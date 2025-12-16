«Грузинский легион» вошёл в состав Украинской добровольческой армии

Командующий Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Ярош сообщил, что в её состав официально вошёл «Грузинский национальный легион». Командиру легиона Мамуке Мамулашвили было вручено боевое знамя «в знак братства, единства и общей борьбы».

«С другом Мамукой вместе воюем против московской недоимперии с 2014 года… Благодарю Бога за то, что у меня есть такой Брат по оружию и что мне выпала честь возглавлять Грузинский национальный легион в составе Украинской добровольческой армии! Силы обороны Украины стали сильнее», – написал в соцсетях Дмитрий Ярош, бывший депутат и экс-руководитель «Правого сектора».

«Грузинский легион был одним из первых иностранных боевых подразделений, вставших на защиту Украины ещё в начале войны – плечом к плечу с украинскими добровольцами. Искренне благодарим командование Украинской добровольческой армии за открытую душу, братство и подлинное доверие. Для нас большая честь служить вместе с такими людьми. Украине нужно больше таких командиров и патриотов, как Дмитрий Ярош – людей чести, принципов и бескомпромиссной любви к своему государству», – отметил Мамука Мамулашвили.

Ранее СМИ отмечали, что украинские власти приняли решение о расформировании всех интернациональных легионов и включении их личного состава в штурмовые подразделения. Отдельные представители легионов заявляли, что это решение может привести к существенному сокращению потока иностранных добровольцев в украинскую армию – а возможно, и к его полному прекращению.