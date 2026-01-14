Суд в Москве приговорил Александра Сакания к 19 годам за вербовку в РДК из Грузии

Московская прокуратура сообщила о вынесении обвинительного приговора 30-летнему Александру Сакания. Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы: первые пять лет он должен провести в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.

По версии следствия, Сакания был лично знаком с лидером воюющей на стороне Украины организации «Русский добровольческий корпус» Денисом Капустиным (в России РДК признан террористической организацией). Утверждается, что Сакания вступил в неё и, находясь в Грузии, занимался вербовкой новых участников.

«С декабря 2023 года по февраль 2024 года Сакания осуществлял функции руководства фильтрационным пунктом на территории Грузии, принимая самостоятельные решения по сортировке кандидатов, желающих принимать участие в деятельности организации, путем их проверки, дальнейшей вербовки, осуществлял поиск и склонение иных лиц к вступлению и участию в «Русском Добровольческом Корпусе», а также организацию собраний с участием представителей указанной террористической организации с целью продолжения ее деятельности», – сказано в сообщении.

Суд признал Сакания виновным по статьям об участии в незаконном вооружённом формировании, террористическом сообществе и террористической организации, а также в содействии террористической деятельности.

О его задержании стало известно в апреле 2024 года. Телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что речь идёт о россиянине грузинского происхождения Александре Сакания (Вишнякове), который прилетел в Россию и был задержан 27 марта. Сначала его дважды арестовали по административным статьям, а затем – уже по уголовному делу.

По информации телеграм-канала Mash, Сакания могли намеренно выманить в Москву, пообещав ему деньги от состоятельного человека за помощь в открытии бизнеса в Грузии.

Ранее имя Сакания фигурировало в эмигрантской среде Грузии. По данным СМИ, он вёл правый прогрузинский телеграм-канал Pax Iberica, где продвигал идеи «расово чистой Грузии», а также участвовал в нападении на бар Gigglz Bistro в Батуми, который называл «левацким рассадником». Кроме того, Сакания-Вишняков был связан с движением «Дабрунеба», помогавшим этническим грузинам получать гражданство страны. При этом, по некоторым данным, грузинское гражданство он мог так и не получить.

В разных телеграм-каналах также появлялись сообщения о возможных мошеннических действиях Сакания в Батуми. В частности, утверждалось, что он просил помочь с переводом денег между банками, после чего исчезал. Об этом, среди прочего, писала SOVA.