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Страны НАТО в преддверии зимы усилят помощь Украине
Страны НАТО усилят помощь Украине, в том числе военную. Об этом заявил генеральный секретарь военного союза Йенс Столтенберг на начавшейся сегодня встрече глав МИД стран НАТО.
Столтенберг отметил, что страны союза должны не только передавать Киеву необходимое вооружение, но и обеспечивать поставку запчастей и боеприпасов. Генеральный секретарь НАТО также обратил внимание на поставки Украине странами-союзниками топлива, медикаментов и зимнего снаряжения.
По словам главы НАТО, президент России Владимир Путин стремится использовать наступающую зиму как оружие в войне и поэтому преднамеренно атакует критически важные объекты инфраструктуры. Столтенберг также допустил, что в Европу из-за холодов может отправиться новая волна украинских беженцев.
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его американские и европейские партнёры работают над вопросами поставки оборудования, с помощью которого Украина сможет восстановить высоковольтные станции, повреждённые после обстрелов российской армией.
Министры на встрече также должны обсудить заявку Киева на членство в НАТО. Но, по данным СМИ, участники, скорее всего, лишь подтвердят политику открытых дверей военного союза.
Другие новости дня
Замглавы Херсона арестован по подозрению в сотрудничестве с Россией
Заместитель главы Херсона Владимир Пепель арестован украинским судом по подозрению в пособничестве России. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщило украинское Государственное бюро расследований.
Пепель был заместителем городского головы до российского вторжения и отвечал за работу исполнительных органов городского совета. Затем продолжил работать в назначенной Россией администрации, отвечая за жилищно-коммунальное хозяйство, сообщает ГБР.
В том числе он налаживал новую схему по оплату услуг ЖКХ и готовил помещение для проведения референдума о присоединении к России, отмечает ведомство. При обыске у него обнаружили текст российской Конституции и «другие пропагандистские материалы», говорится в сообщении ведомства.
Российские источники о его работе в администрации города или задержании не упоминают. Перед отступлением из Херсона Россия эвакуировала назначенных ей чиновников, по какой причине не был эвакуирован Пепель и его позиция по уголовному делу не известны.
- 60-летний Пепель работал на городском водопроводе, 12 лет был там главным инженером. Он около 6 лет был главой местной теплоэнергетической компании «Херсонтеплоэнерго» и несколько раз избирался городским депутатом.
- Российские войска заняли Херсон в начале полномасштабного вторжения в Украину и отступили из города без боя в ноябре. Представители властей неоднократно заявляли, что Россия пришла в город «навсегда», но почти не комментировали отступление.
Starlink повысил тарифы для жителей Украины
Компания Starlink повысила тарифы для жителей Украины. Соответствующие письма компания начала рассылать абонентам.
С 29 декабря стоимость спутникового интернета для частных лиц увеличится с 60 до 75 долларов в месяц. Как пишет телеграм-канал Инсайдер UA, стоимость терминала и антенны Starlink вырастет с 500 до 700 долларов.
- С начала войны SpaceX поставила в Украину около 20 тысяч терминалов Starlink. Они позволяют поддерживать связь в условиях, когда другие способы подключения к интернету не работают. Наличие связи в условиях боевых действий важно для организации боевых действий.
- В сентябре компания SpaceX отправила министерству обороны США письмо, в котором заявила, что больше не может оплачивать отправку в Украину терминалов спутниковой связи Starlink, и попросила Пентагон взять финансирование на себя. В середине октября Маск заявил, что SpaceX продолжит оплачивать спутниковую связь Starlink для Украины.
- В конце октября 1300 терминалов спутниковой связи Starlink отключились из-за проблем с финансированием.
Работники Тбилисского метрополитена требуют повышения заработной платы
Работники тбилисского метро требуют повышения заработной платы на 20% - если с транспортной компанией договориться не получится, возможна забастовка. В этом случае остановится метро, которым ежедневно пользуется около полумиллиона человек.
Тбилисская транспортная компания подтверждает запланированную встречу с профсоюзами метрополитена. В компании говорят, что обсуждают с сотрудниками повышение заработной платы, предусмотренное бюджетом на 2023 год, сообщила грузинская служба Радио Свобода.
В тбилисском метрополитене работает более двух тысяч человек, интересы четверти из них представляет независимый профсоюз Ertoba 2013. В организации заявили, что решения будут приниматься в зависимости от итогов встречи. В случае, если договоренностей не будет, сотрудники метрополитена могут начать забастовку в новом году.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что Тбилисский метрополитен уже бастовал летом 2018 года, - тогда встали все 23 станции и город был парализован. После забастовки зарплаты у сотрудников повысились на 10-30%. Повышение на 15% было и в начале этого года, но работники метро говорят, что «все съела инфляция».
«Заработная плата должна быть увеличена на 20% на фоне инфляции и роста цен на потребительские товары в стране. Это даже не повышение зарплаты, а индексация. Увеличить эту сумму на 20% перед работниками – прямая обязанность работодателей», – сказал председатель профсоюза «Эртоба 2013» Рати Капанадзе.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в будущем году запланировано повышение зарплат работникам столичного метрополитена на 10%. Пока неясно, удовлетворит ли это профсоюз.
