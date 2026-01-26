Осуждённый на семь месяцев грузинский оппозиционер Гиви Таргамадзе вышел на свободу

Грузинский оппозиционный политик, бывший председатель парламентского комитета по обороне и безопасности (2008–2012) Гиви Таргамадзе освобождён из заключения — срок его семимесячного наказания истёк.

27 июня 2025 года Таргамадзе был приговорён к семи месяцам тюрьмы за неявку на заседание временной следственной комиссии парламента, созданной правящей партией «Грузинская мечта». Решение вынесла судья Тбилисского городского суда Нино Галусташвили.

Таргамадзе, как и большинство грузинских оппозиционеров, считал парламент и комиссию нелегитимными.

После вынесения приговора политик сам явился в полицейское отделение в тбилисском районе Ваке, где был взят под стражу.

Официальной целью парламентской комиссии под руководством Теи Цулукиани было расследование преступлений, совершённых в период правления предыдущего правительства. Позднее её мандат был расширен и распространён на события после 2012 года, в том числе на рассмотрение вопроса об ответственности бывшего премьер-министра, перешедшего в оппозицию, Георгия Гахария — за установку полицейского поста в селе Чорчана в 2019 году и разгон митинга 20 июня 2019 года.

Согласно статье 349 Уголовного кодекса Грузии, невыполнение требований временной следственной комиссии парламента наказывается штрафом либо лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет.

В заключении по той же статье всё ещё находятся три оппозиционера — Ника Мелия, Ника Гварамия и Ираклий Окруашвили. При этом Мелия позднее был приговорён к полутора годам лишения свободы по делу об оскорблении судьи.

Окруашвили получил семь лет лишения свободы по делу об убийстве Буты Робакидзе, совершённом в 2004 году: его признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями.

Против Гварамия и Мелия также возбуждено дело по статье 318 (саботаж, от 2 до 4 лет лишения свободы).