думаю, что все удивлены. К сожалению, мы не видим признаков окончания этой войны в ближайшее время. Это проблема. Но здесь же, я хотел бы сказать, что мы не видим достаточных усилий со стороны международного сообщества для реализации правильных мер, чтобы провести мирные переговоры», — заявил Ираклий Гарибашвили.
На вопрос, кто должен сделать шаг к миру, Ираклий Гарибашвили ответил: «Обе стороны, все».
Комментируя сближение Тбилиси с Москвой, он вновь заявил, что в России живет миллион грузин, и у многих стран есть авиасообщение с Россией.
Карабахский лидер: «Арцах не был и не будет в составе Азербайджана»
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики выступил с посланием, заявив, что «Арцах не был и не будет в составе Азербайджана».
Араик Арутюнян прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который отметил, что Ереван готов признать территорию Азербайджана, включая Нагорный Карабах.
«Для нас неприемлемы любые заявления и документы, игнорирующие суверенитет Республики Арцах, право нашего народа на самоопределение и факт его реализации», – заявил Арутюнян.
Как пишет Радио Азатутюн, он призвал карабахцев не отчаиваться. По словам Арутюняна, армянская диаспора должна потребовать от правительств стран гражданства и правительства Армении практических шагов в направлении гарантирования права Карабаха на самоопределение и безопасности.
Араик Арутюнян также обратился к властям Армении, призвав их воздержаться от любых действий и заявлений о признании Карабаха частью Азербайджана, придерживаясь обязательств, взятых на себя внутренними и международными документами, а также национальных чаяний и интересов.
«Есть четкие принципы и красные линии, нарушения которых мы считаем неприемлемыми и недопустимыми. И признание Арцаха частью Азербайджана – это одна из тех красных линий, которая, мы уверены, остается таковой для большинства армян», – подчеркнул он.
Власти Российской Федерации и лично президента РФ Владимира Путина Араик Арутюнян призвал обеспечить выполнение обязательств по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, а власти и народ Азербайджана – положить конец политике ненависти и геноцида по отношению к народу Карабаха, быть готовыми искренне принять принцип равноправия народов и титул и права коренного армянского народа в отношении Карабаха.
Одновременно он сообщил о прекращении всех обсуждений по проведению внеочередных президентских и парламентских выборов, или проведению референдума доверия – ранее с таким предложением выступил председатель Национального собрания Карабаха.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988–1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Армения также вернула Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Freedom House: Армения и Молдова опережают Грузию по уровню демократии
Авторитетная международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад «Страны переходного периода», в котором оценивается состояние демократии в 29 странах.
Грузия по уровню демократии вновь относится к странам с переходным или гибридным режимом. При этом уровень демократии, по оценке Freedom House, за год снизился с 35% до 34% (с 3.07 до 3.04 балла). Таким образом, Грузию по этому показателю опережают Армения (35%, 3.11 балла) и Молдова (36%, 3.14 балла).
Правозащитники указывают на «недостаточную эффективность правительства Грузии», которая контрастирует с прогрессом в Армении, Молдове и Украине. Показатель Грузии снизился в категории «независимые СМИ». Речь идет, в частности, о давлении и насилии в отношении журналистов, поляризованной медиа-среде, приговоре гендиректору оппозиционного канала «Мтавари» Нике Гварамия.
В докладе указано, что Армения не подавала заявку на вступление в ЕС, однако она продолжала достигать демократических успехов в 2022 году, став единственной из 29 стран с улучшением более чем одного показателя.
Freedom House также отмечает, что правящие партии в Грузии, Сербии и Венгрии «стремились манипулировать своими избирателями, подрывать систему сдержек и противовесов, а также скрывать свои фундаментально антидемократические действия формальным следованием конституционным и законодательным процедурам».
На первом месте по уровню демократии среди 29 государств Центральной, Восточной Европы и стран постсоветского пространства оказалась Эстония, на последнем – Туркменистан. Уровень демократии Украины оценивается в 39% (3.36 балла), России – в 2% (1.11 балла).
Премьер Японии заявил об отсутствии планов по вступлению в НАТО
У Японии нет планов по вступлению в НАТО, однако вопрос по открытию офиса альянса в Токио обсуждается, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании правительства, передает Reuters.
По словам премьер-министра, у него нет данных, принято ли решение по открытию офиса НАТО в Японии. Кисида отметил, что Япония не планирует вступать в альянс в качестве постоянного или ассоциированного члена.
Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в мае заявил о планах открыть в Токио представительство НАТО - первого в Азии офиса альянса. Хаяси подчеркнул, что военное вторжение России в Украину отражается на стабильности во всём мире. По его мнению, Япония должна укреплять безопасность своего региона. Хаяси заявил, что хоть страна и не входит в НАТО, открытие офиса будет свидетельствовать о тесном сотрудничестве сторон.
Генеральный директор НАТО Йенс Столтенберг подтвердил факт переговоров. Он назвал Японию близким и важным партнёром Североатлантического альянса.
- В НАТО входят государства, расположенные в бассейне северной части Атлантического океана как со стороны Европы, так и со стороны североамериканского континента. Япония, расположенная на краю Тихого океана, не имеет права вступать в НАТО из-за своего географического положения.
- При этом НАТО имеет несколько бюро по связи в странах, не входящих в альянс, таких как Швеция, Швейцария, Австрия и Украина. Они занимаются развитием двусторонних связей между НАТО и этими странами, оказывают их военным ведомствам информационную и консультативную поддержку.
Пригожин: «демилитаризация» сделала украинскую армию одной из сильнейших
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в очередном интервью сказал, что затеянная Россией «спецоперация» привела совсем не к тем результатам, на которые рассчитывала Москва и о которых вначале говорил Путин: Украина стала известной всему миру, а ее армия превратилась в одну из сильнейших на планете.
Как пишет русская служба Би-би-си, Пригожин не упоминает Путина, а по обыкновению нападает на руководство Министерства обороны и всю остальную российскую верхушку.
«Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, потом подошли к Киеву, потом – русским языком называю! – обосрались и отошли. Дальше – к Херсону. Обосрались, отошли. После этого – или до этого? уже времена путаются – Изюм, Красный Лиман. И как-то у нас все не складывается», – сказал Пригожин.
«Спецоперация делалась ради денацификации и демилитаризации. Таким образом, денацификация Украины, о которой мы говорили, мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире [...] Украина стала страной, которую знают абсолютно везде. Это что касается денацификации. Теперь – что касается демилитаризации. [...] Если у них было на начало спецоперации условных 500 танков – [теперь] у них 5000 танков. Если у них воевать умело 20 000 человек, то теперь умеет воевать 400 000 человек. Как же мы ее демилитаризировали? Получается, что наоборот – мы ее хрен знает как милитаризировали», – добавил он.
Евгений Пригожин говорит, что «украинцы сегодня – это одна из сильнейших армий».
«У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки, у них есть различное вооружение, и более того, они работают на любых системах, на советских, на натовских, на чем угодно, одинаково успешно», – отметил глава ЧВК.
Интервью у Пригожина взял Константин Долгов – бывший пророссийский активист и политтехнолог из Харькова.
Как напоминают специалисты Би-би-си по российской политике, после 2014 года Долгов перебрался в Россию, где долгое время сотрудничал с командой Владислава Суркова, занимавшейся Минскими соглашениями. Когда Сурков был отстранен от этой работы, Долгов перешел в команду политтехнологов, работающих уже на Сергея Кириенко, нынешнего заместителя главы администрации президента России, и какое-то время занимался информационным сопровождением работы нескольких депутатов Госдумы.
Появление именно Долгова как интервьюера в этом ролике, по мнению обозревателей Би-би-си, может говорить о том, что информация о конфликте Кириенко с министром обороны Сергем Шойгу, о котором несколько дней назад заявил Игорь Стрелков (Гиркин), является правдивой.
- ЧВК «Вагнер» – российское неофициальное вооруженное формирование. Наемники ЧВК, среди которых – заключенные, завербованные в колониях, принимают активное участие в войне с Украиной, а также в наземных операциях в Сирии и Африке.
- Издание «Вёрстка» обращает внимание, что Пригожин дал интервью на фоне карты мира, на которой размещены разноцветные булавки. Издание предполагает, что в сферу интересов владельца ЧВК, по всей вероятности, входят более 30 стран в том числе в Латинской Америке, Азии и Океании. Маркерами, в частности, обозначены страны, в которых об активности структур Пригожина не сообщалось, например, ЮАР, Эфиопия, Габон, Колумбия и Бангладеш.
- Бойцов ЧВК обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе во внесудебных казнях. Пригожин не отрицает это, хотя прямыми словами и не признает. В ряде стран ЧВК «Вагнер» признана преступной и террористической организацией.
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