Катарский чиновник заявил о гибели сотен рабочих в связи с ЧМ-2022
В ходе строительства объектов для мирового первенства по футболу в Катаре умерли до 500 рабочих. Об этом заявил высокопоставленный катарский чиновник Хассан аль-Тавади, участвующий в организации чемпионата. Ранее власти признавали гибель нескольких десятков человек, правозащитники оценивают число погибших в тысячи.
Представитель властей эмирата называет такое число впервые - оно значительно выше, чем те данные, которые ранее приводили официальные лица в Дохе. Аль-Тавади дал комментарий в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Судя по всему, как отмечает Associated Press, это была беседа без подготовки.
Хассан аль-Тавади занимает должность генерального секретаря Верховного комитета Катара по проведению и наследию футбольного чемпионата-2022. В интервью, фрагменты которого Морган разместил в интернете, он просит аль-Тавади дать "честную и реалистичную" оценку по погибшим рабочим-мигрантам. "По оценкам, их около 400-500. У меня нет точного числа. Это то, что обсуждалось", - ответил катарский чиновник.
Amnesty International сообщала, что за время строительства объектов к чемпионату мира в стране погибли от 6 до 15 тысяч иностранных рабочих.
Публично такие сведения руководство Катара не обсуждало. А информация от Комитета по наследию, начиная с 2014 по 2021 год, включала только количество рабочих, умерших при строительстве стадионов для нынешнего первенства. По этим обнародованным данным, умерли 40 человек, из них 37 вследствие инцидентов, которые в Дохе называют не имеющими отношения к работе. В качестве примера названы смерти от сердечных приступов.
Ряд правозащитных групп критиковали Катар за нарушения, связанные с использованием труда мигрантов при подготовке первого в мире чемпионата мира по футболу на Ближнем Востоке. Всего было построено стадионов, линий метро и новой инфраструктуру на сумму более 200 миллиардов долларов.
Отправить Саакашвили на лечение за границу невозможно по закону – глава Минюста
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что отправить экс-президента страны Михаила Саакашвили на лечение за границу невозможно по закону. При этом к лечению политика могут подключиться зарубежные специалисты, сказал глава Минюста.
«Мы предлагаем осужденному Саакашвили – он может привезти любого врача из любой зарубежной клиники, которому государство позволит подключиться к его лечению», – заявил Брегадзе.
Министр юстиции прокомментировал и информацию о том, что Саакашвили, возможно, был отравлен. Брегадзе говорит, что государство предложило Саакашвили пройти полную токсикологическую экспертизу в Национальном бюро судебной экспертизы, однако политик от предложения отказался.
Саакашвили не появлялся на публике с апреля текущего года. С мая он проходит лечение в клинике «Вивамеди». Члены его семьи и соратники говорят, что жизни экс-президента угрожает опасность и его необходимо отправить на лечение за границу. 28 ноября врачи клиники «Вивамеди» не разрешили перевезти Саакашвили в Тбилисский городской суд.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что внимательно наблюдает за сообщениями о состоянии здоровья бывшего президента страны. Она считает, что заключение о состоянии здоровья Саакашвили должно быть представлено в суд, а суд, в свою очередь, должен вынести «достойное решение».
Скончалась пострадавшая в бесланском теракте Марина Дучко
В Северной Осетии умерла пострадавшая во время теракта в Беслане Марина Дучко. Об этом редакции Кавказ.Реалии сообщила Сусанна Дудиева, председатель комитета «Матери Беслана». По ее словам, Дучко стало плохо вечером 28 ноября, из-за болезни у нее начался сепсис (воспалительная реакция), женщину доставили в больницу, она скончалась в реанимации. Похороны пройдут 30 ноября.
Во время теракта в Беслане в 2004 году Дучко была ранена при взрыве – осколок попал ей в позвоночник. С тех пор она передвигалась на инвалидной коляске. О судьбе женщины стало известно широкой аудитории в России после документального фильма журналиста Юрия Дудя, посвященного 15-летней годовщине захвата школы в Беслане.
В этом фильме Дучко рассказала, что получает от государства только пенсию в 13 тысяч рублей, а также новые инвалидные коляски – раз в четыре-шесть лет. Чтобы выжить, женщина продавала через инстаграм фиалки, которые сама растила дома.
В начале 2022 года сообщалось, что Дучко была вынуждена выставить на продажу свой дом, чтобы оплатить необходимое лечение за границей. К этому времени она уже несколько месяцев находилась в клинике в Греции. В марте, чтобы вернуться домой, Дучко было необходимо оплатить долг перед медицинским учреждением в размере 15 тысяч евро – деньги собирали неравнодушные пользователи социальных сетей.
- 3 сентября 2004 года в результате штурма школы в Беслане в Северной Осетии, в которой террористы удерживали 1 128 заложников, погибли 334 человека, большинство из них – дети. Свыше 800 человек пострадали. Теракт стал крупнейшим в истории России по числу жертв и остается таковым по сей день.
