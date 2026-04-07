США и Израиль ударили по нефтяному острову Харк в Иране

США и Израиль атаковали иранский остров Харк – главный узел нефтяного экспорта страны. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

Корпус стражей исламской революции заявил, что «если американская террористическая армия переступит «красные линии», ответ выйдет за пределы региона», приводит заявление КСИР Иранская служба Радио Свобода.

В свою очередь, Армия обороны Израиля сообщила о нанесении серии ударов по десяткам объектов инфраструктуры в разных районах Ирана, пообещав раскрыть подробности позже.

Израиль ранее 7 апреля предупредил жителей Ирана не пользоваться поездами и железнодорожной сетью до 21:00 по местному времени. После этого предупреждения был поражён важный компонент на нефтехимическом заводе в Ширазе, сообщила Армия обороны Израиля.

По данным источников Axios, целями ударов по Харку стали военные объекты.

В то же время журналистка Fox News отмечает, что были атакованы бункеры, радиолокационная станция и склады боеприпасов.

Ранее американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman MQ-4C Triton был замечен над нейтральными водами Персидского залива в районе острова Харк.

Президент США Дональд Трамп ранее угрожал уничтожить нефтяную инфраструктуру острова, если Иран не откроет Ормузский пролив.

Издание Politico пишет, что Пентагон расширяет список целей для возможных ударов, включая объекты «двойного назначения», обеспечивающие ресурсами как военных, так и гражданское население. При этом внутри ведомства идут споры о юридической обоснованности таких атак.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Пентагон разрабатывает варианты действий, но это не означает, что окончательное решение уже принято.

Источники Axios отмечают, что Трамп может взять паузу в случае прогресса на переговорах, но финальное решение остаётся за ним. При этом в Белом доме скептически оценивают вероятность новой отсрочки.

Ранее Трамп неоднократно выдвигал Ирану ультиматумы. 5 апреля он заявил, что во вторник в стране будет «день электростанций и день мостов одновременно», потребовав открыть Ормузский пролив. Позже он установил новый дедлайн – вторник, 7 апреля, в 20:00 по времени Восточного побережья.

Во утром Трамп написал в соцсети Truth Social, что «целая цивилизация умрёт сегодня вечером и никогда больше не будет восстановлена». «Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет», – сообщил президент США.

Правозащитники и политики в США и за их пределами предупреждают, что удары по энергетической инфраструктуре могут рассматриваться как военное преступление. Сам Трамп заявил, что «не беспокоится» по этому поводу и обвинил Иран в нарушениях.