Тбилисский апелляционный суд оставил 11 демонстрантов под стражей

Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе решение суда первой инстанции от 3 сентября 2025 года по делу 11 участников проевропейских акций. Задержанные в конце 2024 года демонстранты, среди которых актёр Андро Чичинадзе и комик Онисе Цхададзе, остаются под стражей. Решение 17 апреля огласила судья Апелляционного суда Тбилиси Теа Леонидзе.

Андро Чичинадзе, Онисе Цхададзе, Гурам Мирцхулaва, Лука Джабуа, Джано Арчаиа, Руслан Сиваков, Реваз Кикнадзе, Георгий Теришвили, Валери Тетрашвили, Сергей Кухарчук и Иракли Керашвили приговорены к 2 годам лишения свободы.

3 сентября 2025 года судья Нино Галусташвили переквалифицировала дело по статье 225 УК (групповое насилие) на статью 226 УК (организация групповых действий, нарушающих общественный порядок, или активное участие в них).

Все осуждённые отвергают свою вину и считают себя политическими заключёнными.

17 апреля в Апелляционном суде собрались родственники, друзья, коллеги и сторонники 11 демонстрантов; среди них — пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.