«Город мира»: мэрия Тбилиси озвучила новогодний слоган
Мэрия Тбилиси огласила слоган предстоящего Нового года. Это – «Город мира». Об этом сообщил мэр столицы Каха Каладзе, передает СОВА.
На уточняющий вопрос журналистов о том, связано ли это с заявлениями правящей партии о том, что Грузию пытаются втянуть в войну, Каладзе ответил:
«У мира нет альтернативы. Очень важно, что сегодня у нас в стране мир, и наше правительство сделает все, чтобы интересы грузинского народа всегда были защищены, в стране был мир и происходило экономическое развитие», — сказал он.
В прошлом году новогодний слоган звучал как «Город полный жизни», до этого – «Город полный любви».
После начала войны в Украине грузинские власти подверглись жесткой критике за неприсоединение к международным санкциям против России. С этим совпали заявления первых лиц Грузии о том, что критикующая оппозиция стремиться втянуть страну в войну. Затем конспирология вышла за пределы Грузии, особенно после того, как стране не дали статус кандидата в члены ЕС. Обвинения стали звучать как в адрес официального Киева, так и в адрес западных партнеров.
В Нижнем Новгороде отказались отменять спектакль с Ахеджаковой
Концертный зал "Юпитер" в Нижнем Новгороде отказался отменять спектакль с актрисой Лией Ахеджаковой, несмотря на рекомендации регионального Минкульта. Об этом рассказало издание "7x7".
Под записью прямого эфира с мэром Нижнего Новгорода во "ВКонтакте" пользовательница оставила возмущённый комментарий, почему в городе собираются показать спектакль "Мой друг Вениамин" с Ахеджаковой в главной роли. Актриса открыто критикует президента России Владимира Путина за вторжение в Украину.
В ответ на комментарий Министерство культуры Нижегородской области написало, что в ведомство уже поступали обращения и с их стороны были отправлены письма с просьбой отменить мероприятие. "Однако они имеют именно рекомендательный характер, потому что концертный зал "Юпитер" – это частная площадка", уточнил Минкульт.
В пресс-службе "Юпитера" заявили, что не планируют отменять спектакль. Он состоится по плану.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. Российские власти подавляют антивоенные протесты и наказывают за антивоенные высказывания. Деятелям культуры, критикующим российскую агрессию, запрещают выступать и ставить на российских сценах, увольняют из театров, а их имена вычёркивают из афиш.
Абхазскую Госавтоинспекцию перевели на усиленный режим работы
Заместитель министра внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Беслан Чкадуа провел экстренное совещание по вопросам дорожной безопасности.
Как сообщили в пресс-службе МВД, на совещание были приглашены начальники отделов Госавтоинспекции (ГАИ) всех территориальных подразделений органов внутренних дел.
На минувших выходных в Абхазии произошло несколько дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. В Очамчире погибли два человека, а предполагаемый виновник ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.
По словам Беслана Чкадуа, выявляются аварийно-опасные нарушения правил дорожного движения – превышение скоростного режима, управление транспортом в нетрезвом состоянии – алкогольном и наркотическом.
По его словам, на рассмотрение правительства уже представлены проекты о внесении изменений в действующие законодательные акты, предусматривающих ужесточение ответственности за ряд правонарушений в области безопасности дорожного движения.
Речь идет об ужесточении санкций за управление транспортом в состоянии опьянения, разграничении наркотического от алкогольного опьянения с применением ареста для данной категории водителей.
По итогам совещания Беслан Чкадуа дал распоряжение службам ГАИ внепланово перейти на усиленный круглосуточный режим работы.
Ранее абхазское МВД опубликовало статистику, согласно которой в 2020 году в Абхазии было зафиксировано 282 ДТП, в 2021-м – 246, а за девять месяцев текущего года – 243. При этом в результате ДТП в 2020-м погибли 57 человек, в 2021-м – 42, в январе-сентябре 2022-го – 46.
Криптовалютный кредитор BlockFi подал заявление о банкротстве
В США криптовалютный кредитор BlockFi подал заявление о добровольном банкротстве. Компания задолжала денег более чем 100 тысячам клиентам, среди которых, рухнувшая недавно криптобиржа FTX. Ранее BlockFi остановила работу своей платформы.
Руководители компании подали заявление на добровольное банкротство в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротствах, предусматривающей защиту от кредиторов и реструктуризацию бизнеса. Тоже самое сделали дочерние фирмы. Зарегистрированная на Бермудских островах BlockFi International Ltd собирается начать процедуру ликвидации бизнеса и подала соответствующее ходатайство в верховный суд страны.
Больше всего BlockFi задолжала трастовой компанией Ankura - 729 миллионов долларов. Вторая по масштабам задолженность - 275 миллионов долларов - перед криптобиржей FTX, которая в начале ноября заявила о банкротстве. По данным на конец 2021 года у BlockFi было более 450 тысяч клиентов. В основном это мелкие инвесторы, а также кредиторы. Компания занимается тем, что предоставляет клиентам кредиты в долларах, а в залог берёт криптовалюту. BlockFi также открывает депозиты в криптовалюте под высокие проценты.
