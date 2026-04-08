Масштабный проект реконструкции набережной Сухуми стал предметом острой общественной дискуссии в Абхазии. Поводом послужил демонтаж фонарей-лампионов середины XX века. Некоторые жители города назвали происходящее «варварством в государственном масштабе». Однако за эмоциональной реакцией на происходящее скрывается тревога: удастся ли обновить один из главных символов самопровозглашенной республики, не стерев историческую память и сохранив его аутентичность. Власти, в свою очередь, утверждают, что демонтируемые элементы «не представляют исторической ценности», а те объекты, которые планируется сохранить, после реставрации вернутся на свои места.

«Фатально грустно»

«Только у той страны и ее народа есть достойное будущее, где способны передать чувство и теплый свет фонарей со своей исторической Набережной будущим поколениям… хотя бы от деда внуку. И поэтому, фатально грустно, очень…», – так заслуженный журналист Абхазии Эмма Ходжаа описывает свои чувства, перебирая на компьютере архивы покойного супруга, режиссера и оператора-постановщика Темура Кучуберия. В них – «150 папок с фото и видео Сухумской набережной» и воспоминания о том, как его отец, полковник в отставке, водил сына за руку вдоль набережной.

«Эти бетонные фонари как хранители памяти, устойчивости мировосприятия… наверно поэтому Темур снимал эти фото буквально перед своим уходом… Уходит эпоха, и тут ничего с этим не поделаешь», – пишет она в Facebook.

В этих словах – не только личная боль, но и общее настроение, которое сегодня разделяют многие в Абхазии. Горожане опасаются, что модернизация главного символа республики может обернуться утратой исторической памяти.

«Трансформация городской среды в таком древнем городе, как наш Сухум, должна проводиться с учетом исторических корней и опираться на реконструкции, реабилитации и сохранении. Но нашим «нью-васюкам» об этом неведомо…И они не хотят слышать про преемственность, самоидентичность и устойчивость к «изменчивому миру»», – пишет Ходжаа.

Город разбитых фонарей

Поводом для волны возмущения части абхазского общества стали опубликованные на днях видеокадры, на которых экскаватор сносит знаменитые фонари-лампионы, украшавшие сухумскую набережную с середины XX века.

«Фонари на приморском бульваре в Сухуме появились только в 1955 году, именно тогда началась установка каменных архитектурно оформленных лампионов. Лампионы устанавливались вдоль парапета, начиная от реки Адзапшь, протекающей в западной части Сухума, до устья реки Беслетки, впадающей в море в восточной части города», – говорится в книге журналистки Мананы Кокоскир «Архитектура Сухума».

Для многих их демонтаж стал не просто техническим этапом реконструкции, а символическим моментом, когда «старый Сухуми буквально падает на глазах». В социальных сетях у пользователей это вызвало как тревогу, так и раздражение:

«Сколько мы писали, говорили, просили быть благоразумными. В здравом уме никто не разрушает исторические артефакты, старые памятники архитектуры, которые есть история народа. Увы, глас вопиющего, нас не слышат. Возмущены тем, как расправляются с набережной варварски. Если мы уничтожаем облик своего старого города, что в этом хорошего?»;

«Вот как выглядит варварство в государственном масштабе. [...] И будет вам набережная, похожая на миллионы других в городах без истории и памяти. Манкурты»;

«Вот уже много лет они украшают набережную Махаджиров и Диоскуров, придавая ей неповторимый вид»;

«Старый Сухум исчезает и не постепенно, а планомерно. И с этим ничего уже не сделаешь. В своей истории уже не первый раз город меняет свой облик. Тот прежний, породил много талантов и творцов и стал столицей Абхазского государства. Посмотрим, что породит этот новый город»;

«Что за варварство, зачем ломать их?! Можно же аккуратно разобрать и перенести эти плафоны куда-то на другую набережную в Агудзеру, в Очамчиру и т.д. P.s. Блестящее, не значит лучшее! Тем более у крепости».

