Согласно данным компании «Кредитинфо Грузия» (бюро, занимающееся сбором информации о кредитах) за 2026 год, каждый второй человек в стране имеет задолженность перед финансовым сектором, а каждый десятый просрочил платежи. По состоянию на февраль всего задолженность имеют 1 981 609 человек – это больше половины населения Грузии. Пользователи социальных сетей рассказали «Эху Кавказа», есть ли у них кредиты, и как они справляются с их выплатой.

Вы брали когда-нибудь кредиты в банке или финансовых организациях? Если да, успешно ли вы справлялись с их выплатой?

Георгий: «Да, конечно, у меня есть задолженности, а у кого сегодня в Грузии нет кредитов? Мне кажется, что даже богатые люди берут кредиты, потому что жизнь в Грузии очень дорогая, позволить её себе могут только шейхи, которых в страну зазывает «Грузинская мечта». Я брал кредиты на телефон, на компьютер, на бытовую технику – всё, что сегодня необходимо и без чего жить практически невозможно. Бывало, брал небольшие суммы даже для покупки продуктов питания, поскольку как-то нужно было дожить до зарплаты. Покрывать долги раньше было несложно, но сегодня становится всё сложнее, поскольку цены на всё растут».

Бесо: «Я думаю, что это самое глупое, что сегодня может сделать человек – это брать кредит. В стране тяжелейшая ситуация, как и во всем мире, даже богатые люди не могут быть уверены в том, что завтра смогут платить по счетам, я уже не говорю о людях, которые живут от зарплаты до зарплаты. Очень многие не рассчитывают свои возможности и начинают покупать в кредит телефоны, машины и не только. В общем что-то, что им совершенно не нужно, просто чтобы не отставать от моды. Так вот – это большая глупость. Я считаю, что каждый должен жить по возможности, я так и делаю, потому и не особо боюсь банкротства».

Саломе: «Честно говоря, я из людей, которые другим постоянно советуют не набирать долги, однако сама вынуждена периодически брать кредиты. Например, прошлым летом у нас испортился холодильник, нужной суммы для покупки нового не было, пришлось брать в кредит. Но с мужем выплатили довольно быстро – за 4 месяца. Много лет назад брали кредит на ремонт в квартире, сумма была большая и мы выплачивали её 4 года, тогда я поняла, что не смогу выдержать еще одного такого кредита – постоянно нервничаешь, когда нет денег, набираешь еще долги, чтобы покрыть основной. В общем, это было ужасно, поэтому сегодня стараюсь жить без долгов, тем более, что очень нестабильная у нас экономическая ситуация, которая отражается на ценах».

Миша: «В народе уже нестандартным явлением считается, когда у человека нет задолженностей. Кредиты есть у всех, в том числе и у меня, если их нет, значит, ты государственный чиновник-коррупционер, только они при «Грузинской мечте» могут себе позволить не брать кредиты. У меня долгов много, мать тяжело болела, зарплаты на её дорогостоящее лечение не хватало, потому пришлось обращаться в банки и микрофинансовые организации. Выплачивать всё у меня не получается, в некоторых организациях меня внесли в «черный список», однако это ничего не меняет. При действующих властях вся страна живет в долг – это факт».

Давид: «Мы, если я не ошибаюсь, наименее развитое экономически государство среди всех соседей. Да, в «Грузинской мечте» утверждают, что по экономике мы первые даже в Европе, но возможно, они говорят лично о себе, Иванишвили и других людях, кто крадёт деньги народа. Факт в том, что в Грузии большинство граждан имеют долги перед банками. Более того, сегодня так просто получить кредит – скачиваешь аппликацию, подаешь заявку, и через 30 секунд тебе начисляют деньги. В итоге люди берут в долг минимальные суммы, чтобы оплатить какие-то базовые потребности, а теряют свои квартиры из-за долгов. Власти же должны работать над тем, чтобы гражданам не приходилось брать долги».

Тамар: «Я, например, постоянно беру кредиты – небольшие суммы, которые в итоге оплачиваю из пенсии или когда дети помогают с деньгами. Иначе жить у меня не получается, мне нужны лекарства, а иногда и обследования, на которые у меня нет денег. Среди друзей и близких нет людей, кто бы мог мне помочь безвозмездно или даже одолжить какую-то сумму, вот и приходится брать деньги в банках. А вообще, мне кажется, что кредиты есть у всех».

Гоча: «Я свой первый кредит взял еще в начале 2000-х, с тех пор живу в долг. Это схема, из которой невозможно выбраться – берешь кредит, чтобы дожить до зарплаты, отдаешь долг, когда получаешь зарплату и поэтому у тебя не хватает денег, чтобы дожить до следующей зарплаты. Ошибкой было вообще связываться с банками».