Руководство компании связывает свои проблемы с крахом FTX. В начале ноября, после объявлении о банкротстве, оценочная стоимость бизнеса криптобиржи за неделю сократилась с 32 миллиардов до ноля долларов.
Крах случился после публикации расследования о бизнесе владельца биржи Сэма Бэнкмана-Фрида в издании Coindesk 2 ноября. В тексте утверждалось, что активы второго крупного бизнеса миллиардера в основном состоят из криптовалюты, выпущенной его же биржей. Статья спровоцировала бегство клиентов и кризис ликвидности.
После краха FTX курс самой популярной криптовалюты, Bitcoin, снизился на 5 процентов до $16492, обновив двухлетний минимум. Также из-за банкротства биржи могут пострадать десятки других криптовалютных компаний.
Абхазия не смогла согласовать с Москвой необходимый переток электроэнергии
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел совещание с руководством правительства. На встрече обсудили объем и условия перетока электроэнергии из России, который был начат 22 ноября, а также ход ремонтных работ на высоковольтной линии «Ачгуара».
Напомним, что в начале ноября в Абхазии в очередной раз возник энергетический кризис. Произошло аварийное отключение на линии «Ачгуара», на которой в течение месяца до этого шла замена старых проводов на новые. Отключения электроэнергии не прекращались до начала перетока из России.
При этом по информации вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, с российской стороной согласовано получение перетока объемом 280 млн кВт·ч. Этого недостаточно: чтобы обеспечить Абхазию бесперебойным электроснабжением до конца 2022 года необходимо 340 млн кВт·ч, сообщила она на встрече с абхазским президентом.
«Сейчас у нас суточное потребление 8,7 млн млн кВт·ч, из них порядка 6,6 млн кВт·ч – это российский свет, около двух млн кВт·ч мы получаем из ИнгурГЭС. Также проводятся рабочие встречи с руководством станции для того, чтобы понять, может ли ИнгурГЭС увеличить объемы вырабатываемой электроэнергии. На этой неделе мы представим согласованный график, чтобы понять, сможем ли мы избежать отключений», – отметила Кристина Озган.
Она также сообщила, что сотрудники «Черноморэнерго» приступили к ремонтным работам на линии «Ачгуара» вместе со специалистами, привлеченными для оказания содействия в ремонте.
Согласно графику, ремонтные работы на линии «Ачгуара» завершатся до конца декабря этого года, добавила Озган.
По словам Аслана Бжания, все решения в данном вопросе должны быть выверенными.
«Поставленные задачи должны быть решены в кратчайшие сроки», – отметил абхазский лидер.
По информации пресс-службы Бжания, в ходе совещания также обсудили повестку предстоящей межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией.
В Южной Осетии планируют создать четыре новые партии
Четыре новые партии могут быть созданы в Южной Осетии. Как сообщил глава министерства юстиции самопровозглашенной республики, в ведомство поступили обращения от организационных комитетов о создании политических объединений. Пока документы на регистрацию никто из них не подавал, добавил Гаглоев.
«На начало октября у нас было пять зарегистрированных организационных комитетов, но один из них, который предполагал создание политической партии «Патриоты Алании», не провел учредительный съезд, соответственно, документы до нас не дошли. Что касается других желающих создать политические партии, кто-то из них работает активнее, а кто-то пассивнее, но в любом случае мы дождемся представленных документов в Минюст, рассмотрим их, и, соответственно, зарегистрируем те политические партии, которые представят необходимый перечень документов», – сказал Гаглоев.
На сегодняшний день в Южной Осетии зарегистрировано семь политических партий. Партию «Родина» ликвидировали в сентябре текущего года.
«Она не участвовала в последних выборах, как это предусмотрено действующим законом. По нашему действующему законодательству, партия обязана как минимум каждые пять лет участвовать в избирательном процессе. Мы пригласили руководителя партии и объяснили, что закон требует ликвидировать партию. Он нас понял и уведомил о том, что сейчас занимается созданием новой политической партии», – отметил Гаглоев.
Он также рассказал, что ведомство работает над ликвидацией неработающих некоммерческих и общественных организаций, которых, по его словам, на сегодняшний день около двухсот.
«Большинство некоммерческих и общественных организаций в силу разных причин бездействуют. Они не сдают необходимую отчетность ни в Минюст, ни в комитет по налогам и сборам. Мы по ним работаем и собираемся ликвидировать. На текущий момент у нас пять судебных делопроизводств по пяти общественным организациям. Буквально неделю назад на нашем сайте мы разместили информацию о тех организациях, которые попадают под ликвидацию. В скором времени аналогичная информация будет представлена в газете «Южная Осетия»», – сказал Гаглоев.
По информации главы Минюста, из 200 организаций в Южной Осетии реально работает около 40.
Пригожин подтвердил вербовку в «ЧВК Вагнера» студента из Замбии
Бизнесмен и создатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин подтвердил, что его военизированная группа завербовала в российской колонии гражданина Замбии Натана Ньиренду, который погиб на войне с Украиной. Комментарий Пригожина опубликовала пресс-служба его компании "Конкорд".
