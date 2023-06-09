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США объявят о новом пакете помощи Киеву на два миллиарда долларов
Министерство обороны США в пятницу объявит о предоставлении Украине нового пакета помощи на сумму свыше двух миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителей Белого дома.
Средства, которые будут выделены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), пойдут на закупку ракетных пусковых установок и ракет «Хоук», а также двух типов ракет для ЗРК «Пэтриот».
По сведениям источников агентства, в рамках нового пакета помощи Украина получит противорадиолокационные ракеты типа Pac-3 и ракеты с усовершенствованной системой наведения GEM-T, которые обладают улучшенными характеристиками для поражения тактических баллистических ракет, крылатых ракет или самолетов противника.
Американский войсковой зенитный ракетный комплекс средней дальности «Хоук» способен поражать не только самолеты, но и крылатые ракеты. К 2002 году США постепенно заменили его на более современные системы, но он продолжает оставаться на вооружении целого ряда стран. По данным из открытых источников, всего было произведено 1700 таких комплексов.
Объявление о новом пакете будет сделано на фоне заявлений военных аналитиков о начавшемся контрнаступлении Украины, которое готовилось на протяжении последних нескольких месяцев.
Противовоздушная оборона является одним из приоритетов для Украины, противостоящей практически ежедневным ракетным ударам российской армии. Кроме того, Киев нуждается в обеспечении прикрытия своих сил от российской авиации в ходе контрнаступления.
В то же время издание Politico со ссылкой на беседы с высокопоставленными представители администрации США пишет, что дальнейшая американская помощь Украине, а также международная репутация президента Джо Байдена напрямую зависят от того, насколько успешным окажется украинское контрнаступление.
По мнению собеседников издания, если это наступление остановится или потерпит провал, военная и экономическая помощь Украине, скорее всего, прекратится и начнутся поиски дипломатического решения.
Ранее Politico сообщал, что в администрации президента США Джо Байдена рассматривают как один из возможных сценариев развития событий переход военного конфликта в замороженную стадию на годы или даже десятилетия. По мнению источников издания, этот сценарий может оказаться наиболее реалистичным с учётом того, что ни Киев, ни Москва не склонны признавать поражение, а украинское контрнаступление, вероятнее всего, не нанесёт смертельного удара России, говорится в статье.
Другие новости дня
Трамп сообщил о новых обвинениях в связи с секретными документами
Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что против него выдвинуты обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами.
Сами обвинения пока не обнародованы. Статьи, по которым обвиняется Трамп, станут известны во вторник 13 июня, когда Трамп должен будет явиться в здание федерального суда в Майами. После этого политику изберут меру пресечения, а материалы расследования будут опубликованы.
The New York Times со ссылкой на источники пишет, что в обвинении будет семь эпизодов — в том числе ложь под присягой и сговор с целью помешать правосудию.
Трамп настаивает на своей невиновности и обвиняет нынешнего президента Джо Байдена в преследовании по политическим мотивам.
«Коррумпированная администрация Байдена уведомила моих адвокатов, что против меня выдвинуты обвинения, видимо, из-за газетной утки с коробками», – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Это уже второе по счету обвинение в адрес Дональда Трампа и первое в истории обвинение в адрес бывшего президента США, выдвинутое федеральной прокуратурой.
В апреле Трамп был обвинён Большим жюри штата Нью-Йорк по делу о фальсификации деловой отчетности. Дело связано с расследованием о выплате Трампом денег порноактрисе за молчание. Суд над ним начнется в марте 2024 года.
При этом Трамп вновь выдвинул свою кандидатуру на пост президента на выборах в 2024 году. Обвинения и даже осуждение не лишает Трампа права баллотироваться на пост главы государства.
Объявленный погибшим в Украине грузинский боец оказался живым
Воюющий в Украине грузинский боец, вынужденный переселенец из Абхазии Зураб Мушукия, о смерти которого сообщали его сослуживцы и СМИ, оказался жив.
Мушукия попал под массированный обстрел под Бахмутом. Его и еще одного бойца сослуживцы обнаружили живыми, когда вывозили с места боя тела погибших, передает телеканал «Мтавари».
Мушукия по видеосвязи лично связался с членами семьи и журналистами, сообщив, что он не пострадал.
В прошлом году Мушукия получил тяжелое ранение, но после выздоровления вновь вернулся на поле боя.
С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли более 40 грузинских бойцов.
Сунак и Байден заявили о дальнейшей поддержке Украины
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак на встрече в Вашингтоне заявили, что поддержка Украины в продолжающейся войне с Россией не ослабнет.
У Вашингтона будет необходимое финансирование – столько сколько потребуется – поскольку Москва продолжает свое агрессивное вторжение, отметил Байден на пресс-конференции в Белом доме.
