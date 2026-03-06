США ждут от Грузии «конкретных шагов» для укрепления двусторонних отношений

В США ждут от Грузии демонстрации «серьезного отношения к укреплению и развитию отношений между нашими странами». Об этом в Госдепартаменте заявили телеканалу «Формула», по завершении визита грузинской делегации в Соединенные Штаты. В американском ведомстве также отметили, что США остаются «твердым сторонником независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии» и «рассчитывают на конструктивные отношения с Грузией».

«Мы продолжим взаимодействовать с правительством Грузии по вопросам, влияющим на наши двусторонние отношения и политический климат в Грузии. Мы также обсудим конкретные шаги, которые правительство Грузии может предпринять, чтобы продемонстрировать свою приверженность укреплению и развитию отношений между нашими странами», - говорится в ответе Госдепартамента США телекомпании.

Напомним, грузинская парламентская делегация находилась в Вашингтоне 4–5 марта и принимала участие в форуме «Альянса суверенных наций». По завершении визита председатель парламентского комитета по внешним отношениям Николоз Самхарадзе заявил, что грузинская делегация провела встречи с американскими конгрессменами:

«У нас состоялась встреча с Китом Селфом – председателем подкомитета по Европе, а также мы встречались с Рэнди Файном, Майком Тернером, Райаном Зинке и Анной Паулиной Луной. Главной темой наших бесед были грузино-американские отношения, их восстановление и переход на новый этап. Хотя мы обсуждали и широкий круг вопросов, в основном вопросы безопасности, текущие события в нашем регионе, вопрос оккупации. Мы также получили от конгрессменов информацию о текущих событиях в Иране и их оценку. Конгрессменов также интересовало развитие Среднего коридора и роль Грузии в этом коридоре. Соответственно, у нас были очень интересные беседы».

Самхарадзе отмечает, что грузинская делегация попросила конгрессменов «внимательно изучить законодательные инициативы, которые представляют отдельные конгрессмены и которые явно носят антигрузинский характер».

В состав грузинской делегации входили председатель парламентского комитета по внешним отношениям Николоз Самхарадзе, глава комитета по образованию и науке Мариам Лашхи, член комитета по европейской интеграции Лика Шартава и депутат от партии «Сила народа» (ответвления «Грузинской мечты») Эка Сепашвили.