Но официальная позиция властей существенно отличается от общественной реакции: речь, по их словам, идет не об уничтожении исторического наследия, а о замене изношенных элементов.

Специалист отдела архитектуры сухумской администрации Тимур Зантария сообщил, что из 96 фонарных столбов лишь 13 пригодны для повторной установки. Остальные конструкции, по его словам, либо сильно повреждены, либо выполнены из бетона.

«Все, что сейчас рушится – это бетонные элементы, – отметил он во время круглого стола «Набережная: проект года» в эфире АГТРК.

Начальник столичного управления ЖКХ Руслан Авидзба в том же эфире раскритиковал предложения пользователей соцсетей о переносе демонтированных элементов в другие города. По его мнению, подобные идеи некорректны с точки зрения отношения к жителям:

«Фактически, мы строительный мусор везем в другой город и предлагаем людям из этого строительного мусора сделать что-то. Если мы говорим о какой-то моральной стороне, то это просто не совсем корректно».

Мэр города Тимур Агрба заверяет, что все элементы, представляющие историческую или архитектурную ценность, уже демонтированы и отправлены в мастерские для реставрации. Речь, в частности, идет о столбах освещения из природного камня, которые впоследствии планируется вернуть на историческую часть набережной. То, что демонтируется сейчас, по словам мэра, «не представляет никакой исторической ценности».

Вопрос не в фонарях

По мнению критиков, проблема выходит далеко за рамки сноса отдельных элементов. Речь идет о принципиальном подходе: историческую ткань города нельзя подменять более «дорогими» или «блестящими» материалами лишь потому, что они выглядят современно.

Еще в прошлом году, комментируя планы реконструкции, архимандрит Дорофей Дбар и архитектор, специалист Государственного управления охраны историко-культурного наследия Сабина Агрба выступали за максимально возможное сохранение аутентичности набережной.

Дорофей Дбар, участвовавший в заседании градостроительного совета в качестве эксперта, после личного осмотра набережной пришел к выводу, что речь должна идти не о полной замене, а о точечной реставрации.

«Любое вмешательство должно быть направлено на реставрацию, а не на полную замену или сокрытие. Накануне заседания я специально осмотрел всю набережную – от поворота на Маяк до памятника Махаджирам. Конструкция, парапеты и фонарные столбы не находятся в ужасающем состоянии. На мой взгляд, требуется реставрация лишь небольших участков набережной.

Я не могу выступать за пескоструйную очистку всей набережной. Смыть грязь – допустимо. Однако, известняковые плиты, из которых она выложена, со временем приобрели различные оттенки, трещины и сколы. В этих естественных следах времени заключается исторический шарм и подлинная красота набережной, которая так ценится деятелями культуры России, восхищающимися тем, что «Сухум не превратился в новодел»», – говорил он в интервью телеграм-каналу «Окно».

По словам Сабины Агра, одно неверное решение может привести к утрате исторического облика набережной. Именно поэтому любые изменения, говорит она в интервью «Окну», должны быть максимально взвешенными.

Город не может жить только ностальгией

В то же время у сторонников реконструкции есть своя последовательная позиция, которую они не сводят к простому принципу «сломать и построить заново». По их словам, речь идет не об уничтожении наследия, а о его обновлении с сохранением действительно ценных элементов. Представители городских служб также подчеркивают, что нужно смотреть на годы вперед.

Так, к примеру, начальник столичного управления ЖКХ Руслан Авидзба объясняет выбор материалов в новом проекте. В частности, было решено использовать гранит как более долговечный и устойчивый. По его словам, рассматривалось несколько решений, включая использование известняка, однако местные ресурсы для этого ограничены: отсутствуют действующие карьеры, а разработка новых потребовала бы значительных затрат без гарантированного результата.

Общественный деятель Батал Тапагуа в эфире АГТРК также призывает рассматривать реконструкцию в долгосрочной перспективе.

«Профессионалы должны думать на 50–100 лет вперед», – отмечает он, добавляя, что обсуждение должно быть предметным, а не сводиться к поиску поводов для негатива.