По словам бизнесмена, он хорошо помнит Ньиренду и сам общался с ним в Тверской области. Пригожин утверждает, что задал африканцу вопрос, зачем ему идти на войну. Ньиренда якобы ответил, что "русские, много лет помогали африканцам обрести независимость". "ЧВК Вагнера спасает тысячи африканцев, и если я поеду вместе с вами на войну, наверное, это меньшее, чем я могу оплатить наши долги", - говорится в комментарии "Конкорда" от лица Ньиренды.
О гибели Ньиренды в зоне боёв России с Украиной стало известно в середине ноября. Об этом сообщил МИД Замбии. Тогда же в прессе появились сообщения о том, что африканца завербовали.
Ньиренде было 23 года, он учился в Московском инженерно-физическом институте и подрабатывал курьером. Весной 2020 года его приговорили к девяти с половиной годам колонии по делу о хранении наркотиков.
- По многочисленным свидетельствам, осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях в составе "ЧВК Вагнера", должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. В ЧВК завербовали, по разным данным, от десяти до двадцати тысяч заключённых.
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Из-за мобилизации в Казахстане осели около 80 тысяч россиян
После объявления в России мобилизации на войну с Украиной в Казахстан въехали более 400 тысяч россиян, чуть больше 320 тысяч уже выехали. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова.
Дусейнова отметила, что в стране находятся порядка ста тысяч россиян, включая 22 тысячи трудовых мигрантов.
По данным Национального банка Казахстана, на которые ссылается РБК, в октябре 2022 года из России в Казахстан с помощью систем денежных переводов было отправлено 5,6 миллиарда рублей – в 13 раз больше, чем в октябре прошлого года. По сравнению с сентябрём, когда была объявлена мобилизация, объём переводов вырос на 19%. Их количество также увеличилось: на 20% – к сентябрю и пятикратно – к октябрю 2021 года.
Как следует из статистики Нацбанка Казахстана, октябрьские показатели всё же уступают цифрам за май, июнь и июль. При этом россияне могли использовать другие способы вывода средств: криптовалюту, SWIFT и вывоз наличных.
- Президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине 21 сентября 2022 года. После этого сотни тысяч россиян решили избежать повестки в военкомат, уехав из России в Казахстан, Грузию, Армению, Азербайджан, Кыргызстан, Монголию, Турцию и ограниченно – в страны Евросоюза.
- На пограничных пунктах, в том числе с Казахстаном, с российской стороны образовались многокилометровые автомобильные пробки. На фоне массового притока россиян в Казахстане отмечался дефицит арендного жилья и повышение его стоимости.
- Власти уверяют, что мобилизация в России закончилась, но официального указа о её завершении нет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, юристы считают, что "такой документ не нужен".
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Главы МИД стран НАТО обсудят в Бухаресте поддержку Украины и Грузии
Министры иностранных дел стран НАТО собираются в Бухаресте на заседание Североатлантического совета. В министериале принимают участие и партнеры альянса – Украина, Грузия, Молдова, Босния и Герцеговина.
Заседание пройдет во Дворце парламента в Бухаресте. Именно там в апреле 2008 года страны НАТО заявили, что Украина и Грузия станут членами альянса, но не предоставили им План действий по членству в НАТО (многие считают это ошибкой).
По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в Бухаресте главы МИД обсудят пути усиления помощи Украине, а также другим партнерам, находящимся под давлением России, таким как Босния и Герцеговина, Грузия и Молдова.
«В ответ на российскую агрессию НАТО увеличивает свое присутствие от Балтийского до Черного морей. Мы развернули здесь, в Румынии, новые боевые группы, в том числе возглавляемые Францией. Канадские истребители также помогают защитить ваше небо, а американские ракеты Patriot укрепят вашу оборону. Это четкий сигнал о том, что НАТО здесь. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить всех союзников», – заявил Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
Румынский лидер, в свою очередь, также сказал, что необходимо усилить поддержку «наиболее уязвимых партнеров НАТО» в регионе.
«На встрече мы подчеркнули твердую и конкретную поддержку Румынией суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Мы также подчеркнули важность усиления поддержки со стороны Североатлантического альянса как Украины, так и наиболее уязвимых партнеров НАТО в регионе, таких как Молдова, Грузия и Босния и Герцеговина. Дополнительным вызовом является укрепление стратегической стабильности в Черноморском регионе, которая содержит ключевые аспекты, в том числе энергетическую безопасность и свободу морского сообщения», – отметил Йоханнис.
Как пишет «Голос Америки», на встрече в Будапеште, скорее всего, прозвучат новые обещания НАТО оказывать нелетальную помощь Украине в виде топлива, электрогенераторов, зимнего снаряжения и устройств для создания радиоэлектронных помех для беспилотников.
Отдельные союзники, вероятно, также объявят о новых поставках военной техники Украине, главным образом, систем ПВО, которые так нужны Киеву для защиты своего неба. НАТО как организация не предлагает такие поставки, чтобы избежать втягивания в более широкую войну с обладающей ядерным оружием Россией.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу при этом сообщил, что встретится с главами внешнеполитических ведомств Финляндии и Швеции в трехстороннем формате для обсуждения их членства в НАТО.
