Скверу в Киеве присвоили имя «Грузинского легиона»

Одному из скверов в украинской столице присвоили имя «Грузинского национального легиона», сообщил его командир Мамука Мамулашвили. За принятие этого «исторического решения» он поблагодарил мэра Киева Виталия Кличко и депутатов городского совета, которые единогласно поддержали инициативу.

«Символично, что сквер расположен на улице имени Вахтанга Кикабидзе — человека, искренне любившего Украину. Это признание вклада грузинских бойцов и важная страница в истории Украины и дружбы наших народов», — отметил Мамулашвили.

Ранее стало известно, что «Грузинский легион» вошёл в состав Украинской добровольческой армии под командованием Дмитрия Яроша.