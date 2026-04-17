Снижение акциза на топливо и налогов — «Альянс оппозиции» представил меры против роста цен

Новый «Альянс оппозиции», объединяющий девять политических партий, выступил с инициативой снижения цен в Грузии за счёт сокращения акциза на топливо вдвое, а также уменьшения налога на добавленную стоимость и подоходного налога.

На брифинге 17 апреля от имени альянса выступили политики Зураб Гирчи Джапаридзе («Гирчи – больше свободы»), Гига Бокерия («Федералисты») и Георгий Вашадзе («Стратегия Агмашенебели»). Последний заявил, что в «других странах», где цены резко выросли, власти принимают соответствующие меры, тогда как «у нас наоборот – жизнь становится ещё дороже».

По словам политиков, для облегчения финансового давления на граждан необходимо предпринять следующие шаги:

сократить акциз на топливо как минимум вдвое;

снизить НДС на 1 процентный пункт;

снизить подоходный налог на 1 процентный пункт;

также уменьшить налоги на прибыль и дивиденды на 1 процентный пункт.

По расчётам альянса, эти меры позволят «оставить в карманах граждан 1,6 миллиарда лари».

«У альянса есть чёткий посыл обществу: да, вы можете получить облегчение, но действующая власть этого не делает», - заявил Георгий Вашадзе.

В настоящее время подоходный налог в Грузии составляет 20%, НДС – 18%, налог на прибыль – 15%, а налог на дивиденды – 5%.

По мнению «Альянса оппозиции», на рост цен и ухудшение экономического положения граждан влияют несколько факторов, среди которых:

рост налоговой нагрузки с 24,8% до 26,7%;

«искусственное увеличение денежной массы» Национальным банком по политическому заказу;

рост внутреннего долга – с 2 млрд в 2012 году до 12 млрд к 2026 году;

снижение инвестиций – с 2 млрд долларов в 2022 году до 1,7 млрд в 2025 году;

рост акциза на бензин – с 250 лари до 2017 года до 500 лари в настоящее время;

рост акциза на дизель – с 150 лари до 2017 года до 400 лари сейчас;

коррупционные и криминальные издержки;

введение регуляций вне рамок необходимых шагов для евроатлантической интеграции.

Партии также назвали путями решения текущих экономических проблем «существенное сокращение» налоговой нагрузки и масштабов бюрократии, а также обеспечение независимости институтов и другие меры.

Представители «Грузинской мечты» пока не ответили на инициативы оппозиции. В целом они заявляют, что целью «радикальной оппозиции» является «нанесение ущерба экономике» Грузии.

Альянс, одним из принципов которого является «единство без однообразия», был сформирован в начале марта 2026 года. В него вошли партии: «Единое национальное движение», «Федералисты», «Стратегия Агмашенебели», «Ахали», «Гирчи – больше свободы», «Дроа», «Европейская Грузия», «Национально-демократическая партия» и «Площадь свободы».