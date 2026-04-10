Суд «ДНР» заочно приговорил грузинского оппозиционера к 13 годам тюрьмы

Верховный суд так называемой «Донецкой Народной Республики» заочно приговорил 58-летнего гражданина Грузии Кобу Хабази к 13 годам лишения свободы.

Он признан виновным по статье УК РФ об «участии наемника в вооружённом конфликте».

Коба Хабази был депутатом парламента от партии «Единое национальное движение», в настоящее время представляет оппозиционную «Коалицию за перемены» и является активным участником проевропейских протестов в Тбилиси.

В пресс-релизе российской прокуратуры указано, что в марте 2022 года Хабази через пограничный пункт пропуска в Польше прибыл на территорию Украины, «где в качестве наёмника вступил в Грузинский национальный легион».

«На тренировочных базах он прошёл военную подготовку, был обеспечен огнестрельным оружием и до января 2026 года принимал участие в боевых действиях против военнослужащих Российской Федерации в различных точках боевого соприкосновения. Размер полученного наёмником вознаграждения за период участия в вооружённом конфликте превысил 3,6 млн рублей», — заявили в российском ведомстве.

Москва объявила Хабази в международный розыск, «в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

Напомним, ранее судом «ДНР» было вынесено множество заочных приговоров грузинским политикам и военным, принимавшим участие в военных действиях на стороне Киева. Факт участия в боевых действиях они не отрицали.

Как поясняют правозащитники, иностранных бойцов в рядах ВСУ с юридической точки зрения неправильно называть наёмниками. Все они — военнослужащие штатных подразделений ВСУ; среди них много добровольцев, для которых главной мотивацией не является получение материальной выгоды.

В марте сообщалось, что начиная с 2024 года российские суды вынесли не менее 180 заочных приговоров в отношении иностранных добровольцев, сражавшихся в рядах ВСУ. Больше всего — 58 приговоров — было вынесено в отношении граждан Грузии.

Они значительно опередили занявшие второе и третье места США (22) и Великобританию (12). Все фигуранты дел объявлены РФ в международный розыск.