США выходят из 66 международных организаций

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении членства США в 66 международных организациях.

31 из этих организаций функционирует под эгидой ООН, а 35 – вне этой всемирной организации. Все они, по словам Белого дома, «больше не служат интересам США».

Полный перечень этих организаций доступен на сайте Белого дома. Среди них — Венецианская комиссия Совета Европы; Украинский научно-технологический центр (УНТЦ), созданный для содействия нераспространению оружия массового поражения; Офис специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросам насилия в отношении детей; Фонд демократии ООН; Фонд ООН в области народонаселения; Международный союз охраны природы и другие.

В то же время, как заявил госсекретарь США Марко Рубио, администрация Дональда Трампа сочла организации, членство в которых прекращается, «растратными, неэффективными, вредными», «плохо управляющимися», «избыточными» или «представляющими угрозу нашему (США. — ред.) государственному суверенитету, свободам и всеобщему процветанию».