«Но, по сути, нам делают подарок. Видимо, когда человек привыкает к подаркам, со временем он начинает относиться к ним с некоторым пренебрежением. Мало того, что нам делают подарок – нам еще делают внешний вид, который будет сохранен, при этом он будет качественным и так далее», – добавляет он.

Часть сторонников проекта считает, что реконструкция воспринимается излишне эмоционально. Проправительственные ресурсы в более резкой форме критикуют оппонентов, обвиняя их в манипуляции общественным мнением.

«Радикальные телеграм-каналы показывают видео падающего столба, подписывают «Прощай, старый Сухум» и собирают негатив в комментариях. <...> Варварство – это не снос бетона. Варварство – это когда за 30 лет, наконец начались реальные дела, вы начинаете истерить. Всем, кто ведется на эту провокацию: просто представьте, что на месте этого столба может появиться обновленная красивая опора с современным светом. Или вы просто не хотите, чтобы ваши дети спотыкались об обломки?» – пишет телеграм-канал «Sovmin».

Кто и на чьи деньги реконструирует набережную

Реконструкция сухумской набережной – масштабный проект с несколькими источниками финансирования. Он разделен на участки, каждый из которых закреплен за отдельными спонсорами: властями российских регионов и российскими бизнесменами абхазского происхождения. Так, один из участков протяженностью более километра финансируется Татарстаном. Башкортостан курирует и оплачивает свою часть проекта. Реконструкция пирса, к примеру, проводится за счет средств Краснодарского края.

Официально о запуске проекта объявили летом 2025 года, а ключевое соглашение о комплексной реконструкции подписали 30 сентября того же года во время визита заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко в Сухуми.

При этом стоимость проекта растет. 3 апреля на Международном абхазском экономическом форуме представитель Башкортостана сообщил, что смета увеличилась в 2,5 раза и достигла 950 млн рублей. Это при том, что республика отвечает лишь за часть набережной. Такие цифры вызывают у некоторых ироничную реакцию в соцсетях.

«Мы нашли, как может выглядеть набережная после «реконструкции» за миллиард рублей. Покрытая сусальным золотом, не меньше. Как раз вписывается в любимый стиль главного ньюсмейкера планеты Дональда Трампа. Мало ли», – пишет телеграм-канал «Республика».

Чтобы объединить предложения разных участников в единую концепцию, к проекту привлекли московское архитектурное бюро «Wowhause». Эта концепция была вынесена на общественное обсуждение: ее представили в виде баннеров прямо на набережной, а жителям предложили выбрать элементы благоустройства, по которым есть разные мнения, через онлайн-голосование.

В начале марта в Сухуми из Башкортостана доставили около 20 тонн светлого гранита для новых фонарей, выбранных сухумчанами.

Завершение реконструкции заявлено на 1 июля, однако часть наблюдателей отмечает замедление работ.

«Срок завершения реконструкции сухумской набережной объявлен на 1 июля, до этой даты осталось всего три месяца. Вся набережная перекопана, но такое впечатление, что ее перепахали и про нее все забыли. Гуляя вдоль набережной видно, что никакие работы там никто не проводит, не считая археологических раскопок на 50-метровом участке между кафе «Пингвин» и Диоскурией», – пишет телеграм-канал «ОКНО».

Главный архитектор Сухуми Бислан Багателия объясняет это техническими сложностями. В частности, возникли разногласия между подрядчиками по прокладке коммуникаций на участках, закрепленных за разными регионами. Сейчас эти вопросы согласовываются.

Дополнительным фактором задержек стали археологические раскопки, которые продлятся еще на три месяца. На участке набережной, где проводились ремонтные работы, обнаружили остатки четырех крепостей, относящихся к I–IV веку н.э. Это потребовало пересмотра темпов и подхода к работам.

По словам президента Бадры Гунба, в этой зоне приоритетом становится сохранение найденных артефактов, поэтому спешка недопустима. Участок, где ведутся раскопки, закреплен за абхазскими предпринимателями, и теперь проект, включая планируемый «солнечный променад», придется корректировать с учетом новых находок.