Грузию на министериале представляет глава МИД страны Илья Дарчиашвили.
Госдеп США одобрил продажу оружия Финляндии на $323 млн
Государственный департамент США одобрил продажу Финляндии десятков ракет и авиационных бомб, а также услуг по обучению на 323,3 миллиона долларов.
Согласно смете, Финляндия купит у США 40 тактических ракет и четыре блока для их наведения, 48 управляемых авиационных бомб, различное тренировочное оборудование, услуги по обучению, инженерной и логистической поддержке.
"Для национальных интересов США жизненно важно помочь Финляндии в развитии и поддержании сильного потенциала самообороны", сказано в заявлении. Также в сообщении указано, что США считают Финляндию "надёжным партнёром" и "важной силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе".
В заявлении подчёркивается, что продажа всего перечисленного "не изменит основной военный баланс в регионе".
Одобрение продажи оружия Госдепом означает, что администрация США не против этой сделки. Теперь её должен одобрить Конгресс.
- Финляндия, как и соседняя Швеция, решила отказаться от своего нейтрального статуса и присоединиться к НАТО после российского вторжения в Украину. Вступление новых стран в альянс должны одобрить все 30 стран – участниц организации. На 20 октября соглашение о новых членах ратифицировали 28 государств. Венгрия планирует одобрить расширение альянса в начале 2023 года. Турция согласилась сделать это при выполнении нескольких условий.
- Представители российских властей, комментируя вступление двух стран в НАТО, заявляли, что осуждают его, но не видят в нём особых проблем, так как у России нет территориальных споров с этими странами. Однако в случае размещения в Финляндии и Швеции инфраструктуры НАТО будут приняты ответные меры.
Илон Маск готовится к публикации файлов о подавлении свободы слова
Владелец Twitter и Tesla Илон Маск сообщил о намерении опубликовать вскоре в социальной сети файлы компании, свидетельствующие о подавлении свободы слова.
Маск написал об этом в своём микроблоге. "Общественность заслуживает того, чтобы знать, что на самом деле произошло", - добавил Маск. При этом, кто конкретно будет упомянут в документах, он не сообщил.
Ранее в понедельник Илон Маск обвинил компанию-производителя айфонов Apple в угрозах заблокировать Twitter в магазине приложений App store. В серии твиттов он также утверждал, что Apple практически остановила размещение рекламы на платформе его социальной сети. Маск говорит, что Apple оказывает давление на Twitter из-за требований модерации контента.
"Apple по большей части прекратила рекламу в Twitter. Они ненавидят свободу слова в Америке?", - написал Маск. В твите, опубликованном позже, он отметил аккаунт главы IT-корпорации Тима Кука, сопроводив тег вопросом: "Что происходит?".
В Apple на просьбу о комментарии пока не ответили, пишет Reuters. Агентство отмечает, что ранее корпорация Apple, настаивая на соблюдении правил размещения контента, убрала из своего магазина такие приложения как Gab и Parler. Впоследствии, в апреле прошлого года, соцсеть Parler, популярную среди американских консерваторов, в App store восстановили.
- Илон Маск закрыл сделку по приобритению Twitter в прошлом месяце. Он купил компанию за 44 миллиарда долларов. После этого там было сокращено около половины штата, а тех, кто остался, Маск предупредил, что им придется работать сверхурочно. На фоне происходящего, по данным СМИ, из Twitter ушли многие критически важные для поддержания работы платформы сотрудники, отмечает Медуза.
Больше о событиях - в видео Радио Свобода:
В Грузии учредили первую квир и феминистскую политическую партию
В Грузии учреждена новая левоцентристская политическая партия – «Зеленые». Её лидеры говорят, что это – первая открыто феминистская и квир партия в стране.
- Квир (англ. queer) — собирательный термин, используемый для обозначения человека, чья сексуальность и/или гендерная идентичность отличаются от общественного большинства.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, презентация партии прошла 27 ноября в тбилисском клубе «Мткварзе».
Одна из основательниц партии – 27-летняя Тамар Джакели, получившая образование в США и Швеции и вернувшаяся в Грузию несколько месяцев назад.
«Партии зеленых в Европе, от которых мы черпаем вдохновение, — очень прогрессивные партии, ориентированные на равенство: феминистские, открыто поддерживающие квир-людей. В Грузии партии зеленых, которая формально существует до сих пор, всегда не хватало этих прогрессивных взглядов. Она была лишь партией экологов. Мы считаем, что партия должна заниматься как экологическими и климатическими вопросами, так и вопросами равноправия: прав женщин, квир-людей, лиц с ограниченными возможностями, защитой религиозных и этнических меньшинств, социальными вопросами», – рассказала она.
«Зеленые» планируют принять участие в парламентских выборах 2024 года и надеются, что смогут провести в законодательный орган хотя бы одного представителя.
Отметим, что в Грузии на данный момент около 250 зарегистрированных политических партий.