По словам премьера Великобритании, сторонникам Украины необходимо дать четкий сигнал президенту России Владимиру Путину о том, что ему не стоит ждать прекращения помощи Киеву.
Кроме того, лидеры двух стран поддержали новую «Атлантическую декларацию» для расширения сотрудничества в решении экономических проблем, стоящих перед их двумя странами. Согласно плану, Великобритания и США будут укреплять свои цепочки поставок, разрабатывать технологии будущего и инвестировать в отрасли друг друга.
Выйдя из ЕС, Лондон укрепляет отношения с Вашингтоном, чтобы эффективнее противостоять существующим угрозам, в частности, агрессивному курсу России, отмечает Голос Америки.
WSJ: Китай создаст на Кубе секретную базу, чтобы следить за США
Китай создаст на Кубе секретную базу, позволяющую следить за США. Пекин заплатит за размещение своего объекта на острове несколько миллиардов долларов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые со сверхсекретными данными.
Собеседники издания рассказали, что база будет вести радиолокационную разведку. В частности, перехватывать сообщения и прослушивать звонки, которые ведутся по разным каналам связи, включая спутниковые.
По данным источников, китайская структура будет располагаться в 160 километрах от американского штата Флорида и сможет следить за располагающимися там военными базами США, а также отслеживать перемещения кораблей.
Вероятное появление китайского военного объекта на Кубе вызвало тревогу в Белом доме, пишет The Wall Street Journal. Собеседники отмечают, что Вашингтон считает Пекин своим самым значительным экономическим и военным соперником. Китайская база с передовыми военными и разведывательными возможностями вблизи США может стать новой беспрецедентной угрозой.
От более подробных комментариев собеседники издания отказались. В китайском и кубинском посольствах в США также эту информацию не комментируют.
В Чечню доставили бронетехнику китайского производства
Чеченское вооруженное подразделение «Ахмат» получило новые машины для участия в войне против Украины – среди них восемь бронетранспортеров китайского производства ShaanXi Tiger 4х4. До этого Китай не раз отрицал военные поставки в Россию.
Видеозапись с новой техникой появилась в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова 7 июня. Со своими приближенными он проехал за рулем одного из бронетранспортеров и заявил, что это «самая лучшая машина», которую «не ловит ни одна пуля». Такая же бронетехника есть в каталоге производителя, компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing. Она расположена в городе Баоцзи китайской провинции Шэньси.
О том, что Китай поставляет в Россию различную технику и комплектующие для участия в войне против Украины не раз сообщали зарубежные источники.
В марте этого года телеканал CNN на основе таможенных записей сообщил, что после начала вторжения китайские госпредприятия оборонного комплекса продолжили поддерживать активные торговые отношения с российскими оборонными компаниями, которые попали под западные санкции. Издание Politico писало, что китайские компании поставили в Россию тысячу штурмовых винтовок, которые можно использовать на войне, а также другое оборудование, в том числе детали для дронов и бронежилеты. В мае редакция Financial Times сообщила, что ЧВК «Вагнер» через компанию-посредника в конце прошлого года закупила в Китае 20 тысяч защитных шлемов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай предоставляет России нелетальную военную помощь, а также рассматривает возможность поставок оружия.
При этом Китай неоднократно утверждал, что страна придерживается нейтралитета и не продает оружие в зоны конфликта. В частности, в апреле глава китайского МИДа Цинь Ган заявил, что Китай не поставляет и не будет поставлять оружие ни России, ни Украине.
Команда Навального: сын Шойгу уехал из РФ за несколько дней до мобилизации
Команда Алексея Навального выпустила расследование о внебрачном сыне министра обороны России Сергея Шойгу, в котором говорится, что 22-летний Данила Шебунов получает «под миллион рублей» от сдачи двух офисных помещений в центре Москвы. За какой временной отрезок - в расследовании не сказано.
Соратники Навального также утверждают, что за несколько дней до объявления Владимиром Путиным так называемой частичной мобилизации Шебунов уехал из России в Турцию.
В данный момент внебрачный сын Шойгу якобы занят собственной музыкальной карьерой. Как певец он записывает песни на английском языке и снимает клипы под псевдонимом Sheba. При этом, по данным команды Навального, на видео с Шебуновым «накручены десятки тысяч просмотров»: в то время, как у его ютьюб-канала чуть более 700 подписчиков, у его клипов - свыше 250 тысяч просмотров.
- Данила Шебунов, по данным ряда СМИ, является сыном Сергея Шойгу и бывшей стюардессы летного отряда МЧС Елены Шебуновой. В 2019 году The Insider выпустил расследование, в котором говорилось, что Шебунова заработала миллиарды рублей на контрактах с МЧС и Минобороны. Также утверждалось, что у нее от Шойгу трое детей. Все они ходили в элитную школу «Президент» на Рублевке, обучение в которой стоит около двух миллионов рублей в год.
