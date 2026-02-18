СМИ: Трамп может начать войну с Ираном в ближайшие недели

Дональд Трамп совместно с Израилем может начать войну с Ираном в ближайшие недели, если Тегеран не согласится со всеми требованиями, выдвинутыми к нему Вашингтоном. Об этом пишут издание Axios и другие западные СМИ, ссылаясь на собственные источники информации в Белом доме.

«Босс начинает терять терпение. Некоторые из его окружения предостерегают его от войны с Ираном, но я думаю, что вероятность военных действий в ближайшие несколько недель составляет 90 процентов», – якобы заявил один из советников президента США. По данным Axios, военная операция США может не просто состоять из разовых воздушных ударов, а превратиться в масштабную военную кампанию, причем с полным участием Армии обороны Израиля.

В последние недели Соединенные Штаты направили на Ближний Восток и особенно в регион Персидского залива значительные военные силы, чтобы оказать давление на Тегеран и добиться от него уступок. Как пишут западные военные обозреватели, в случае войны только первая американская ударная волна может насчитывать 200–250 самолетов. В случае же совместной с Израилем операции против Ирана первая волна атакующих самолетов может насчитывать 400 единиц – это в два раза больше, чем во время 12-дневной войны Израиля и Ирана летом 2025 года.

В последние дни американцы стали резко наращивать переброску военной авиации на Ближний Восток, включая отправку туда уже второй Ударной авианосной группы во главе с авианосцем «Джеральд Форд». Если этот сейчас входящий в Средиземное море авианосец продолжит двигаться с текущей скоростью, то он может достичь побережья Ирана к воскресенью 22 февраля.

Президент США Дональд Трамп несколько раз говорил, что полная смена режима в Тегеране «лучшее из того, что может произойти». В свою очередь Высший руководитель Ирана, великий аятолла Али Хаменеи заявляет, что любые попытки Соединенных Штатов свергнуть его правительство потерпят неудачу.

При этом в Омане и Швейцарии продолжаются, хотя без какого-то успеха, ведущиеся при посредничестве султаната переговоры между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе. Последние встречи американских и иранских представителей прошли 17 февраля в Женеве. По их окончании глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что, хотя «работа еще не завершена», якобы представители двух стран «достигли понимания по основным направляющим принципам». Но одновременно в комментариях иранским СМИ Арагчи отметил, что прогресс не означает достижения соглашения в ближайшее время.

Как только переговоры в Женеве начались, Тегеран «в рамках мер безопасности» на несколько часов перекрыл часть стратегического Ормузского пролива, важного глобального маршрута поставок нефти. В то же время там начались масштабные учения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).