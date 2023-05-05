Во время стрельбы в Тбилиси пострадал гражданин Украины

Гражданин Украины пострадал 4 мая вечером по время стрельбы на улице Якоба Гогебашвили в Тбилиси. Об этом пострадавший рассказал изданию Paper Kartuli.

Как сообщалось ранее, в результате стрельбы один человек погиб, еще двое пострадали.

«Мы были в магазине «Никора», стояли в очереди на кассе. Пуля рикошетом залетела в магазин и зацепила ногу. [Мы] ничего не видели и ничего не поняли, просто как будто петарды взрывали, потом раздробился рядом пластик. Я начал отходить и увидел, что спереди, чуть выше щиколотки, в штанине дырка.

Приподнял штанину и увидел кровь. Лег на пол и ждал скорую. Она приехала через минут 10, как я понял, но забрала сначала раненного снаружи. Следующая [скорая] приехала еще через 10 минут. Кстати, полиция приехала почти сразу.

После этого мы сидели в больнице, меня быстро заштопали, и я просто ждал следователя. Он пришел с переводчиком. Очень приятно всё выяснили, [следователь] дал свой номер и взял наш. В 2 часа ночи я уже был дома», – рассказал пострадавший гражданин Украины.

По информации СМИ, опубликовавших кадры, снятые камерой видеонаблюдения, фигурантами перестрелки были двое бизнесменов и сотрудник охранной полиции. Стрельбу начал бизнесмен Саба Гахокия. Он выстрелил в ноги Гичо Маргвелашвили и попытался скрыться. Ответный огонь открыл телохранитель родственника Маргвелашвили, убив Гахокия.

Сегодня, 5 мая в Специальной следственной службе сообщили о задержании телохранителя – старшего инспектора управления личной охраны департамента охранной полиции МВД Грузии. Он задержан по факту убийства и незаконного ношения огнестрельного оружия.

По информации телеканала «Мтавари», пострадавший Гичо Маргвелашвили остается в реанимации тбилисской клиники им. Хечинашвили.