- Информацию о том, что у министра обороны России есть внебрачные дети, ни российские власти, ни сам Сергей Шойгу, не комментировали. Официально глава оборонного ведомства женат на Ирине Шойгу, и у них двое дочерей: Юлия, являющаяся директором центра экстренной психологической помощи МЧС, и Ксения, руководящая федерацией триатлона России.
- Несколько лет назад Елена Шебунова вышла замуж за гражданина Литвы Адолфаса Каминскаса и взяла его фамилию. В 2022 году литовские власти лишили ее вида на жительство, поскольку ее пребывание в стране «может угрожать национальной безопасности».
В Грузии зарегистрирована новая политическая группа – «Еврооптимисты»
Бывшие члены парламентской фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе и Хатия Деканоидзе создали новую политическую группу, сообщает SOVA.
В интервью журналистам политики подтвердили, что комитет парламента Грузии по процедурным вопросам и правилам поддержал регистрацию политической группы – «Еврооптимисты».
«Мы будем использовать все парламентские ресурсы, включая работу в аппарате, законотворческую работу, наше участие в делегациях…», - сказала Деканоидзе.
Возглавит группу Роман Гоциридзе. Оба политика покинули «Национальное движение» после того, как председателем партии стал Леван Хабеишвили.
Гарибашвили прибыл в Берлин на встречу с Олафом Шольцем
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл в Германию, где запланирована его встреча с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем, пишет агентство «Новости-Грузия». Почетный караул его встретил на аэродроме Берлин-Бранденбург.
СМИ выдвигали версии, что Гарибашвили «вызвали на серьезный разговор» в связи с растущим в ЕС числом вопросов к властям Грузии. Сам премьер на это заявил, что не надо искать то, чего нет.
Румыния сократит число сотрудников посольства РФ более чем вполовину
Бухарест потребовал от Москвы сократить штат посольства в Румынии на 41 человека. Численность дипломатов и технических сотрудников российского представительства должна быть равной числу сотрудников дипмиссии Румынии в России. Об этом сообщил румынский МИД.
В общей сложности Россия должна была сократить более 50 человек, но так как не все должности заняты, то Румынию покинут 11 дипломатов и 29 сотрудников из числа технико-административного персонала. Это более половины штата. На прекращение работы даётся 30 дней.
Румынское внешнеполитическое ведомство также отметило, что решение о сокращении персонала дипмиссии отражает текущий уровень отношений между двумя странами после того, как Москва развязала агрессивную войну против Украины.
МИД России пообещал дать соответствующий ответ.
- После нападения России на Украину Румыния присоединилась к санкциям в отношении Москвы. В прошлом году Бухарест выслал несколько российских дипломатов, а также ограничил выдачу виз россиянам.
- В феврале Румыния приостановила работу Русского дома в стране, отметив, что российская сторона преднамеренно искажала реальность и историческую правду с целью повлиять на общественное мнение румын. Русский дом обвинения отверг и выразил сожаление в связи с решением Бухареста.
О’Брайен: Грузия входит в число стран, создающих проблему с точки зрения уклонения РФ от санкций
Руководитель Офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О’Брайен назвал Грузию в числе пяти стран, представляющих проблему с точки зрения уклонения Россией от санкций. Об этом сообщает издание POLITICO.
Выступая на мероприятии, организованном Европейским советом по международным отношениям, О’Брайен среди этих стран наряду с Грузией назвал также Турцию, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и Армению.
Он акцентировал внимание на вопрос реализации материалов европейскими компаниями в другие страны, после чего они продаются в Россию. Эта практика позволила России к началу 2023 года произвести повторный импорт важных категорий электронных товаров до довоенного уровня, а также получить доступ к чипам, процессорам и интегрированным схемам, необходимым для создания современного оружия.
«Это важная проблема. Поэтому я отправляюсь в Казахстан. Поэтому я отправляюсь в Грузию, Армению и другие места», – добавил О’Брайен.
Сухумский суд удовлетворил жалобу активиста молодежного движения
Сухумский Городской суд под председательством судьи Беллы Хасая сегодня, 8 июня удовлетворил жалобу представителя молодежного движения «ҲАРАҲПИЦУНДА» («Наша Пицунда») Рашида Тания.
Суд, в частности, отменил постановление управления внутренних дел МВД самопровозглашенной республики Абхазия о привлечении Тания к административной ответственности за мелкое хулиганство и назначении ему наказания в виде штрафа в размере 120 рублей. Суд также постановил прекратить дело об административном правонарушении.
Напомним, что утром 4 мая абхазские силовики доставили в сухумское УВД «для установления личностей и обстоятельств происходящего» восемь граждан – шесть девушек и двое юношей. Активисты, выступающие против строительства апартаментов и приватизации энергетических объектов, расклеивали по городу баннеры с цитатами Владислава Ардзинба, Фазиля Искандера, действующих лидеров Абхазии.
