Главный союзник Владимира Путина снова в строю – президент Беларуси Александр Лукашенко обещает «еще долго мучить» оппонентов и продолжить курс на сближение с Москвой. Впрочем, самой Москве также предрекают мучения. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в большом интервью жестко раскритиковал как саму «спецоперацию», так и ее цели. Лидер «музыкантов» не исключает, что с таким состоянием армии, какое наблюдается сегодня, украинские подразделения вполне могут в скором будущем оказаться в Москве.

«Воскресший» Александр Лукашенко умирать не собирается. Белорусский лидер вновь появился на публике на фоне слухов о серьезном ухудшении состояния здоровья. Белорусский лидер уверяет, что недомогание было связано с запущенным из-за плотного графика аденовирусом, и обещает: мучить белорусский народ и оппонентов он будет еще долго:

«Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго».

О «долгих мучениях», только на этот раз ждущих россиян, говорит и основатель ЧВК «Вагнер». Евгений Пригожин в интервью пророссийскому активисту и бывшему подчиненному Владислава Суркова и Сергея Кириенко Константину Долгову довольно откровенно отозвался о т.н. спецоперации, как о провальной идее с далеко идущими последствиями. По словам Пригожина, в том, что касается заявленных целей вторжения, о которых так любил напоминать президент Путин, все получилось ровно наоборот:

«Денацификация Украины, о которой мы говорили… мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире».

Что же касается «демилитаризации», то она и вовсе обернулась тем, что Россия получила у себя под боком одну из самых подготовленных и боеспособных армий мира.

«Если у них было на начало спецоперации условных 500 танков, – [теперь] у них 5000 танков. Если у них воевать умело 20 000 человек, то теперь умеет воевать 400 000 человек. Как же мы ее демилитаризировали? Получается, что наоборот – мы ее хрен знает как милитаризировали. Я думаю, что украинцы сегодня – это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки, у них есть различное вооружение, и, более того, они работают на любых системах – на советских, на натовских, на чем угодно, – одинаково успешно».

А самое главное, отмечает Пригожин, у украинцев есть реальная цель, подобная той, что была у советских солдат во время Великой отечественной войны. И подобное сравнение, по мнению наблюдателей, может содержать намек на то, с кем в таком случае может ассоциироваться Россия. При этом Пригожин не стесняется и в оценках военного потенциала своей страны и способности Минобороны обеспечить безопасность границ самой России, не говоря уже об оккупированных территориях:

«Спокойно проникают ДРГ и идут совершенно безнаказанно, скидывая видео, – на танках, БМП, БТРах. Где гарантия, что она в Москву завтра не приедет? Но, если она приедет на Рублевку, эта ДРГ, то тогда хоть кто-то взбодрится. А пока, насколько я понимаю, на жителей Белгородской области всем на…ать. И поэтому в следующий раз они пройдут глубже, а потом еще глубже, а потом еще глубже».

Последние события в Белгородской области, считают аналитики, действительно нанесли Москве большие имиджевые потери. То, что диверсанты смогли без особых усилий перейти границу и заставить российскую армию бомбить российскую же территорию, дало возможность оппонентам Кремля иронизировать, что шутка Владимира Путина про «бомбить Воронеж» шуткой больше не является. А реакция того же заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева – лишь подтверждение бессилия.

«Что же касается этих отморозков – по-другому я их назвать не могу, – их можно характеризовать по-разному. Вопрос в том, что с ними делать. Их нужно истреблять, как крыс, даже не отлавливать», – сказал Медведев.

С «отловом», впрочем, отдельная проблема – если верить самим членам формирований «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России», то участвовавшие в рейде бойцы выполнили все поставленные задачи и успешно вернулись, не понеся существенных потерь.

Киев по-прежнему открещивается от участия ВСУ в трансграничной операции, но намекает: события в Белгородской области очень похожи на то, что происходило в Крыму в 2014 году, когда на украинской территории появились «зеленые человечки» без опознавательных знаков, а Владимир Путин уверял, что это местные добровольческие формирования, купившие форму в ближайшем военторге. Сегодня же выясняется, что в придуманную российским лидером игру вполне можно играть не только ему.

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