США будут править Венесуэлой до надлежащей передачи власти – Трамп

Президент США Дональд Трамп, министр обороны Пит Хэгсет, госсекретарь Марко Рубио и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн провели совместную конференцию, посвященную военной операции США в Венесуэле и захвату президента страны Николаса Мадуро.

Непосредственно перед этим президент США опубликовал в своей соцсети Truth Social фотографию арестованного Мадуро. По его словам, фото было сделано на борту американского судна, которое доставило Мадуро к берегам США, после чего его самолетом отправили в Нью-Йорк. Где он будет содержаться, решат местные власти, заявил Дональд Трамп.

Дональд Трамп заявил об успехе военной операции, носившей название «Полуночный молот». Николас Мадуро, по словам американского президента, не смог добежать до бункера, потому что «наши ребята бежали быстрее».

США, по словам Трампа, будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не произойдет надлежащая передача власти. Что под этим понимается и как именно это будет происходить, президент США не объяснил (сказал только, что править будут «его люди»). С одной стороны, он не исключил присутствия в стране американских войск, а с другой заявил, что вице-президент Венесуэлы заявил, что вице-президент Делси Родригес, которую он назвал ставленницей и преемницей Мадуро, уже принесла присягу и готова действовать в соотвествии с пожеланиями США. Отвечая на вопрос журналистки о главе венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо, Трамп сказал, что «ей будет сложно стать лидером, потому что ее никто не уважает».

В какой-то момент президент США заявил, что править Венесуэлой будут нефтяные компания, и «деньги потекут рекой из земли», обогащая всех кругом: и народ Венесуэлы, и Соединенные Штаты.

Каким будет механизм управления Венесуэлой Трамп в данный момент не знает, но в двух вещах он уверен: что после ареста Мадуро США станут безопаснее (потому что «Мадуро отправлял монстров на территорию США, чтобы они убивали людей») и что США отремонтируют нефтяную инфраструктуру в Венесуэле, некогда созданную американскими компаниями, и обеспечат «бесперебойную подачу нефти». В то же время Трамп заявил, что эмбарго на венесуэльскую нефть останется в силе, пока все американские требования не будут выполнены. В чем состоят эти требования, не известно.

Секретность, в которой готовилась операция «Полуночный молот», Трамп объяснил тем, что если бы администрация сообщила о своих намерениях Конгрессу, то он допустил бы утечку информации, что могло привести к срыву всей задумки.

Глава военного ведомства США Пит Хэгсет заявил, что восхищен точностью операции и гордится вооруженными силами США. По его словам, никакая другая страна в мире ни на что подобное не способна и никакой другой президент в мире на такое не решился. Теперь, заявил Хегсет, США будут доминировать в Западном полушарии, как того требует доктрина Монро, которой следует нынешняя американская администрация. (Трамп в своей речи тоже упомянул доктрину Монро, заметив, что США под его руководством ее превзошли).

Генерал Дэн Кейн рассказал о ходе операции. По его словам, ей предшествовала огромная разведывательная работа, благодаря которой американским военным стали известны все детали повседневной жизни Николаса Мадуро. Операция включала в себя подавление венесуэльской ПВО и высадку десанта при поддержке вертолетов. В ходе этих действий никто из американских военнослужащих не погиб, несколько единиц техники получили повреждения, но все равно смогли вернуться на базу.

Госсекретарь Марко Рубио напомнил собравшимся, что арестованный в Каракасе Николас Мадуро не является легитимным президентом США. По его словам, он мог сдаться американскому правосудию, но решил, что сумеет переиграть США. «Однако не сумел, и так будет с каждым, потому что нынешний президент США — это президент действия», — заявил госсекретарь Рубио.

Последний прозвучавший на пресс-конференции вопрос касался Путина. «Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей», — заявил Трамп, добавив, что не обсуждал с президентом России захват Николаса Мадуро. После этого Трамп рассказал о своем успехе в примирении Таиланда и Камбоджи, повторил, что войны между Россией и Украиной не случилось бы, если бы он был президентом в 2022 году (и с этим, по его словам, согласен сам Путин), после чего признал, что ему пока не удается прекратить эту войну, хотя какие-то успехи все же имеются.

Ранее МИД России осудил американскую операцию в Венесуэле и призвал США освободить Николаса Мадуро, передает Настоящее время.