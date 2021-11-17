«Медуза» рассказала о страхе Кремля за рейтинг Путина из-за принуждения к вакцинации

Соцопросы, заказанные Администрацией президента, показали, что россияне не хотят вакцинироваться от коронавируса COVID-19 из-за недоверия к власти. Кремль готовится перезапустить кампанию по иммунизации населения, но старается не связывать её с Владимиром Путиным, чтобы не обрушить его рейтинг. Об этом рассказывается в статье издания "Медуза".

Тема вакцинации считается в Кремле раскалывающей общество и негативно влияющей на рейтинг президента, рассказывают источники "Медузы". Закрытые опросы, которые проводит Федеральная служба охраны, показывают, что в ряде регионов рейтинг доверия к Путину уже обрушился до 20-30 процентов, в последний раз он так снижался после повышения пенсионного возраста.

По словам близкого к Администрации президента анонимного источника "Медузы", Кремль пытается переложить ответственность за вакцинацию на руководителей регионов, не навязывая им общих решений. Но просит, чтобы у предложений с мест была "чудинка", отвлекающая внимание от федеральной власти на региональную.

Источник авторов статьи, близкий к крупной социологической компании, рассказывает, что многие респонденты считают, что у власти есть своё производство вакцин, которое не достаётся простому населению. Один из близких к АП источников заявил изданию, что пропаганда против вакцинации стала в интернете мейнстримом, заглушая все усилия власти по продвижению вакцин.

Победить ситуацию Кремль планирует, сделав жизнь непривитых неудобной и продвигая идею, что сертификат о вакцине помогает в повседневной жизни: например, в путешествиях и в походах в кино, следует из материала "Медузы".

Авторы стратегии уверены, что большая часть жителей — не убежденные противники вакцинации, а сомневающиеся люди, которых можно переубедить за счёт мягкой силы и лидеров мнений, которые сначала будут сами не верить в прививку, но потом будут доказывать, что вакцина безопасна.

По состоянию на 12 ноября в России выявлено, по официальным данным, 9 182 538 случаев заражения коронавирусом нового типа. 259 084 человек умерли, утверждает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. За сутки дневной показатель смертности показал худшее значение за всё время пандемии, скончались 1 247 человек.

Незавимые демографы считают, что официальные цифры следует умножать втрое. Таким образом общая смертность могла превысить 777 тысяч человек. Это больше населения 22 регионов России с учётом аннексированного Крыма.

"Медуза" внесена российскими властями в список СМИ-иностранных агентов. Редакция не согласна с этим решением и обжалует его в суде.