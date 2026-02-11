ЕС утвердил приостановку безвиза для грузинских диппаспортов

Европейский союз утвердил решение о приостановке безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии в рамках ранее принятого нового механизма. Об этом сообщил европейский редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Венгрия и Словакия, как и ожидалось, выступили против, однако это не повлияло на итоговое решение. По информации Йозвяка, оно вступит в силу в начале марта текущего года.

В конце декабря 2025 года в Европейском союзе начал действовать обновлённый механизм приостановки безвизового режима. После его утверждения стало известно, что он может затронуть Грузию — на фоне усиливающейся критики политики правящей партии со стороны Брюсселя и других европейских столиц.

Решение обязательно для исполнения всеми странами ЕС. Ранее, несмотря на принятое в Брюсселе решение, обладатели дипломатических и служебных паспортов, в том числе члены правительства «Грузинской мечты», могли путешествовать без визы в ряд стран ЕС, включая Венгрию.

В ЕС неоднократно заявляли, что если политика грузинских властей не изменится, вслед за отменой безвизового режима для владельцев диппаспортов меры могут быть распространены и на всё население.

В Тбилиси отказываются выполнять условия ЕС, в том числе отменить спорные законы. Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявлял, что возможная приостановка безвизового режима с Евросоюзом не является для страны «экзистенциальным вопросом», в отличие от сохранения мира и стабильности.

Дипломатические паспорта в Грузии имеют высшие должностные лица страны — в том числе президент, премьер-министр и спикер парламента (с супругами), министры и их заместители, депутаты, Католикос-Патриарх и другие. Служебные паспорта выдаются ряду чиновников министерств и ведомств, сотрудникам силовых структур, аппаратов судов и прокуратуры, а также административно-техническому персоналу дипломатических миссий и другим госслужащим по утверждённым квотам.