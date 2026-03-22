СМИ: в США ведётся расследование в отношении президента Колумбии

Американское Управление по борьбе с наркотиками назвало президента Колумбии Густаво Петро своей «приоритетной целью», сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники и документы Управления по борьбе с наркотиками (DEA). По информации информагентства, федеральные прокуроры в Нью-Йорке расследуют предполагаемые связи Петро с наркоторговцами.

Метка «приоритетная цель» присваивается подозреваемым, которых американская антинаркотическая служба считает оказывающими «значительное влияние» на торговлю наркотиками, отмечает «Настоящее Время».

Согласно докладам DEA, Густаво Петро начиная с 2022 года фигурировал в многочисленных расследованиях, в основу многих из которых легли интервью с тайными информаторами.

Некоторые из этих расследований связаны с деятельностью мексиканским наркокартелем Синалоа и предполагаемым финансированием президентской кампании Петро со стороны наркоторговцев. В документах также содержится информация о привлечении колумбийских полицейских к контрабанде кокаина и фентанила через порты страны.

Густаво Петро отрицал все связи с наркоторговцами и утверждал, что никогда не принимал от них пожертвования во время своей предвыборной кампании.

Ранее президент Колумбии резко критиковал действия администрации США, в частности на Ближнем Востоке и в Венесуэле. В начале февраля колумбийский президент встретился с Дональдом Трампом в Белом доме. После этого Трамп назвал Петро «восхитительным» человеком и сообщил, что они «очень хорошо» пообщались, в том числе на тему борьбы с наркотрафиком.

В начале января США нанесли удары по Венесуэле и захватили руководителя страны Николаса Мадуро и его супругу, которых обвинили в наркотерроризме. МВД Венесуэлы сообщило о 100 погибших. Президент США заявил, что Вашингтон возьмет управление Венесуэлой на себя. Власти страны освободили большое число политзаключённых и исполнили ряд других требований США.