Девушек отпустили домой «после профилактической беседы», а в отношении Айнара Хашига и Рашида Тания завели дела об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство». Их отпустили через шесть часов, предупредив, что цитаты, размещенные на баннерах, проверят на экстремизм.
Отметим, что завтра, 9 июня сухумский городской суд рассмотрит вопрос об отмене постановления об административном правонарушении в отношении Айнара Хашига.
Отравление «Мистером Сидром»: жидкость была похищена со склада МВД РФ
Полицейские в ходе расследования массового отравления слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр» установили, что спиртосодержащая жидкость была похищена со склада Центра хозяйственного и сервисного обеспечения главного управления МВД по Самарской области. Об этом сообщило в четверг МВД России.
«Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий», – говорится в сообщении ведомства. Утверждается, что задержаны двое жителей Самары, предположительно причастные к хищению, и сержант полиции, «осуществлявший охрану склада и оказавший содействие злоумышленникам, пропустив их на территорию».
В связи со случившимся от должности освобождены заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Юрий Сафронов, а также начальник самарского центра хозяйственного обслуживания МВД.
Из сообщения неясно, были ли похитители связаны с производителями сидра, и была ли именно эта жидкость причиной отравления тех, кто пил «Мистер Сидр».
По официальным данным, общее число пострадавших в результате отравления в регионах России составляет 96 человек, из них 30 человек скончались. Большинство отравилось в Ульяновской области, однако погибшие и пострадавшие есть и в других регионах, прежде всего в Поволжье. В напитке «Мистер Сидр» были обнаружены примеси метанола и этилбутирата.
Шойгу заявил об отбитом наступлении, Украина - о локальных боях
Украинские силы ведут локальные бои на Запорожском направлении, стремясь выйти на более выгодные рубежи на будущее. Об этом заявил в четверг представитель сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. Более подробных сведений он не привёл.
Российские провоенные блогеры с минувшей ночи сообщают об ожесточённых боях и наступлении крупных украинских сил южнее города Орехов в направлении подконтрольного России города Токмак. Утверждается, что украинские силы несут большие потери, в том числе в бронетехнике.
Днём в четверг министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что пресечена попытка вооруженных сил Украины прорвать российскую оборону на запорожском направлении. По утверждениям Шойгу, «на всех четырёх направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошёл». Российский министр утверждает, что Украина потеряла 945 человек и более 30 танков. О российских потерях в этот раз Шойгу не сказал.
Российский министр уже во второй раз за последнюю неделю выступил с заявлением об отражении украинского наступления. В прошлый раз он называл ещё более впечатляющие цифры украинских потерь – более 3 тысяч украинских военных и сотни единиц бронетехники, включая восемь танков «Леопард».
Каких-либо независимых подтверждений таких больших потерь и самих попыток крупного наступления нет. Российские провоенные телеграм-каналы публикуют фото и видео, на которых видна подбитая техника, как утверждается, украинская, однако неясно, где и когда сделана эта съёмка. В частности, нет документального подтверждения потери Украиной хотя бы одного «Леопарда».
Украинское командование обычно воздерживается от информации об активных действиях своих войск. Ряд комментаторов называют нынешние операции украинских сил в Запорожской области разведкой боем. В условиях активных боевых действий независимо подтвердить утверждения сторон весьма затруднительно.
ABC News со ссылкой на двух неназванных представителей украинских властей сообщает, что наступление Украины, о подготовке к которому говорилось последние месяцы, уже началось. Официально представители украинского руководства говорят, что о начале наступления говорить пока рано. Президент Владимир Зеленский заявил, в частности, что, когда оно начнётся, это «все увидят».
Расмуссен: некоторые страны НАТО могут ввести войска в Украину
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сказал в интервью The Guardian, что некоторые страны альянса могут разместить в Украине свои войска, если Киеву не предоставят гарантий безопасности на саммите, который пройдет в Вильнюсе в июле.
«Если НАТО не сможет договориться о четком пути продвижения Украины [к вступлению в альянс], существует явная возможность того, что некоторые страны по отдельности могут принять меры», — заявил он.
Как пишет «Новая газета-Европа», Расмуссен не исключает, что такие шаги могут предпринять Польша и страны Балтии.
«Поляки чувствуют, что слишком долго Западная Европа не прислушивалась к их предупреждениям против истинно русского менталитета», — сказал экс-генсек НАТО.
Расмуссен заявил, что Украине «крайне необходимо получить письменные гарантии безопасности, желательно — до саммита, но вне рамок НАТО». Они должны охватывать обмен разведданными, совместную подготовку Украины, увеличенное производство боеприпасов и достаточные для сдерживания России поставки оружия.
