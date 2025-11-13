В Тбилисском городском суде вынесено решение о заочном аресте экс-премьера Георгия Гахария, находящегося в Германии, по «делу Чорчаны». Ему предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий. Гахария также является фигурантом второго уголовного дела, связанного с событиями «ночи Гаврилова», слушание по которому назначено на 20:00. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сам бывший глава правительства отвергает выдвинутые ему обвинения, называя их политически мотивированными.

«Они понесут наказание»

Когда-то бывший премьер-министр и глава МВД Грузии Георгий Гахария считался в глазах почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили «очень крутым и достойным» человеком, который «спас страну от переворота». Сегодня тот же миллиардер называет его «подлецом». Эти оценки изменились после разрыва политических отношений и перехода Гахария в оппозицию.

В октябре 2024 года, всего за несколько дней до парламентских выборов, Иванишвили в интервью проправительственному телеканалу «Имеди» пригрозил, что Георгий Гахария и его союзники «предстанут перед судом».

«Гахария и членам его партии придется ответить перед законом. Они заслуживают сурового наказания — и они его получат», — заявил тогда миллиардер, обвиняя его вместе с оппозицией в попытках втянуть Грузию в войну.

Однако пока перед законом предстает лишь сам Гахария, по двум уголовным делам, связанным с широко известными эпизодами: событиям 20–21 июня 2019 года, известным как «ночь Гаврилова», и «делом Чорчаны». Ни его согласие участвовать в парламентской деятельности, ни сотрудничество с временной следственной комиссией под руководством Теи Цулукиани, ни готовность идти на диалог с депутатами не защитили его от преследования прокуратуры.

Генпрокуратура обвиняет экс-премьера в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более чем двум лицам во время протестной акции возле парламента (дело 20 июня), а также в превышении служебных полномочий (дело Чорчаны). За это ему грозит до 13 лет лишения свободы.

Ответственность спустя шесть лет

«Отставка Гахария сегодня означала бы прямое предательство родины. Он сумел защитить страну от нового государственного переворота, защитил государственный институт — парламент, и не позволил обществу столкнуться с новой бедой. Если бы он не справился с этим, тогда ему действительно следовало бы уйти в отставку», — говорил Иванишвили спустя месяц после событий 20 июня.

Тогда Гахария считался героем. Его действия во время разгона митинга члены партии на протяжении нескольких лет защищали и оправдывали. Но шесть лет спустя, после перехода бывшего соратника в оппозицию, прокуратура пересмотрела вопрос его ответственности.

Согласно материалам следствия, вечером 20 июня 2019 года на проспекте Руставели мирная демонстрация переросла в насилие: часть протестующих пыталась прорваться в здание парламента, применяя силу против полицейских и атакуя их. Гахария, по версии прокуратуры, нарушил закон, приказав сотрудникам Департамента специальных заданий использовать спецсредства одновременно и без предупреждения, не предоставив демонстрантам возможности покинуть территорию.

«Этим он организовал умышленное причинение вреда здоровью граждан», — заявил на брифинге генпрокурор Георгий Гваракидзе.

В результате десятки граждан получили травмы различной степени тяжести: двое потеряли глаза, а пятеро — тяжкие телесные повреждения.

По словам прокуратуры, обновление расследования спустя шесть лет было вызвано решением Европейского суда по правам человека от 7 мая 2024 года, который указал на процессуальные нарушения и предписал провести дополнительные следственные действия.

«В связи с этим были проведены многочисленные следственные действия, в том числе следственные эксперименты с участием пострадавших, дополнительные допросы сотен свидетелей, и более ста различных экспертиз. В результате этих действий была установлена вина Георгия Гахария <...>», — подчеркнул генпрокурор.

Вопрос ответственности за события 20 июня рассматривался и на временной следственной комиссии Цулукиани, на которую был вызван экс-премьер. Гахария стал единственным лидером оппозиции, который явился на комиссию, и поэтому не оказался за решеткой за неявку, в отличие от своих коллег — Зураба Джапаридзе, Ники Мелия, Ники Гварамия и других оппозиционеров.

На комиссии рассматривался один из ключевых вопросов, волнующих грузинское общество: кто отдал приказ о применении резиновых пуль против участников митинга. Гахария заявил, что не отдавал такого приказа и не знает, кто это сделал. Он подчеркнул, что согласно закону «О полиции», каждый сотрудник имел право использовать резиновые пули в целях самообороны.

За события 20 июня, во время которых имели место отдельные случаи превышения полномочий (что признает сам Гахария), а также за неполное выполнение подготовленного плана, он взял на себя политическую ответственность.

Мако Гомури, одна из демонстрантов, потерявшая глаз от резиновой пули, заявила, что не будет давать показания против Гахария, потому что «даже он заслуживает суда в условиях настоящего правосудия».

«В суд «Грузинской мечты» я никогда не пойду и не дам против кого-либо показания», — подчеркнула Гомури.

«Дело Чорчаны»

Второй эпизод, по которому обвинение предъявлено бывшему премьеру Грузии, связан с возведенным в районе села Чорчана блокпостом. Следствие утверждает, что 24 августа 2019 года, занимая одновременно пост министра внутренних дел и секретаря Совета национальной безопасности, Гахария, «в нарушение полномочий совета, без согласования с премьер-министром, без координации со Службой государственной безопасности и без информирования наблюдательной миссии ЕС», единолично принял решение установить дополнительный полицейский блокпост вдоль линии оккупации.

