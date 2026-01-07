США требуют от Венесулы высылки советников из России, Китая, Кубы

Соединенные Штаты требуют от властей Венесуэлы выслать из страны советников из России, Кубы, Китая и Ирана. Об во время встречи с американскими законодателями в понедельник рассказал Госсекретарь США Марко Рубио, сообщает The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.

По их словам, Госсекретарь США Марко Рубио представил новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес ряд требований, среди которых изгнание из страны сотрудников разведслужб и военнослужащих из четырех стран, находящихся в стране как в качестве советников, так и в других ролях. Родригес согласилась с этими требованиями. Как пишет газета, части дипломатов из этих четырех стран будет разрешено остаться в Венесуэле.

Высылка из Венесуэлы иностранных военных советников и работников спецслужб может быть очень ощутимо для властей Венесуэлы, поскольку известно, что кубинские советники играли важную роль в венесуэльских органах безопасности. В личной охране Николаса Мадуро служили кубинцы. Среди нескольких десятков убитых во время операции по захвату Мадуро — 30 кубинцев.

Соединенные Штаты также ожидают от Венесуэлы создания благоприятных условий для американских компаний, желающих инвестировать в нефтяную индустрию страны. Среди мер, которые могут предпринять венесуэльские власти, прекращение национализации и выплаты реституций американским компаниям за их собственность, национализированную администрациями Уго Чавеса и Николаса Мадуро.

Госсекретарь Рубио ничего не сказал законодателям о возможности проведения выборов в Венесуэле и восстановления демократии.

Бывший глава Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены американским спецназом 3 января в ходе военной операции в Каракасе. Они предстанут перед судом в Нью-Йорке по обвинению наркотрафике и наркотерроризме. Двумя днями позже к присяге в качестве президента Венесуэлы была приведена Делси Родригес, которая на фоне своих критических заявлений в адрес США выразила готовность к сотрудничеству с Соединенными Штатами, которые сосредоточили в Карибском море мощное военно-морское соединение во главе с крупнейшим в мире авианосцем «Джеральд Форд».