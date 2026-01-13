США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран. Сообщение появилось 13 января на сайте виртуального посольства Соединенных Штатов в Тегеране.

«Немедленно покиньте Иран. Разработайте план выезда из Ирана, не полагаясь на помощь правительства США. Если вы не можете уехать, найдите безопасное место в своем доме или другом здании. Запаситесь едой, водой, лекарствами и другими необходимыми вещами», — говорится в сообщении.

Гражданам США, как отмечается, следует ожидать продолжающихся перебоев с интернетом, спланировать альтернативные средства связи и, если это безопасно, рассмотреть возможность выезда из Ирана в Армению или Турцию.

Правительство США не имеет дипломатических или консульских отношений с Ираном. Интересы Соединенных Штатов в Иране представляет правительство Швейцарии через свое посольство в Тегеране.

«Медуза» обратила внимание на то, что похожее сообщение было опубликовано на сайте виртуального посольства США 15 июня 2025 года, а в ночь на 22 июня Вашингтон нанес удары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Ранее МИД Швеции призвал своих граждан не издить в Иран, а находящихся там граждан призвал покинуть страну. Франция, пишет AFP со ссылкой на два источника, вывезла часть сотрудников своего посольства в Иране. Собеседники агентства не уточнили, сколько именно сотрудников дипмиссии покинули Иран.

Обычно в посольстве Франции в Тегеране, как отмечается, работают около 30 человек. В МИД Франции сообщили о реорганизации структуры посольства. «Посольство открыто и функционирует. Посол находится там со своей командой. Мы оказываем услуги, необходимые нашим гражданам, которые могут находиться в Иране», — заявили в ведомстве.

Протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года на фоне экономического кризиса. Восьмого января иранские власти отключили интернет в стране и пытаются подавить протесты. По данным Human Rights Activists News Agency (HRANA) на 12 января, с начала протестов погибли 646 человек. Организация Iran Human Rights сообщает о 648 убитых. Число арестованных оценивается более чем в 10 тысяч человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские лидеры «хотят переговоры», но США, «возможно, придется действовать» до встречи с ними. Телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщал, что речь идет как о военных, так и невоенных методах борьбы с иранским режимом.