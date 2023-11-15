Суд в Мичигане не запретил Трампу участвовать в выборах президента США

Суд штата Мичиган не стал запрещать бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в выборах главы государства, несмотря на его роль в штурме Белого дома в 2021 году.

Согласно постановлению суда, имя Трампа останется в бюллетене для голосования на праймериз Республиканской партии. Победитель праймериз станет кандидатом на президентских выборах, которые пройдут в США в ноябре 2024 года.

Ранее аналогичное решение вынес суд в Миннесоте, то же ожидается в Колорадо к пятнице, 17 ноября. Дела о дисквалификации Трампа рассматриваются в соответствии с 14-й поправкой к Конституции США, которая запрещает занимать госдолжность после участия в мятеже или восстании против страны.

Авторы исков требуют не допустить Трампа к выборам, обвиняя его в «подстрекательстве» к нападению на Белый дом в январе 2021 года с целью помешать Конгрессу утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.

Мичиганский судья заявил, что решение вопроса, является ли то или иное событие «восстанием или мятежом и участвовал ли в нём кто-либо», лучше передать Конгрессу, а не «одному-единственному судье».

Исходя из последних опросов американцев, Трамп вероятно выиграет праймериз Республиканской партии. В этом случае он поборется за пост президента США с вероятным кандидатом от Демократической партии Джо Байденом и несколькими самовыдвиженцами.