По мнению датского политика, «сейчас набирает силу движение за эти идеи», в том числе во Франции.
Расмуссен возглавлял НАТО с 2009 по 2014 год. После него на пост генсека альянса заступил норвежский политик Йенс Столтенберг. С 2016 по 2019 год Расмуссен являлся внештатным советником президента Украины Петра Порошенко.
В Канаде сотни пожаров – дым накрыл Нью-Йорк и Вашингтон
В Канаде зафиксировано несколько сотен лесных пожаров – десятки тысяч канадцев эвакуированы, дым накрыл американские города, жителям раздают респираторы.
По признанию местных властей, около ста пожаров на востоке Канады вышли из-под контроля. Сообщается, что среди людей жертв нет, однако 20 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Столицу Оттаву и крупнейший город страны – Торонто – заволокло дымом.
Дым дошёл и до городов США. Десятки миллионов американцев получили предупреждения о плохом качестве воздуха – жителей восточного побережья просят оставаться дома. Из-за дыма в городах отменены авиарейсы, театральные постановки, спортивные состязания, уличные экскурсии. По данным компании IQAir, сейчас в Нью-Йорке самое плохое качество воздуха среди крупных городов мира.
Синоптики надеются на смену направления ветра. Канадские чиновники опасаются, что нынешний сезон лесных пожаров может стать худшим за всю историю страны. Он начался раньше, чем обычно, из-за сухой почвы и быстро развивается.
- Учёные подтвердили, что изменение климата влияет на погоду. Повышение глобальной температуры способствует учащению и усилению экстремальных погодных явлений, включая наводнения, засухи, лесные пожары, штормы, волны холода и жары. Стихийные бедствия приводят к гибели и миграции людей и животных, разрушению домов и инфраструктуры, уничтожению земельных угодий.
В России недовольны высокой стоимостью билетов в Грузию
Туристы и туроператоры в России недовольны высокой стоимостью билетов в Грузию. Статьи об этом опубликовали российские СМИ.
Запуск авиарейсов в Грузию не оправдал ожиданий, пишут «Аргументы и факты», добавляя, что самолеты летают полупустыми. Издание публикует комментарии жителей трех российских городов.
- Алексей Скоричев, Санкт-Петербург: «Ужас как дорого. Билеты из Москвы до Тбилиси на Georgian Airways стоят от 60 тысяч до 66 тысяч рублей туда-обратно (730-800 долларов – ред.), наши авиакомпании лишь на 3 тысячи рублей дешевле. Сумасшедшие деньги. За такую цену можно в Таиланд слетать, а билеты в Индию стоят в два раза меньше. Они сошли с ума!»
- Анастасия Воротникова, Москва: «Я не понимаю, зачем запускали рейсы в Грузию. Это направление всегда было для бюджетных туристов, для людей, у которых денег в обрез. Проще снова полететь в Армению за 15-20 тысяч рублей туда-обратно, и оттуда добираться до Тбилиси маршруткой. Лучше бы запрет оставался!».
- Владимир Хмаров, Тюмень: «Я поражён, что ещё и продвигают – мол, летите через Тбилиси в Европу. Да билеты стоят дороже, чем у турок! Откровенно наживаются. Действительно, экономней полететь в Дели, цены на Грузию бешеные».
Как пишет «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на туроператоров, спрос на туры в Грузию и отдых на море есть, однако продажи пока единичны.
«Туристы не готовы отдавать большие деньги за авиабилеты и ждут снижения стоимости. Поэтому пока о восстановлении уровня продаж до доковидных показателей говорить не приходится. Кроме того, россиян смущают недружественные действия со стороны некоторых активистов в Грузии. Большинство в такой ситуации предпочитает другие, более предсказуемые направления», — пояснили в пресс-службе туркомпании «Интурист».
Ранее в Российском союзе туриндустрии также отметили отсутствие ажиотажного спроса на поездки в Грузию из-за высоких цен на авиабилеты, однако, как считают в организации, запуск дополнительных рейсов будет шагом к восстановлению массового турпотока из России.
Напомним, что в авиакомпании Georgian Airways предлагают россиянам транзитные рейсы в Европу. Однако и в данном случае стоимость билетов довольно высока. К примеру, минимальная стоимость билетов Москва-Тбилиси-Париж и Париж-Тбилиси-Москва составляет 1200 долларов. С 15 июня грузинская авиакомпания запускает новый рейс в Салоники, с 5 июня –– в Ниццу.
Глава Georgian Airways Тамаз Гаиашвили недавно сказал «Эху Кавказа», что он недоволен загруженностью рейсов между Тбилиси и Москвой.
