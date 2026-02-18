В Женеве завершились трёхсторонние переговоры США, Украины и России.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что переговоры 17 февраля шли очень долго в разных форматах. «И вот еще сегодня около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми. В ближайшее время состоится следующая встреча. Это все, что мы хотели сказать», – сказал он.

«РБК-Украина» со ссылкой на советника президента Украины Дмитрия Литвина сообщает, что украинская группа доложила президенту Владимиру Зеленскому о результатах переговоров.

Зеленский рассказал журналистам, что в Женеве обсуждались два направления – военное и политическое. По военному направлению, по словам украсинского президента, все стороны были конструктивными. Мониторинг прекращения огня точно будет при участии американской стороны, сказал он, назвав это конструктивным сигналом.

«Что касается политической составляющей – это чувствительные вопросы. <...> Пока позиции разные, потому что переговоры были непростыми. Договорились идти дальше и продолжать. Такого прогресса, как в военном плане, я не услышал», – цитирует Зеленского «Суспильне».

Зеленский также сообщил, что перед вторым днем переговоров провел совещание с украинской командой. По его словам, накануне были разные форматы встреч: как двусторонние – между Украиной и США, так и форматы многосторонние. В частности, были переговоры между украинскими, американскими и российскими представителями по военным и военно-политическим вопросам. Также украинская делегация вместе с американской командой встретилась с европейскими представителями – Великобритании, Франции, Германии, Италии и Швейцарии.

17 февраля встреча длилась около шести часов. По итогам первого дня глава украинской делегации, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров сообщил, что обсуждения «были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений». Источник «Интерфакса» в российской переговорной группе сказал, что переговоры «были очень напряженными».

Корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на два осведомленных источника сообщил, что переговоры в Женеве якобы зашли в тупик из-за позиции, изложенной Владимиром Мединским.