Спасён член экипажа истребителя F-15E, сбитого над Ираном

Американский чиновник сообщил Радио Свобода, что американские силы спасли члена экипажа истребителя, сбитого 3 апреля над Ираном. Поиски второго пилота продолжаются. Это первый известный случай потери американского самолета в результате вражеского огня с начала нынешнего вооружённого конфликта с Ираном.

Заявления американского чиновника прозвучали через несколько часов после того, как Иран 3 апреля заявил о сбитии американского самолета и о вознаграждении иранским гражданам в случае поимки экипажа.

Подробности спасательной операции американский чиновник не предоставил. Другой американский чиновник сообщил Радио Свобода, что сбитый самолет был двухместным истребителем F-15E.

CBS, Reuters и израильские СМИ, ссылаясь на американских чиновников, также сообщили о спасении одного из членов экипажа. В некоторых сообщениях СМИ говорилось об участии сил специального назначения в спасательной операции. По ряду сообщений, огнём иранской ПВО был повреждён вертолёт Black Hawk, однако он смог вернуться на базу, о пострадавших не сообщалось.

Официально Пентагон и Центральное командование Вооружённых сил США пока не подтверждали, что самолёт был сбит. Не названные по имени представители администрации, однако, подтвердили СМИ, что иранские силы сбили самолёт.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что президент Дональд Трамп проинформирован об этом происшествии.

Израиль, как сообщает CBS, на время спасательной операции приостановил авиаудары по соответствующим районам Ирана.

The New York Times вечером в пятницу сообщила, что примерно в то же время, что и F-15E, в регионе Персидского залива потерпел крушение ещё один американский боевой самолёт. Сообщается, что единственный пилот был спасён. Источники издания сообщили, что разбился штурмовик A-10 Warthog, он упал в районе Ормузского пролива. Не сообщается, был ли он сбит или упал по другой причине.