- 10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на прямое авиасообщение с Грузией. Грузинские авиационные власти уже выдали разрешение на выполнение полетов авиакомпании «Азимут», которая начала полеты между Москвой и Тбилиси с 19 мая, и Georgian Airways, начавшей полеты с 20 мая. С июня рейсы планирует выполнять Red Wings по маршрутам Сочи-Тбилиси и Москва-Кутаиси.
Зеленский прибыл в пострадавшую от затопления Херсонскую область
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в пострадавшую от затопления Херсонскую область. Об этом сообщается в его социальных сетях.
Зеленский отчитался о проведении координационного совещания по ликвидации последствий разрушения плотины Каховской ГЭС, где поднимались вопросы эвакуации населения, ликвидации чрезвычайной ситуации, организации жизнеобеспечения затопленных территорий, а также перспективы восстановления экосистемы региона и военная обстановка в зоне техногенной катастрофы.
«Важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу для компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсонщины», – говорится в сообщении.
Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на шестое июня. Она расположена выше Херсона по течению Днепра в поселке Новая Каховка. Назначенный Россией глава «городской администрации» оккупированной Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что погибли пять человек, 41 человек пострадал.
В Херсонской области на территории, подконтрольной Украине, людей вывозили с территорий, которые прилегают к Днепру – для этого пустили эвакуационные поезда. Однако глава Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что украинские власти эвакуируют людей только с правого берега Днепра: левый берег оккупирован российскими войсками.
Мэр города Олешки Евгений Рыщук в комментарии «Суспiльне» сказал, что оккупационные власти к вечеру седьмого июня начали эвакуировать людей с крыш. По его словам, люди собираются в больнице, рядом находится дом культуры и бомбоубежище, но туда никого не запускают.
Украина, ЕС и Великобритания возложили ответственность за произошедшее на Россию, Киев считает, что речь идет о «подрыве конструкций изнутри» в надежде остановить контрнаступление ВСУ. Российская сторона отвергает обвинения и называет прорыв Каховской ГЭС «преднамеренной диверсией Украины».
Власти Херсонской области сообщили о затоплении 600 км² территории
Украинские экстренные службы продолжают усилия по спасению тысяч жителей районов, оказавшихся в зоне затопления после прорыва плотины Каховской ГЭС в Херсонской области на юге Украины. Отмечается, что работу спасателей затрудняют, в частности, продолжающиеся обстрелы с левого берега Днепра, который находится под контролем российских сил, а также риски, связанные с наземными минами.
С рабочим визитом в Херсонскую область 8 июня прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он провёл координационное совещание по ликвидации последствий прорыва плотины, передаёт РБК Украина.
Как сообщил в четверг глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, утром средний уровень подтопления составлял более 5,5 метра. Под водой 600 квадратных километров области, из них около 30% – это правобережная часть, остальное – левый берег, говорится в сообщении Прокудина в телеграм-канале.
Говоря о продолжающейся эвакуации жителей Херсонской области, глава региона сказал, что опасные районы по состоянию на утро 8 июня покинули почти 2 тысячи человек, больше всего из района Корабел в Херсоне – примерно полторы тысячи жителей.
В МЧС России сообщили, что за минувшие сутки сотрудникам ведомства удалось эвакуировать с подтопленных территорий более 300 человек, в том числе 70 детей. Ранее оккупационные власти заявляли, что всего с левого берега эвакуированы четыре тысячи человек.
Мэр оккупированной российскими войсками Новой Каховки, вблизи которой расположена ГЭС, сообщил в четверг о гибели пяти человек после разрушения станции. По словам Владимира Леонтьева, все они занимались выпасом скота и утонули, ещё двух - пытаются эвакуировать. Ранее Леонтьев говорило семи пропавших без вести в городе.
По данным украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, уровень воды в районах Украины, затопленных после разрушения плотины Каховской ГЭС, продолжает расти, но медленнее, чем раньше. В ведомстве тоже отметили, что в Херсоне вода поднялась на 5,5 метра. На обоих берегах Днепра полностью или частично затоплены более 50 населенных пунктов.
Несколько российских независимых изданий сообщили, ссылаясь на волонтеров и местные онлайн-сообщества, что в городе Алешки и других населенных пунктах на оккупированном Россией левом берегу Днепра в результате наводнения на крышах и чердаках застряли сотни местных жителей, пишет Русская служба Би-би-си.
Также в четверг приводится комментарий главы компании «Укргидроэнерго» Игоря Сироты о том, что восстановлению Каховская ГЭС не подлежит, а на строительство новой гидроэлектростанции на её месте потребуется как минимум пять лет и не менее одного миллиарда гривен (это около 27 миллионов долларов). Заявление обнародовал штаб гидроэлектростанции.
