США объявили о морской блокаде иранских портов с 13 апреля

Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что блокада морского трафика в иранские порты начнётся 13 апреля в 10:00 по восточному времени (17:00 по Москве).

Согласно заявлению, ограничения коснутся всех судов независимо от страны, если они направляются в иранские порты или покидают их в Персидском и Оманском заливах. Проход через Ормузский пролив в порты других стран США ограничивать не планируют.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о начале морской блокады и поручил военно-морским силам блокировать суда, а также выявлять и задерживать в международных водах те, которые платили Ирану пошлину за проход через пролив.

Решение принято после провала переговоров США и Ирана в Исламабаде 11 апреля. Стороны не договорились по ключевому вопросу – ядерной программе Тегерана.

По данным The Wall Street Journal, в Белом доме обсуждают дальнейшие шаги – от возобновления ограниченных ударов по Ирану до более масштабной военной операции, но последний вариант считается менее вероятным из-за риска затяжного конфликта.

Источники издания отмечают, что администрация Трампа также рассматривает вариант краткосрочной блокады с последующей передачей части ответственности за безопасность судоходства союзникам.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник заявил, что Британия «не поддерживает блокаду». Он подчеркнул, что крайне важно добиться открытия Ормузского пролива, и добавил, что именно на это направлены усилия Лондона. «Каким бы ни было давление, Британия не будет втянута в войну», — подчеркнул он. Ранее Трамп неоднократно критиковал Великобританию за то, что она дистанцировалась от кампании США против Ирана.

На фоне эскалации цена нефти Brent вновь превысила 100 долларов за баррель.

Одновременно Израиль, армия которого принимала участие в боевых действиях против Ирана вместе с США, усиливает военную готовность. Начальник Генштаба Эяль Замир приказал привести ЦАХАЛ в повышенную боевую готовность, ускорить обновление списка целей в Иране и подготовиться к возможному развитию конфликта сразу на нескольких направлениях.

В израильской системе безопасности считают, что провал переговоров США и Ирана показывает углубление разногласий между сторонами и сокращает шансы на дипломатическое решение. На политическом уровне израильская сторона довольна жёсткой линией американской делегации в Пакистане, но не была удивлена провалом переговоров.