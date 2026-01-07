США задержали в Атлантике танкер. Недавно он поднял флаг России

Американские военные и сотрудники правоохранительных органов США задержали в северной Атлантике нефтяной танкер Bella 1, недавно перерегистрированный в России под другим названием. О задержании сообщило Европейское командование Вооружённых сил США, отметив, что танкер пытался нарушить санкционный режим в отношении Венесуэлы.

В сообщении говорится, что танкер был задержан сотрудниками министерства внутренней безопасности США в сотрудничестве с Министерством обороны (Военным министерством согласно указу президента Дональда Трампа).

Глава Пентагона Пит Хегсет в реакции на сообщение о задержании танкера написал, что блокада находящейся под санкциями венесуэльской нефти остаётся в силе по всему миру.

Российской реакции на сообщение пока не было.

Южное командование Вооружённых сил США в свою очередь сообщило о задержании в Карибском море ещё одного танкера - Sophia, который, как отмечается, не имеет регистрации ни в одной стране. Он находится в санкционных списках США как предполагаемое судно российского «теневого флота». Он также был задержан в международных водах. Сообщается, что его эскортируют к побережью США.

The New York Times пишет, что ещё три танкера, находящиеся неподалёку от берегов Венесуэлы, недавно изменили регистрацию на российскую. Предпринимали ли США попытки их задержать, пока не сообщалось.

О том, что американские военные пытаются задержать связанный с Россией нефтяной танкер в Атлантическом океане, днём 7 января со ссылкой на официальных представителей США сообщили агентство Reuters и телеканал CBS News со ссылкой на официальных представителей США. Российский телеканал RT заявил, что на борт судна пытается высадиться десант и опубликовал фотографии, предположительно, вертолёта Береговой охраны США над танкером.

Ранее сообщалось, что Россия направила подводную лодку и другие военные суда для сопровождения порожнего нефтяного танкера, который преследовала Береговая охрана США в Атлантическом океане. Об этом сообщали в частности The Wall Street Journal и телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников.

Речь идет о танкере, ранее известном как Bella 1 и который находится под американскими санкциями. По данным властей США, судно шло из Ирана в Венесуэлу за нефтью без национального флага и считалось «безгосударственным», поэтому 21 декабря военные США пытались перехватить его в Карибском море, но экипаж танкера развернул судно обратно в Атлантический океан.

В конце декабря моряки нарисовали на борту судна российский флаг и сообщили, что действуют под юрисдикцией России. Танкер после этого был переименован и внесен в Российский морской регистр судоходства: теперь он зарегистрирован под названием Marinera, ходит под флагом России и имеет порт приписки в Сочи.

По данным газеты The New York Times, в состав экипажа входят граждане России, Индии и Украины. В конце декабря Кремль направил в США дипломатическую ноту с требованием прекратить попытки задержания танкера.

Судно сейчас находится к югу от Исландии, более чем в тысяче миль от побережья США. По данным СМИ, судно направлялось в российский порт Мурманск.

Британские официальные лица провели переговоры с европейскими союзниками о том, следует ли вмешаться в преследование российского нефтяного танкера. Об этом сообщил журналист издания The i Paper Ричард Холмс. Лондон опасался, что поддержка операции США по захвату Marinera вблизи британских территориальных вод может спровоцировать ответные меры со стороны Москвы.



Существуют аналогичные опасения, что бездействие лишь усугубит раскол между Европой и Вашингтоном, а по мере приближения судна к европейским водам оно может вызвать дипломатические проблемы на Западе, пишет Холмс.

В декабре США захватили у берегов Венесуэлы танкеры Centuries и The Skipper. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм после задержания Centuries заявила, что США будут продолжать преследовать незаконное перемещение нефти, используемой для финансирования наркотерроризма в регионе.

The Skipper, принадлежащий нигерийской фирме, подпал под санкции США за участие в незаконных операциях по транспортировке нефти, выручка от продажи которой, по данным американского Минфина, использовалась для финансирования иранского Корпуса стражей исламской революции и поддерживаемой Ираном ливанской группировки «Хезболла» (вооружённая организация признана в США террористической, но в Ливане действует как легальная политическая сила).