Сотрудник СГБ Грузии найден мёртвым у здания ведомства

Прокуратура Грузии распространила заявление о смерти сотрудника Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности (СГБ). Тело было обнаружено сегодня утром в автомобиле марки Hyundai Tucson рядом со зданием ведомства.

По информации прокуратуры, расследование начато по статье 115 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей ответственность за доведение до самоубийства.

«Сотрудник Антикоррупционного агентства был найден мёртвым в своём автомобиле от огнестрельного ранения. На месте происшествия изъяты огнестрельное оружие, которое находилось при погибшем, и записка, обнаруженная на сиденье рядом с ним. Проводятся все необходимые неотложные следственные действия», — говорится в заявлении прокуратуры.

В Службе госбезопасности сообщили, что погибший «был очень опытным и достойным сотрудником Антикоррупционного агентства, которого ценили и любили коллеги».

По данным СГБ, несколько месяцев назад сотрудник перенёс бариатрическую операцию за границей, после чего имел определённые проблемы со здоровьем. Он пришёл на работу утром, затем покинул территорию службы и был обнаружен мёртвым в автомобиле с огнестрельным ранением; рядом оставлена записка, сообщили в ведомстве.

«Это только первичные сведения, известные нам на данный момент. Другие детали установит расследование», — отметили в СГБ.