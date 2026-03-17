В Грузии объявлен национальный траур в связи со смертью Католикоса-Патриарха

В Грузии объявлен траур в связи со смертью Католикоса-Патриарха. Согласно распоряжению правительства государственные флаги будут приспущены над административными зданиями по всей стране.

Ранее с заявлением выступил министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе.

«От всего сердца выражаю соболезнования грузинскому народу по поводу этой огромной утраты, подобной которой я не помню в своей жизни. Грузия будет иной с завтрашнего дня. Нам всем будет чрезвычайно тяжело без нашего любимого Патриарха», - заявил он.

На 94-м году жизни в Тбилиси скончался Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский Илия II. Об этом сообщил местоблюститель патриаршего престола, митрополит Шио Муджири.

Илия II был предстоятелем Грузинской православной церкви с 1977 года — одним из самых долго служащих предстоятелей церкви в мире, а также одним из старейших епископов по дате хиротонии.

Состояние патриарха ухудшилось в ночь на вторник. Он был доставлен в клинику с массивным желудочным кровотечением.

Фотогалерея: Илия II — полвека патриаршества в фотографиях Католикос-Патриарх Грузии Илия II возглавил Грузинскую Православную Церковь 25 декабря 1977 года. В этой фотогалерее собраны снимки различных моментов его долгого патриаршества — литургии, официальные встречи, кадры общественной деятельности.













Решение о выборе нового патриарха принимает Священный синод: он определяет трёх кандидатов, после чего расширенный собор Грузинской церкви избирает Католикоса-Патриарха всея Грузии. Расширенный собор созывает местоблюститель патриаршего престола — через 40 дней после того, как престол стал вакантным, но не позднее чем через два месяца. Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов архиереев, участвующих в соборе.

Требования к кандидату на патриарший престол строго регламентированы. Будущий патриарх должен быть грузином по национальности и принадлежать к высшему духовенству Грузинской православной церкви. Обязательными условиями являются наличие духовного образования, а также опыт в области церковного управления. Возраст кандидата должен составлять не менее 40 и не более 70 лет. Помимо этого, претендент на патриарший сан должен являться представителем черного духовенства.