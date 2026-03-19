Суд в Тбилиси прекратил дело против оператора Радио Свобода

Тбилисский городской суд прекратил дело против оператора грузинской службы Радио Свобода Зураба (Зуки) Хидашели, которого МВД обвиняло в административном правонарушении — «стоянии на тротуаре» у парламента во время акции протеста.

Судья Торнике Капанадзе признал, что оператор выполнял профессиональные обязанности, освещая оппозиционную акцию. МВД настаивало, что находиться на тротуаре он мог только непосредственно во время съёмки, однако суд не согласился с этим подходом и закрыл дело.

Хидашели ранее был оштрафован на 5000 лари за «перекрытие дороги» на акции; этот штраф он обжаловал.

Подобные дела рассматриваются в Тбилиси после изменений в законодательстве, принятых в 2025 и 2026 годах. Эти изменения ужесточили ответственность за участие в акциях, в том числе:

введена ответственность за «препятствование движению пешеходов» (в том числе на тротуаре), вплоть до административного ареста;

в ряде случаев предусмотрено безальтернативное административное заключение;

ужесточены правила для повторных нарушений — возможна уголовная ответственность и до 1 года лишения свободы;

введены другие ограничения, включая запрет на сокрытие лица на акциях.

Эти нормы уже оспариваются в Конституционном суде и подвергаются критике со стороны правозащитных организаций.