- О прорыве плотины Каховской ГЭС на Днепре стало известно в ночь на 6 июня. Из-за неконтролируемого сброса воды из водохранилища начало затапливать населенные пункты по обоим берегам Днепра. Власти Украины и России обвиняют друг друга в подрыве плотины. Помимо этого высказывается версия, что причиной бедствия стали предыдущие повреждения станции.
- Власти Украины обратились в Международный уголовный суд в Гааге с просьбой расследовать разрушение плотины.
- Многие лидеры западных стран, оказывающих поддержку Украине в условиях российского военного вторжения в страну, возложили ответственность за разрушение гидроэлектростанции на Москву. В частности, глава НАТО Йенс Столтенберг назвал произошедшее «возмутительным актом, который ещё раз демонстрирует жестокость войны России в Украине».
- Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разрушение Каховской ГЭС следствием намеренной диверсии со стороны Украины. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.
100 стран поддержали в ООН резолюцию по грузинским беженцам
Генеральная Ассамблея ООН на 77-ой сессии в 16-й раз приняла резолюцию, признающую право всех беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на возвращение в Абхазию и Южную Осетию. В этом году документ поддержали 100 стран – это самая большая поддержка Грузии с 2008 года, когда резолюция впервые была внесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеей.
Против в этот раз голосовали лишь девять стран – Россия, Сирия, Никарагуа, Судан, Зимбабве, Бурунди, Беларусь, Куба и Северная Корея. 59 государств воздержались.
В 2022 году резолюцию поддержали 95 стран, 12 были против, 56 воздержались.
Отметим, что Китай, Лаос и Вьетнам в прошлом году голосовали против резолюции. В этом году Китай воздержался, а Лаос и Вьетнам в голосовании участия не приняли.
Армения и в этом году в голосовании участия не принимала (ранее голосовала «против»), Азербайджан поддержал резолюцию. Соавторами документа в этом году выступили 63 страны (в прошлом году – 61).
В МИД Грузии заявили, что резолюция уже стала «глобальной инициативой». Её поддержку в Тбилиси назвали «большим успехом грузинской дипломатии».
Официальное название резолюции – «Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия».
- Ранее Москва, Цхинвали и Сухуми не раз призывали Тбилиси отказаться от продвижения «ежегодной политизированной резолюции Генеральной ассамблеи ООН».
Захарова: авиарейсы между Россией и Грузией не нарушают санкции
Отменит ли Россия решение о возобновлении авиасообщения с Грузией, если Тбилиси присоединится к санкциям? Этот вопрос на брифинге задали официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой. Она ответила, что это – «гипотетически-провокационный стиль вопроса», добавив, что Россия исходит из «существующих реалий», а не «гипотетических предположений».
Захарова говорит, что авиасообщение было возобновлено «для людей, у которых нет возможности использовать какие-то объездные пути, частную авиацию».
«Но им, при этом, нужно постоянно пересекать границу, навещать родственников, заниматься бизнесом, решать проблемы. Это было не отдельные запросы, а набат, звучавший длительное время с обеих сторон», – отметила она.
Захарова говорит, что некоторым «внешним силам это не по душе».
«Вы прекрасно знаете, о ком мы говорим. Хочу еще отметить, что много слышали о том, что эти авиарейсы нарушают какие-то запреты. Авиарейсы между Россией и Грузией не нарушают никакие действующие санкционные режимы, даже несмотря на всю их незаконность. Как видите, это не смущает представителей США и ЕС, которые не оставляют попыток диктовать свою волю, навязывая двойные стандарты суверенным государствам, расшатывать ситуацию в регионе», – заявила она.
- Решение о возобновлении авиасообщения с Грузией принял президент России Владимир Путин. 19 мая рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва начала авиакомпания «Азимут», с 20 мая полеты по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси выполняет грузинская Georgian Airways.
- В США заявили, что возобновление прямых авиарейсов между Россией и Грузией может привести к санкциям против компаний, которые будут обслуживать подсанкционные российские воздушные суда в грузинских аэропортах. Власти Грузии уверяют, что рейсы будут выполнять только те авиакомпании и самолеты, которые не попали под санкции.
В Италии впервые кормящая мать приехала в парламент с ребенком
Младенец впервые занял место в кресле итальянского парламента, вместе со своей матерью. Как сообщает Reuters, в среду во время рабочего заседания Палаты депутатов Джильда Спортелло кормила грудью своего сына Федерико, чем вызвала аплодисменты всех присутствующих в зале коллег.
Подобное событие было бы обычным делом во многих странах. Но в данном случае спикер палаты обратил на это событие особое внимание, поскольку в Италии в институтах власти явно преобладают мужчины.
Впервые представители всех парламентских партий поддержали демонстративное проявление материнского права на кормление младенцев в рабочее время. Председатель сессии Джорджио Муле пожелал младенцу Федерико «долгой, свободной и мирной жизни».
