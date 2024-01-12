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США ввели новые санкции против РФ за приобретение северокорейских ракет

Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении трёх российских организаций и одного физического лица, обвинив их в причастности к передаче северокорейских баллистических ракет российской армии для использования против Украины. О санкциях объявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает «Голос Америки».

В заявлении главы Госдепартамента говорится, что передача России баллистических ракет производства КНДР «поддерживает российскую военную агрессию, усиливает страдания украинского народа и подрывает глобальный режим нераспространения оружия».

4 января официальный представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Россия получила от КНДР некоторое количество ракет и пусковые установки и уже как минимум одну ракету выпустила по Украине в ходе массированного удара 30 декабря.

В среду, 10 января, семь стран – членов Совета Безопасности ООН выступили с заявлением, осудив закупку Россией северокорейских ракет и использование их для ударов по Украине. Они обвинили Россию в нарушении эмбарго на военно-техническое сотрудничество с Пхеньяном, введённое Советом Безопасности.

Заместитель постоянного представителя США в ООН Роберт Вуд назвал «отвратительным» поведение России, нарушающей резолюции ООН и подрывающей глобальный режим нераспространения оружия.

Представитель Южной Кореи в ООН заявил, что использование Россией северокорейских ракет для ударов по Украине позволяет Пхеньяну получить данные об их боевом применении и усовершенствовать ракеты, способные нести ядерные боеголовки. По данным южнокорейских экспертов, Россия использует в Украине тактические ракеты КН-23. Северная Корея заявляла, что они могут нести ядерную боеголовку.

На вооружении Северной Кореи стоят копии советских ракетных комплексов Р-17. В последней модификации они называются «Хвасон-6», предполагаемая дальность действия оценивается западными экспертами в диапазоне 500–1300 километров.

Россия не признается в получении ракет от КНДР.

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