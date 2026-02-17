Суд в Баку приговорил Рубена Варданяна к 20 годам тюрьмы

Военный суд в Баку приговорил бывшего государственного министра самопровозглашённой Нагорного-Карабахской республики и предпринимателя Рубена Варданяна к 20 годам тюрьмы, сообщает азербайджанское государственное информагентство «Азертадж».

Варданяну были предъявлены более 40 обвинений, включая финансирование терроризма, создание незаконных вооружённых формирований, незаконное пересечение границы, а также умышленное убийство и насильственный захват власти. Варданян вины не признавал.

Обвинение запрашивало для подсудимого пожизненный срок.

Варданяна задержали 27 сентября 2023 года на границе с Арменией при попытке покинуть Карабах, территория которого полностью вернулась под контроль Азербайджана в результате военной операции.

Судебный процесс над Варданяном и другими руководителями сепаратистского региона начался в январе 2025 года. Варданян неоднократно утверждал, что следствие и суд проходят с нарушениями: дело рассматривает военный трибунал, защита не получила полного доступа к материалам, а обвинение содержит «грубые ошибки». В СИЗО обвиняемый дважды объявлял голодовку.

Азербайджанская сторона утверждает, что процессуальные права Варданяна, включая защиту и использование языка, которым он владеет, были полностью обеспечены.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее подтвердил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Баку поднимал вопрос возможного помилования бывших руководителей Карабаха. Однако Алиев такую возможность исключил.

Рубен Варданян – основатель брокерской компании «Тройка Диалог» и бизнес-школы «Сколково», ранее входил в список богатейших людей России. В 2022 году он отказался от российского гражданства и переехал в Нагорно-Карабахскую республику. Азербайджанские власти подвергали его резкой критике, обвиняя в том, что он препятствует армяно-азербайджанским мирным договорённостям, достигнутым в 2020 году при посредничестве Москвы.



