Вселенский патриарх примет участие в отпевании Илии II – архимандрит Иоанн

Вселенский патриарх Варфоломей I прибудет в Грузию в воскресенье, 22 марта, за несколько часов до похорон Католикос-Патриарха Илии II.

«Самолёт Вселенского патриарха приземлится в Тбилисском международном аэропорту примерно в 11:00. К 12:00 мы ожидаем его здесь. Это его решение… Он примет участие в отпевании, совершит его вместе с архиереями», - заявил архимандрит Иоанн Мчедлишвили журналистам.

Архимандрит Вселенского патриархата Илия Джинджолава сообщил, что вместе с Вселенским патриархом в Тбилиси прибудут:

старейший митрополит Халкидонский Эммануил;

великий экклесиарх Айетиос, директор личного офиса патриарха, великий архидиакон Александр;

архимандрит Илия Джинджолава;

настоятель грузинского прихода Константинополя;

директор службы прессы и коммуникаций Вселенского патриархата Николас-Георгиос Папахристу;

сотрудник Вселенского патриархата Панайотис Графиаделис.

Информация о том, что Вселенский патриарх не будет совершать богослужение на похоронах Илии II, стала известна СМИ 19 марта. Это также подтвердил в разговоре с грузинской службой Радио Свобода руководитель службы по связям с общественностью Патриархии, протоиерей Андрия Джагмаидзе:

«Это [служение Варфоломея] не было запланировано. Эта информация не исходила от официального представителя Патриархии и изначально была неточной».

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) скончался 17 марта в Тбилиси, в клинике «Кавказский медицинский центр», на 94-м году жизни.

По решению Синода, его похоронят в воскресенье, 22 марта, в Кафедральном соборе Сиони. В связи со смертью Католикоса-Патриарха в Грузии объявлен траур.

В Кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба), где проходит гражданская панихида, наблюдаются непрерывные очереди граждан. Храм открыт круглосуточно, общественный транспорт работает в продлённом режиме.