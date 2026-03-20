Соболезнования в связи со смертью Илии II выразил Лев XIV

Папа Римский Лев XIV выразил соболезнования в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. В письме, направленном местоблюстителю патриаршего престола, митрополиту Шио Муджири, понтифик пишет:

«Выражаю свои искренние соболезнования и заверяю Ваше Высокопреосвященство в своей братской поддержке. В этот скорбный час для вашего народа я присоединяюсь к вам в молитве и вместе с вами с благодарностью вспоминаю пастыря и отца, который на протяжении многих лет вел вас с добротой, мудростью и евангельской силой».

Грузинский перевод письма публикует официальное СМИ католической церкви в Грузии – catholic.ge.

«Для множества людей патриарх Илия II был голосом примирения, неутомимым созидателем единства. Он с теплотой и братским духом встречал двух моих предшественников – святого Иоанна Павла II и папу Франциска», - пишет папа Лев XIV.

Напомним, на похороны Илии II прибудут представители Католической церкви, в том числе из Ватикана. В Грузию приедет префект Дикастерии по содействию единству христиан кардинал Курт Кох, который уже посещал страну ранее.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) скончался 17 марта в Тбилиси, в клинике «Кавказский медицинский центр», на 94-м году жизни.

По решению Синода, его похоронят в воскресенье, 22 марта, в Кафедральном соборе Сиони. В связи со смертью Католикоса-Патриарха в Грузии объявлен траур.

В Кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба), где проходит гражданская панихида, наблюдаются непрерывные очереди граждан. Храм открыт круглосуточно, общественный транспорт работает в продлённом режиме.