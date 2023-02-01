Таинственное молчание. Соцсети об исчезновении критиков Кадырова

В конце прошлого года сразу двое критиков главы Чечни перестали выходить на связь. 4 октября 2022 года исчез живущий в Турции оппозиционный блогер Хасан Халитов. А через неполных два месяца, 29 ноября, чеченские аккаунты в соцсетях массово распространяли сообщения об убийстве живущего в Швеции блогера Тумсо Абдурахманова – с тех пор на его страницах в соцсетях не было обновлений. Связаться с блогерами редакции также не удалось.

Длительное молчание критиков режима Кадырова обсуждается в чеченской диаспоре с полным непониманием ситуации. Общественные деятели озвучивают все возможные сценарии: от заказных политических убийств до версий о том, что оппозиционеры могли быть «спрятаны спецслужбами» стран проживания от возможных покушений. Редакция Кавказ.Реалии рассказывает, как соцсети реагировали на внезапное исчезновение оппозиционных блогеров.

Исчезновение Хасана Халитова

Халитов перестал выходить на связь вечером 4 октября – накануне дня рождения Кадырова. Сразу появились сообщения о покушении на него, утверждалось, что критик режима в Чечне в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Это сообщение подхватили многие, кто живет за рубежом. Близкие к Халитову люди в Турции опровергли информацию о смерти Халитова и попросили дождаться, когда он сам сможет объяснить ситуацию. Они же, вероятно, ранее администрировали телеграм-канал блогера и продолжили публикации после сообщений о гибели Халитова.

«Ассаламу Алейкум! Распространяются слухи, что Хасана убили! Лучше нас этого никто не знает. Когда будет нужно, мы сами это подтвердим или опровергнем. Просьба не распространять слухи, кто выложил посты просьба удалить!» – написали авторы канала. Позднее сообщения о его убийстве убрали многие популярные чеченские страницы в соцсетях.

Напомним, в октябре 2021 года турецкие правоохранители задержали группу из шестерых человек, один из которых, как заявляется, готовил покушение на Халитова за вознаграждение в 300 тысяч долларов. Об этом сообщал турецкий телеканал TRT. После этой спецоперации чеченскому блогеру предоставили госзащиту.

В апреле прошлого года Халитов сообщал, что одного из его братьев из Чечни принудительно отправили на войну против Украины. Это было сделано в отместку за его оппозиционную деятельность, подчеркнул блогер. Позже был уволен отец Халитова – он работал охранником в строительной фирме в Грозном, а ателье в его родном селе Закан-Юрте, где работала сестра, вынудили закрыть.

Источники сайта Кавказ.Реалии сообщили, что через месяц после исчезновения блогера жена Халитова не смогла узнать что-либо о своем муже. Она пыталась подать заявление о его пропаже, но полиция его не приняла.

С момента пропажи канал ежедневно публикует новости, которые часто дублируются на дружественных ему телеграм-каналах NIYSO и Security Turkey. Однако с 4 октября никто, включая родственников, не слышал никакой информации лично от Халитова.

Братья Абдурахмановы – очередное покушение?

Практически все сообщения об убийстве Тумсо Абдурахманова в конце ноября ссылались на пост неизвестной чеченки, которая назвалась соседкой блогера и якобы слышала стрельбу в его доме. Уроженцы Чечни, живущие неподалеку от Тумсо в Швеции, сообщили редакции Кавказ.Реалии, что в районе его проживания нет полицейских машин или работников «скорой».

Как и в ситуации с Халитовым, никаких официальных сообщений для прессы от шведских властей не последовало.

5 декабря 2022 года оппозиционный телеграм-канал 1ADAT опубликовал пост, в котором заявлялось, что смерть Абдурахманова подтверждена. Никаких доказательств в публикации не приводилось. Тем не менее их версию поддержал и один из преставителей чеченской диаспоры в Европе Анзор Масхадов – он сослался на свои источники.

Некоторую ясность в ситуацию с исчезновением внесли сообщения с судебного процесса в Мюнхене по делу о покушении на младшего Абдурахманова в декабре 2020 года. Со ссылкой на адвоката заявлялось, что Мухаммад будет присутствовать на очередном заседании. Более того, в день исчезновения он был на связи с благотворительной организацией «Вайфонд» и общался с ними из здания полиции, но после этого он перестал выходить на связь.

Сам Тумсо Абдурахманов не ответил на звонки журналистов Кавказ.Реалии. Полиция и спецслужбы Швеции отказывались комментировать слухи в интернете.

О резонансном исчезновении высказались многие известные общественные деятели. Журналистка Надежда Кеворкова напомнила, что с момента исчезновения прошел месяц, но до сих пор нет прояснений.

Продолжились обсуждения и в твиттере, пользователи высказывали версии того, что могло случиться с блогером.

В соцсетях задавали вопросы об Абдурахманове известным журналистам, к примеру, интересуются мнением Александра Сотника.

Популярна среди пользователей версия о том, что блогер жив, но его «спрятали по программе защиты свидетелей».

«Нездоровая ситуация»

Понятно, что они живы и в безопасности. Но эти «оппозиционеры» никак не объяснились, откуда такая уверенность в их гибели

Мнения о том, что Тумсо Абдурахманов под опекой спецслужб придерживается и руководитель «Ассоциации чеченцев Европы» Аслан Муртазалиев. В разговоре с редакцией он отметил, что до сих пор многое остается на уровне догадок и слухов: «Более предпочтительная версия всё же та, что работает программа защиты свидетелей».

Правозащитник Абубакар Янгулбаев подчеркнул, что ситуация вокруг Абдурахманова и Халитова выглядит «крайне нездоровой».

«Понятно, что они живы и в безопасности. Но были и те из числа чеченской оппозиции, которые писали об их гибели. И они никак не объяснились, откуда такая уверенность, на чем это основано. В целом от их исчезновения Кадырову лучше не становится, так как их места занимают другие, идея сопротивления остается, а критиков становится больше», – уверен Янгулбаев.

Почетный консул непризнанной Ичкерии во Франции Шамиль Албаков также считает, что исчезновение двух известных блогеров объясняется их личной безопасностью.

«Их вывели из поля активности, потребовали не выходить в эфир. Конечно, для всех было бы хорошо, если они могли бы продолжать свою деятельность. Но сейчас, видимо, это связано исключительно с их безопасностью, в таком случае это разумное и правильное решение со стороны властей Турции, Германии и Швеции», – сказал Албаков.

О «загадочности» ситуации с блогерами в беседе с Кавказ.Реалии говорит и руководитель движения «Единая сила» Джамбулат Сулейманов: «Много теорий. Но я предпочитаю не говорить о том, что нам доподлинно неизвестно. Единственное, я выражаю надежду, что они живы и этому я вижу некоторые косвенные подтверждения».

Эксперт по Северному Кавказу Гарольд Чемберс полагает, что на самом деле существуют несколько логичных причин для этого молчания: «Фактов явно недостаточно. Стоит иметь в виду, что члены диаспоры, наверно, боятся. Тумсо и Хасан – двое из самых известных в диаспоре и все же это случилось с ними. Если предположить, что с ними могло быть самое плохое, то такое будет возможным потом для всех».

По мнению собеседника, для большинства ичкерийских политиков работа продолжается, несмотря на тревожные сообщения.

Кавказ.Реалии