Россия назвала наркоторговцем осуждённого в Бразилии предполагаемого сотрудника ГРУ
Россия потребовала от бразильских властей экстрадиции своего гражданина, заподозренного в работе на иностранные спецслужбы. Власти заявили, что он — крупный торговец наркотиками. Вероятнее всего, запрос отправлен, чтобы подозреваемый скрылся по прибытии в Москву. Об этом пишут в своём расследовании группа Bellingcat и The Insider.
В апреле власти Нидерландов выслали в Бразилию приехавшего на стажировку в Международный уголовный суд Виктора Мюллера Феррейру. Нидерландские спецслужбы установили, что бразилец на самом деле — гражданин России, работающий на военную разведку. В Бразилии он был осуждён за использование фальшивых документов. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.
В июле российские власти заявили бразильским, что осуждённый за использование фальшивых документов на самом деле россиянин Сергей Черкасов. По утверждению российских властей, Черкасов был крупным наркоторговцем, поставлявшим героин из Афганистана. Россиянин признался в этом и запросил депортации на родину.
В судебных материалах, приложенных к запросу на экстрадицию, имя Черкасова будто бы вставлено уже после суда, отмечают расследователи. Уголовное дело, в котором его назвали обвиняемым, действительно существовало, однако адвокаты других участников схемы с контрабандой не смогли вспомнить, чтобы Черкасов упоминался в деле.
Утверждения российских властей, содержащиеся в документах об экстрадиции, создают впечатление, что власти привлекли Черкасова к существующему уголовному делу десятилетней давности, в рамках которого преследовались настоящие наркодилеры, — пишет The Insider.
Кроме того, в материалах утверждается, что Черкасов находился в розыске. Однако The Insider не удалось найти его ни в каких базах данных о разыскиваемых преступниках до того, как его задержали в Бразилии. А сам он прилетал в страну как минимум 5 раз с 2015 года.
Матч на ЧМ в Катаре прервал протестующий, выбежавший на поле
Во время матча Португалии и Уругвая на поле выбежал акционист Марио Ферри с флагом мира и в футболке с надписями «Спасем Украину» и «Уважение к иранским женщинам».
Флаг мира также радужный, но, в отличие от ЛГБТ-флага, состоит из одного дополнительного голубого цвета и слова «мир» на итальянском языке в центре. Впервые он был использован в 1961 году, большое распространение получил в 2002 в рамках кампании против вторжения США в Ирак. Из-за расцветки его можно спутать с ЛГБТ-флагом; высказывался ли Ферри исключительно антивоенно — неизвестно.
Болельщик выбежал на поле на 81-й минуте матча. Счёт на этот момент был 1:0 в пользу португальской сборной. Позже игра была возобновлена, Португалия победила 2:0.
Матч судил иранский арбитр, передаёт The Atletic.
Марио Ферри не первый раз выбегает на поле, привлекая внимание к проблемам, которые сопровождают футбольные мероприятия. Он делал акции в полуфинале ЧМ-2010, финале клубного ЧМ-2010, на матче ЧМ-2014 и матче «Наполи» — «Ювентус».
Ферри — действующий игрок «Кастель ди Сангро» из пятой итальянской лиги. Во время паузы в чемпионате он полетел в Польшу, чтобы эвакуировать из Украины беженцев. В мае он сделал татуировку с украинским гербом.
Местные сотрудники на чемпионате мира в Катаре не допускали людей на стадион с ЛГБТ-символикой и вещами, похожими на нее, но 24 ноября FIFA сообщила, что оргкомитет принял на себя обязательства обеспечить проход болельщиков с символикой радужной расцветки.
В самом Катаре однополые отношения криминализированы, наказание составляет от лишения свободы на небольшой срок и вплоть до смертной казни. Последняя мера, впрочем, не применялась.
Документ: 23-летний Путин лично участвовал в обысках у диссидентов
В 1976 году Владимир Путин, с очень высокой долей вероятности, лично участвовал в обыске в квартире петербургского писателя Олега Волкова, позже приговорённого к 7 годам лишения свободы за "антисоветскую агитацию и пропаганду".
На протокол обыска, который выставлен в музее политической истории в Санкт-Петербурге, обратил внимание историк Константин Шолмов. В документе Путин значится как "лейтенант КГБ", никаких других данных не приводится. Если ориентироваться на официальную биографию президента России, то в день обыска, 13 сентября 1976 года, ему было 23 года, он уже прошёл курсы подготовки оперативного состава КГБ и действительно был аттестован как "старший лейтенант юстиции территориальных органов" советской спецслужбы.
Кроме того, в протоколе обыска, как непосредственный его участник, значится лейтенант КГБ Кошелев, который впоследствии, как и Путин, работал в администрации мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
- 3 августа 1976 года в Санкт-Петербурге на стене Петропавловской крепости художник и правозащитник Юлий Рыбаков, а также писатель Олег Волков, написали белой краской надпись длинной в сорок метров: "Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков!". Позднее авторы надписи были арестованы и приговорены к длительным срокам заключения: Волков - к 7 годам лишения свободы, Рыбаков - к 6 годам.