«Это решение, принятое по инициативе и при участии Гахария, широко освещалось в СМИ. Как и ожидалось, представители оккупационного режима использовали это как повод для действий против территориальной целостности Грузии. В частности, 5 сентября 2019 года незаконные вооруженные формирования де-факто режима Цхинвали заняли высоты на территории, контролируемой грузинскими властями. Под контроль оккупационных сил попало около 100 гектаров лесного массива. Происходили различные незаконные действия, передвижение тяжелой военной техники в сторону населенных пунктов, что создало реальную угрозу вооруженного конфликта. В результате под оккупацией оказались также жилые дома жителей сел Коби и Цнелиси в Хашурском муниципалитете», — заявил генеральный прокурор Георгий Гваракидзе.

По его словам, действия Гахария квалифицируются как «умышленное превышение служебных полномочий», что «существенно нарушило законные интересы общества и государства».

Защита бывшего министра отмечает, что из-за отсутствия доказательств для иобвинений в посягательстве на территориальную целостность дело ограничилось только обвинением в превышении служебных полномочий.

«Это полностью сфабрикованное обвинение, которое свидетельствует только об одном — как оккупационный режим Цхинвали обвинял грузинскую сторону в строительстве полицейского блокпоста в Чорчана на нашей подконтрольной территории, точно так же сегодня обвиняет грузинская прокуратура бывшего министра внутренних дел, который имел право разместить этот пост», — заявил адвокат Гахария, Бердия Сичинава.

В материалах дела содержатся показания таких лиц, как лидер «Единой нейтральной Грузии» Вато Шакаришвили (чьи показания использованы и в уголовных делах против лидеров оппозиции), член «Грузинской мечты» Кахи Кахишвили и бывший глава МВД Вахтанг Гомелаури.

Дискуссия вокруг Чорчаны вновь вспыхнула 14 апреля 2025 года, когда Гахария был вызван на допрос временной парламентской следственной комиссии. Члены комиссии утверждали, что установка блокпоста «без согласования с государственными органами привела к потере контроля над частью территории».

Любопытно, что вскоре после этих событий Гахария стал премьер-министром. В партии «Грузинская мечта» позже объяснили повышение давлениями так называемого «глубинного государства» (Deep State) — структуры, против которой партия, по их словам, тогда еще не могла противостоять.

Сам Гахария на допросе утверждал, что установка блокпоста была необходимой мерой в ответ на активность оккупационных сил и частые задержания граждан Грузии. Он обвинил лидера самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова в попытках захвата грузинской территории, ссылаясь на карту 1922 года, и подчеркнул, что меры были экстренными, чтобы не потерять 1800 гектаров леса. Гахария подчеркнул, что все действия были согласованы с миссией наблюдателей ЕС и профильными министерствами, включая Министерство инфраструктуры.

«Как можно было провести столь крупное мероприятие без ведома премьер-министра, СГБ? Конечно, все обо всем знали», — отметил он на комиссии.

Спустя несколько месяцев после допроса прокуратура возбудила расследование «по факту саботажа, попытки саботажа при отягчающих обстоятельствах, содействия иностранной организации или организации, подконтрольной иностранному государству, во враждебной деятельности, а также мобилизации финансов для действий против конституционного строя и основ национальной безопасности Грузии». В центре внимания следствия оказались действия Гахария вдоль линии оккупации вблизи села Чорчана.

Может ли Германия выдать Грузии Гахария?

Бывший премьер-министр не признает вину, утверждая, что обвинения предъявлены ему «за защиту национальных интересов Грузии». Он заявил о готовности участвовать в судебном процессе дистанционно и лично отвечать на вопросы следователей.

С весны 2025 года Георгий Гахария находится в Германии. В ожидании уголовного преследования он успел покинуть страну и получил право на проживание в Германии.

Вероятно, после заочного решения суда о заключении Гахария под стражу он будет объявлен в розыск. Сторона защиты не исключает, что «Грузинская мечта» может запросить его экстрадицию. Однако, как говорит адвокат Бердия Сичинава, шанс, что Германия выдаст политика Грузии, практически равен нулю:

«В подобных случаях только после того, как суд примет решение о применении меры пресечения в виде заключения под стражу и государство вынесет постановление о розыске внутри страны, можно обратиться в другую страну, участницу соответствующей международной конвенции, с запросом об экстрадиционном аресте. В данном случае это может быть Германия. Однако у грузинской стороны не должно быть иллюзий, что кто-либо выдаст объект политического преследования, Гиоргия Гахария, в руки прокуратуры Иванишвили».

Адвокат также сообщил, что они намерены уведомить Интерпол о том, что Гахария является политическим беженцем, что, по их мнению, существенно снижает вероятность его передачи грузинской стороне.

«Личная вендетта»

Начало уголовного преследования против бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария не стало неожиданностью для его команды. По их словам, еще до парламентских выборов миллиардер и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили анонсировал арест бывшего премьера. Оппозиционеры рассматривают уголовное преследование как «личную вендетту Иванишвили».

«Мы еще увидим множество абсурдных обвинений против Георгия Гахария. Это — реальность, созданная «Мечтой». Она политически преследует своего самого значимого оппонента. Мы много раз видели, как они гордились шагами, которые Гахария предпринимал в рамках различных проектов. Потом он им стал не нужен, стал для них неудобным. Сегодня единственный, кто по-настоящему борется с «Мечтой» — это Георгий Гахария и его команда, тогда как «Мечта» использует «националов» против интересов страны», — заявила член партии «Гахария — за Грузию» Тата Хведелиани.

В то же время в партии власти отрицают, что дело имеет политическую подоплеку. Лидер «Грузинской мечты» Гия Вольский заявил, что Гахария покинул партию «при очень подозрительных обстоятельствах» и совершил действия, которые «были напрямую связаны с созданием определенных проблем для национальной безопасности».

«После углубленного анализа произошедшего власть по-новому оценила ситуацию, и многое оказалось для нее неожиданным», — добавил он, намекая на то, что пересмотр ответственности бывшего премьера стал следствием нового взгляда на события прошлых лет.

