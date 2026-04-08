Суд вынес приговоры несовершеннолетним по делу об убийстве учителя Гиги Авалиани

Судья Ромео Ткешелашвили 8 апреля объявил меру наказания трем несовершеннолетним, задержанным по делу об убийстве учителя Гиги Авалиани. Перед оглашением приговора судья пояснил на чем основывалось его решение, одна из причин – отсутствие раскаяния со стороны обвиненных.

«Раскаяние только в том, что они находятся в тюрьме, а не в том, что произошло. Они снимали происходящее на мобильный телефон, но не вызвали скорую помощь, целью было заснять человека, которому причинили вред… Все это указывает на жестокость, и никакого раскаяния ни во время совершения преступления, ни в ходе судебного процесса, ни в последнем слове мы не услышали… Мы слышали много оскорблений в адрес семьи потерпевшего… Также во время одного из перерывов, как было заявлено, они угрожали членам семьи пострадавшего… Наказание, которое я объявлю, должно стать уроком для всех, кто считает агрессию нормой. Убить можно не только физически, но и словом, надеюсь, это будет учтено и в социальных сетях, и в других местах», - заявил Ромео Ткешелашвили.

Суд назначил следующие наказания:

главному фигуранту дела А.Г. – максимальное наказание 14 лет лишения свободы, однако с учетом Кодекса правосудия для несовершеннолетних он проведет в заключении 10 лет и 6 месяцев;

такой же приговор вынесен Г.Р. – 14 лет, из которых фактически 10 лет и 6 месяцев;

наименьший срок получил Д.Ч. – 9 лет лишения свободы, фактически 6 лет и 9 месяцев.

Мать Гиги Авалиани – Эка Купатадзе заявила, что удовлетворена вынесенным приговором.

«Судья Ромео Ткешелашвили сегодня смягчил мое состояние своей заключительной частью… Я жду наказания, потому что это безжалостные люди… Для меня было важно то, как он говорил о чистоте и доброте Гиги» - сказала она.

Несовершеннолетний А.Г. обвинен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой, повлекшее смерть; организации группового действия и участии в нем с применением насилия.

Г.Р., который снимал избиение Авалиани на мобильный телефон обвинён в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой, повлекшее смерть; организации группового действия и участии в нем с применением насилия.

Д.Ч. обвиняется в попытке умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенной группой; организации группового насилия.

28-летний учитель Гига Авалиани подвергся насилию со стороны несовершеннолетних в Тбилиси. После инцидента он прожил 23 дня и скончался не приходя в сознание 24 октября 2025 года.

Семья Гиги Авалиани требует, чтобы прокуратура расследовала дело по статье о групповом преступлении и привлекла к ответственности всех, кто связан с делом 28-летнего учителя, включая тех, кто знал о случившемся и не сообщил в полицию. Мать молодого учителя, Эка Купатадзе, считает, что подростки заранее спланировали убийство её сына. При этом прокуратура не квалифицировала дело по статье об убийстве.