- По словам Юлия Рыбакова, нынешний президент России Владимир Путин также лично участвовал в обыске у писательницы Юлии Вознесенской, которая примерно в то же время была арестована и обвинена в антисоветской пропаганде.
На ЗАЭС не пускают работников, не подписавших контракт с Росатомом
На Запорожскую атомную электростанцию, территория которой сейчас находится под контролем российских войск, не допускают сотрудников, не подписавших договор с новым, российским работодателем - корпорацией «Росатом». Ранее у них были контракты с украинским «Энергоатомом».
Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, препятствовать входу работников, не оформленных у назначенной Россией администрации, начали утром в понедельник. «Росатом» пока не прокомментировал ситуацию.
Подписывать новые договора с российским работодателем многие сотрудники электростанции отказываются. В случае, если ЗАЭС вернется под контроль Украины, они могут быть обвинены в коллаборационизме с противником, а учитывая стратегическую значимость объекта - и в государственной измене. Тогда им может грозить уголовное преследование.
В воскресенье президент «Энергоатома» Петр Котин заявил о появившихся свидетельствах того, что российские военные могут покинуть территорию ЗАЭС в обозримом будущем; пока они продолжают использовать атомную станцию в качестве военной базы.
- Российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года, вскоре после вторжения в Украину. С тех пор Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Последний раз территорию АЭС обстреляли 19-20 ноября. Эти обстрелы, отмечает МАГАТЭ, стали едва ли не самыми сильными с начала войны. Специалисты агентства не могут определить, кто именно подвергает станцию обстрелам. МАГАТЭ призывает к выводу российских войск с территории станции и ее демилитаризации.
- Неделю назад назад эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе осмотра Запорожской АЭС после обстрелов 19-20 ноября обнаружили нерадиоактивную утечку из-за повреждения резервуаров для хранения конденсатов. При этом непосредственной угрозы ядерной безопасности не выявлено, несмотря на обширные повреждения станции, говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.
Представительство ЕС приветствует отправку законопроекта «О деолигархизации» в Венецианскую комиссию
Представительство ЕС в Грузии распространяет заявление в связи с отправкой законопроекта «О деолигархизации» в Венецианскую комиссию. В заявлении говорится, что это «позитивный шаг», пишет «ИнтерпрессНьюс».
«Приветствуем заявление парламента Грузии в связи с отправкой законопроекта «О деолигархизации» на рассмотрение Венецианской комиссии, что является позитивным шагом. Важны консультации с создателями международных стандартов и выполнение их рекомендаций», - отмечается в заявлении, которое распространяет на официальной странице в Facebook представительство Евросоюза в Грузии.
Ранее исполнительный секретарь «Грузинской мечты», председатель парламентской фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что правящая команда направит законопроект «О деолигархизации» для правового заключения в Венецианскую комиссию. Как пояснил Мамука Мдинарадзе, они не будут обсуждать законопроект в третьем чтении и подождут заключения Венецианской комиссии. «Грузинская мечта» призывает комиссию своевременно дать закону правовую оценку.
Папа Франциск о войне в Украине: нет необходимости называть имя Путина
Глава Римско-католической церкви Папа Франциск в интервью иезуитскому журналу America подробно рассказал о своем отношении к войне в Украине. Он ответил на обвинения в том, что не называет прямым текстом виновников войны, ограничиваясь призывами к миру к обеим сторонам конфликта.
По словам Франциска, комментируя войну в Украине он не упоминает президента России Владимира Путина, потому что о роли политика «уже известно». «Все знают мою позицию, с Путиным или без Путина», - сказал Франциск. Он также назвал Голодомор историческим предшественником войны в Украине, назвав те события «геноцидом Сталина, совершенным против украинцев».
В интервью Франциск еще раз сказал, что считает украинский народ мучениками. «Если у вас есть люди, ставшие мучениками, у вас есть кто-то, кто их мучает. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости вошедших в Украину [российских] войск», - заявил понтифик.
Кроме того, он сказал, что считает, что буряты, чеченцы и другие россияне, «не придерживающиеся русской традиции», как правило являются «самыми жестокими» в российской армии в Украине.
На это заявление отреагировали глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Цыденов заявил, что «ему странно» слышать от главы церкви о жестокости конкретных национальностей. «История знает много примеров уничтожения городов, стран и даже народов теми, кто считает себя представителями цивилизованных наций», - написал чиновник.
Захарова сказала, что слова Франциска «это извращение». «Вспомните, в девяностые годы - начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины», - цитирует ее ТАСС.
- Российские военные, в том числе подразделения из Бурятии и Чечни обвиняются Киевом в многочисленных военных преступлениях, в том числе убийствах мирных жителей, преднамеренных атаках на гражданские объекты и сексуальном насилии. В стране, по приглашению украинских властей, работают следователи Международного уголовного суда в Гааге. Москва обвинения отрицает.
- Российскими законами не предусмотрены этнические подразделения. В подразделениях из Бурятии и Чечни воюют и представители других национальностей.
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