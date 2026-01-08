Папуашвили: Венецианская комиссия стала политическим оружием против государств

Выход США из 66 международных организаций подтверждает, что международный порядок, сформированный после Второй мировой войны, «больше не существует и разрушен», считает председатель грузинского парламента. Как заявил Шалва Папуашвили в разговоре с журналистами, отсутствие США в таких структурах подрывает их авторитет и серьёзность:

«Когда Америка не является членом таких организаций и выходит из них с аргументацией, что это бесполезные и расточительные структуры, это само по себе показывает, что их серьёзность уже подорвана, и ещё раз подтверждает то, о чём мы говорили – международного порядка больше не существует».

Папуашвили выделил решение США покинуть Венецианскую комиссию Совета Европы, заявив, что она «превратилась в политического комментатора».

«Она стала политическим оружием против государств – с целью навязать им различные инструменты или институты, исходя из определённой политической повестки. В отношении Грузии это неоднократно было отчётливо видно, когда вместо правовых заключений и оценок мы видели политические выводы и комментарии, что явно прослеживается в отчётах Венецианской комиссии и о чём мы говорили, в том числе самой Венецианской комиссии, на встречах», — заявил Папуашвили.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединённых Штатов из 66 международных организаций, в том числе из 31 – под эгидой ООН. Администрация Трампа называет их «растратными, неэффективными, вредными». Среди прочих организаций в списке – Венецианская комиссия.