В ноябре прошлого года парламентская группа по рабочим вопросам разрешила женщинам-депутатам кормить грудью своих малышей в течение первого года жизни.
«Очень многие женщины досрочно прекращают кормить детей грудью не по своему выбору, а в связи с необходимостью выходить на работу», сказала Джильда Спортелло, депутат от левого «Движения пяти звезд».
В октябре прошлого года правительство Италии впервые возглавила Джорджиа Мелони. Однако около двух третей итальянских законодателей составляют мужчины, отмечает агентство Reuters. 13 лет назад нынешний сенатор от правоцентристской партии Forza Italia, Лициа Ронзулли, демонстративно кормила грудью свою дочь на сессии Европейского парламента в Страсбурге.
Лионель Месси заявил о переходе в американский клуб «Интер Майами»
Аргентинский футболист Лионель Месси заявил о переходе в американский клуб «Интер Майами». Сейчас спортсмен играет за французскую команду «Пари Сен-Жермен». Он пробудет в ней до конца сезона.
По словам Месси, сделка пока не закрыта, но решение о переходе в американскую команду принято.
Месси выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2021 года. На прошлой неделе аргентинец сообщил, что покинет команду. СМИ писали, что футболист может вернуться в «Барселону», за которую играл на протяжении своей карьеры – до перехода во французский клуб. Кроме того, сообщалось, что Месси рассматривает предложение одного из клубов Саудовской Аравии.
- В составе «Пари Сен-Жермен» Месси дважды выиграл чемпионат Франции. В составе сборной Аргентины в прошлом году футболист выиграл чемпионат мира в Катаре.
- В составе «Барселоны» Месси 10 раз становился чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок Испании и четыре раза — Лигу чемпионов.
- «Интер Майами» — американский клуб, принадлежащий группе инвесторов во главе с английским футболистом Дэвидом Бекхемом. Команда входит в высший дивизион футбольных лиг в США и Канаде (MLS).
Додон призвал власти Молдовы брать пример с руководства Грузии
Пророссийский политик, экс-президент Молдовы Игорь Додон считает, что руководство его страны должно брать пример с Грузии, которая отказалась разрывать отношения с Россией. Как пишет ТАСС, об этом Додон заявил в эфире телеканала «Эксклюзив ТВ».
«Власти должны договориться о свободном экспорте в Россию и в условиях, когда Запад ввел санкции против РФ, попробовать поставлять наши товары и туда, и туда, как это делает Грузия. Это привело бы к росту нашей экономики», – отметил Додон.
«Заявления властей о том, что соглашения с СНГ нужно отменить, потому что они противоречат курсу на интеграцию в ЕС, – ложь. Декларации о том, что эти договоренности нужно аннулировать, потому что они не работают, – еще большая ложь. Отмена соглашений с СНГ станет дополнительным жестким, может быть, даже смертельным ударом для молдавской экономики, сельского хозяйства, промышленности. Если не будет этого рынка, что мы будем делать с нашими товарами? Европа их не купит», – сказал Додон.
Он также назвал ложью обещания руководства Молдовы о вступлении страны в ЕС к 2030 году.
«Не нужно обманывать граждан. Молдова не станет членом ЕС. Там хватает своих проблем и стран, которые ждут очереди на вступление», – сказал он.
- Додон был избран президентом Молдовы от Партии коммунистов и занимал этот пост в 2016–2020 годах. Недавно он вернулся в руководство оппозиционной Партии социалистов.
- Додону предъявлены обвинения в пассивной коррупции, получении финансирования от преступной организации, незаконном обогащении и государственной измене. В частности, следствие считает, что в 2019 году он получил взятку от молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. На видео, снятом скрытой камерой, Плахотнюк пытался передать Додону, в то время действующему президенту, чёрный пакет. Додон к нему не прикасался, но сказал «опять вы с кульком» и попросил передать некоему «Косте».
- Будучи президентом, Додон неоднократно посещал Москву, присутствовал и на параде Победы на Красной площади.
«Останови экоцид» - в Тбилиси состоялась акция против подрыва Каховской ГЭС
«Останови экоцид» - в Тбилиси состоялась акция против подрыва Каховской ГЭС. Перед зданием парламента собрались украинцы, проживающие в Грузии. Участники держали в руках баннеры с надписями «Россия - государство-террорист», «Путин - убийца», «Россия топит мой дом» и другие. Они считают, что Россия уничтожает будущее планеты.
Организаторы акции протеста - украинская молодежная организация Svitanok и неправительственная организация Ukrainian activists in Sakartvelo, сообщает SOVA.
До начала митинга организаторы просили желающих выразить протест против действий РФ в Украине, которая, по информации Киева, в ночь на 6 июня взорвала плотину на Каховской ГЭС, приносить аквариумы с табличками городов которые попали в зону затопления.
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