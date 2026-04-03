Союзники США начали обсуждать сценарий восстановления судоходства в Ормузском проливе без участия Вашингтона, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В четверг, 2 апреля, Великобритания провела виртуальную встречу, в которой участвовали более 40 государств из Европы, Ближнего Востока и Азии, а также Австралия и Канада.

По данным агентства, ряд стран считает необходимым закрепить решение по Ормузскому проливу – одному из крупнейших мировых маршрутов поставок нефти и сжиженного природного газа – в возможных переговорах о прекращении огня между США и Ираном. При этом коалиция начала готовиться к сценарию, при котором вопрос придётся решать без Вашингтона – из-за опасений, что президент Дональд Трамп может свернуть операцию против Ирана без отдельного плана по проливу.

Источники Bloomberg утверждают, что участники обсуждали дипломатические контакты с Тегераном и возможные экономические меры, включая санкции, если Иран не согласится разблокировать Ормузский пролив. Отдельно рассматривалась роль ООН и координация с партнёрами в странах Персидского залива для возвращения к принципу свободы судоходства.

Ранее Трамп призвал государства, зависящие от поставок через Ормузский пролив, самостоятельно обеспечить его разблокировку и безопасность судоходства. Он подчеркнул, что США, по его словам, не нуждаются в этом маршруте, и выразил мнение, что после завершения войны пролив откроется сам.

Источники The Wall Street Journal сообщали, что Трамп допускает завершение военной кампании на Ближнем Востоке при сохранении ограничений на судоходство в проливе и значительного влияния Ирана, поскольку попытка разблокировать маршрут может затянуть конфликт дольше запланированных четырёх–шести недель. До этого американский президент уже заявлял, что ответственность за восстановление прохода должны взять на себя другие страны.

В середине марта более 30 государств, включая Великобританию, Францию и Японию, заявили о готовности внести вклад в обеспечение безопасного прохода через Ормузский пролив.

Вместе с тем, как сообщает Bloomberg в другой своей публикации, контейнеровоз CMA CGM Kribi, принадлежащий французской компании CMA CGM, покинул Ормузский пролив, став первым известным судном, связанным с Европой и прошедшим через этот маршрут с начала войны с Ираном.

2 апреля судно вышло из Дубая и направилось в сторону Ирана. Согласно данным отслеживания, контейнеровоз передавал сигнал о французской принадлежности владельца и двигался близко к иранскому побережью, проходя через канал между островами Кешм и Ларак, открыто транслируя свой маршрут.

Утром в пятницу CMA CGM Kribi зафиксировали у побережья Маската в водах Омана. Два источника, знакомые с ситуацией, подтвердили, что судно успешно пересекло пролив.