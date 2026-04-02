Посол Ирана утверждает, что провёл встречу в МИД Грузии после скандальной публикации

Посол Ирана в Грузии Сейед Али Моджани сообщил, что провёл встречу в Министерстве иностранных дел Грузии. Дипломат заявил, что инициатива встречи исходила от него самого.

«С целью анализа последних событий и обсуждения последствий атак на гражданскую инфраструктуру я сначала связался с Министерством иностранных дел Грузии, а затем провёл встречу», – написал он 1 апреля.

По словам Али Моджани, в министерстве состоялся «конструктивный разговор», который касался «ситуации в Персидском заливе, будущего энергетики, многовековых дружеских отношений двух народов и двух стран».

«Иран не действует поспешно под давлением, а опирается на внутреннюю стабильность и собственные стратегические возможности», – пишет он в социальной сети.

Посол утверждает, что «в отличие от поверхностных интерпретаций и сообщений СМИ», всесторонняя оборона Ирана спустя месяц оказалась эффективной. Он также повторяет, что «многие страны, базы которых использовали США, уже начинают пересматривать свои расчёты и подходы». Моджани отмечает, что, по опыту последних лет, «интервенционная политика крупных держав не обеспечивает устойчивую безопасность и не даёт гарантий экономической стабильности».

«Реальность проста: региональная безопасность является результатом сотрудничества и взаимопонимания, а не дорогостоящего расширения внешней конкуренции», - написал он.

Грузинский МИД пока не распространял информацию о встрече.

Этому сообщению посла предшествовал пост, опубликованный 31 марта в соцсети Facebook, который часть аналитиков и политиков в Грузии восприняла как угрозу в адрес страны. В частности, он написал, что «никакая страна не защищена от последствий регионального кризиса» и «кризис намного ближе, чем кажется на первый взгляд»:

«Нельзя игнорировать один факт о Дональде Трампе и американской политике – когда некоторые страны, намеренно или поспешно, предоставляют своё пространство и территорию внешним авантюристам, цену за это рано или поздно приходится платить внутри страны», - написал посол.

Он не называл конкретные страны, но заявил, что «те, кто вчера поддерживал Дональда Трампа, сегодня вынуждены расплачиваться за этот шаг».

Это заявление прокомментировали в партии «Федералисты», в этом политическом объединении считают, что сообщение «содержало прямую угрозу в адрес грузинского государства и наших граждан».

«Особенно тревожно, что в заявлении Али Моджани указывает на угрозы дестабилизации грузинского государства с использованием про-иранских групп внутри страны… Режим Иванаишвили не дал ответа на публичную угрозу посла Ирана даже спустя 48 часов, в то время как любую легитимную критику режима со стороны западных союзников грузинского народа сопровождает агрессивная травля и поток клеветы со стороны всей вертикали власти и пропагандистской инфраструктуры», - заявили в партии.

Прокомментировал публикацию посла и один из членов «Силы народа» Гурам Мачарашвили:

«Мы не будем следовать слухам – кто что скажет. То, что посол Ирана сделал заявление – это его решение, но наша прагматичная политика понятна всем. Мы будем действовать, исходя из принципов, которые соответствуют интересам Грузии… Печальная ситуация в Иране неприемлема ни для кого. Даже в самих США существует позиция, что эти процессы должны завершиться в ближайшее время, и мы также заинтересованы в сохранении мира. Естественно, мы ни во что не вмешиваемся, поскольку национальные интересы Грузии это требуют».

Сейед Али Моджани приступил к обязанностям посла Ирана в Грузии в конце 2025. Его приезд в Тбилиси совпал с масштабными протестными демонстрациями в Иране, во время которых, по данным правозащитных групп, были убиты тысячи людей.