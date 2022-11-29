Страны НАТО в преддверии зимы усилят помощь Украине

Страны НАТО усилят помощь Украине, в том числе военную. Об этом заявил генеральный секретарь военного союза Йенс Столтенберг на начавшейся сегодня встрече глав МИД стран НАТО.

Столтенберг отметил, что страны союза должны не только передавать Киеву необходимое вооружение, но и обеспечивать поставку запчастей и боеприпасов. Генеральный секретарь НАТО также обратил внимание на поставки Украине странами-союзниками топлива, медикаментов и зимнего снаряжения.

По словам главы НАТО, президент России Владимир Путин стремится использовать наступающую зиму как оружие в войне и поэтому преднамеренно атакует критически важные объекты инфраструктуры. Столтенберг также допустил, что в Европу из-за холодов может отправиться новая волна украинских беженцев.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его американские и европейские партнёры работают над вопросами поставки оборудования, с помощью которого Украина сможет восстановить высоковольтные станции, повреждённые после обстрелов российской армией.

Министры на встрече также должны обсудить заявку Киева на членство в НАТО. Но, по данным СМИ, участники, скорее всего, лишь подтвердят политику открытых дверей военного союза.