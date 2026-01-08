Тбилгорсуд оставил в силе меру пресечения в отношении Георгия Гахария

Тбилисский городской суд оставил в силе арест в качестве превентивной меры в отношении бывшего премьер-министра, лидера партии «Гахария за Грузию» Георгия Гахария.

По решению судьи Нато Худжадзе доказательства защиты, включающие публичные заявления Бидзины Иванишвили, Ираклия Кобахидзе, Мамуки Мдинарадзе, Вахтанга Гомелаури и Теи Цулукиани, не были приобщены к делу. Решение было вынесено заочно, поскольку Георгий Гахария находится за рубежом.

Между тем, в партии экс-премьера называют процесс против него несправедливым. К примеру, председатель фракции «За Грузию» Шалва Кереселидзе заявил, что Гахария «не только не отдавал приказ о применении резиновых пуль, но и узнал об этом позже». В социальной сети он написал:

«В 2019 году МВД под руководством Гахария заявляет о позиции, что Сергею Гаврилову нельзя разрешать въезд в Грузию. Несмотря на это, партия «Грузинская мечта» решает не только разрешить Гаврилову въезд, но и «по ошибке» назначить его спикером парламента. На фоне гнева граждан принимающая сторона Гаврилова, тогдашний спикер парламента Ираклий Кобахидзе, бежит из страны и скрывается в Баку, хотя грузинские граждане требуют его отставки. Ситуация напряженная, полиция и часть протестующих сталкиваются друг с другом. Некоторые протестующие и полицейские получают физические травмы. Через 6 лет после событий начинается расследование, и спустя 6 лет судят человека, который не только не отдавал приказа о применении резиновых пуль, но и узнал об этом позже».

Напомним, Георгию Гахария предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Грузии — «организация умышленного причинения тяжкого вреда здоровью» (по эпизоду с разгоном протестной акции 20–21 июня 2019 года в Тбилиси) и «превышение служебных полномочий» (по делу об установке полицейского блокпоста в селе Чорчана), которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет.