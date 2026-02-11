Суд «ДНР» приговорил воевавшего в Украине грузинского бойца к пожизненному заключению

Верховный суд так называемой «Донецкой Народной Республики» приговорил гражданина Грузии Георгия Шубитидзе (в российских СМИ также упоминается как Чубитидзе или Чубетидзе) к пожизненному заключению. Он признан виновным в «наемничестве и убийстве военнослужащих в Донбассе».

«С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил Чубетидзе к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», – говорится в сообщении.

Утверждается, что боец, воевавший на стороне Украины, убил пятерых российских военнослужащих. Он попал в плен в 2023 году вместе с ещё одним гражданином Грузии, Георгием Гоглидзе, которого в апреле 2025 года приговорили к 9 годам лишения свободы.

Согласно Женевским конвенциям, наёмники не считаются военнослужащими воюющего государства. Их участие в конфликте считается незаконным, и они не подпадают под защиту, которая распространяется на комбатантов. Однако у грузинских добровольцев, включая Шубитидзе, был заключён контракт с Вооружёнными силами Украины.

В марте 2025 года проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал», руководствуясь международными критериями, признал грузинских бойцов Мамуку Гацерелия, Георгия Гоглидзе и Георгия Шубитидзе политическими заключёнными.