США и Иран проведут переговоры после спора по их повестке

Планы по проведению в ближайшую пятницу переговоров между США и Ираном оставили в силе после того, как несколько лидеров в ближневосточном регионе призвали Белый дом не отказываться от контактов, сообщает издание Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

По меньшей мере девять стран региона обратились в Белый дом на самом высоком уровне, настоятельно призывая США не отменять встречу, пишет Axios.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил поздно вечером 4 февраля, что «переговоры с Соединенными Штатами по ядерной программе» запланированы на утро 6 февраля в Маскате, столице Омана. «Я благодарен нашим оманским братьям за организацию всех необходимых мероприятий», – написал Арагчи в соцсети X.

6 февраля планируется встреча иранского министра Аббаса Арагчи и специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Переговоры пройдут в Омане, как и настаивал Иран, несмотря на то, что изначально США не соглашались перенести встречу в Маскат из Стамбула.

Как отметил один из собеседников Axios, администрация Трампа согласилась провести встречу, «чтобы проявить уважение» к союзникам США в регионе и «для того, чтобы продолжить дипломатический путь».

В качестве цели переговоров указывается попытка достичь соглашения, которое поможет избежать военного столкновения. Президент США Дональд Трамп распорядился разместить значительные военные силы в Персидском заливе, поскольку его администрация рассматривает возможность ударов по Тегерану.

Иран пытается ограничить рамки переговоров своей ядерной программой. Но Соединенные Штаты стремятся к соглашению, которое также ограничило бы иранскую программу баллистических ракет и положило бы конец поддержке Тегераном вооруженных группировок на Ближнем Востоке.

Трамп хотел бы заключить сделку, потому что «он предпочитает этот вариант войне с такой крупной страной, как Иран», - заявил Дэймон Голриз из Гаагского университета прикладных наук. Он добавил, что если соглашение будет достигнуто, то это будет в интересах Исламской республики.

Ранее издание Axios писало, что власти США отказались проводить переговоры с Ираном, которые планировались на 6 февраля. В сообщении говорилось, что решение было принято после того, как Иран предложил перенести встречу из Стамбула в Оман и ограничить повестку только обсуждением иранской ядерной программы, а представители США предложение отклонили.