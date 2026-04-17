Тбилисский апелляционный суд оставил 11 демонстрантов под стражей

Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе решение суда первой инстанции от 3 сентября 2025 года по делу 11 участников проевропейских акций. Задержанные в конце 2024 года демонстранты, среди которых актёр Андро Чичинадзе и комик Онисе Цхададзе, остаются под стражей. Решение 17 апреля огласила судья Апелляционного суда Тбилиси Теа Леонидзе.
Андро Чичинадзе, Онисе Цхададзе, Гурам Мирцхулaва, Лука Джабуа, Джано Арчаиа, Руслан Сиваков, Реваз Кикнадзе, Георгий Теришвили, Валери Тетрашвили, Сергей Кухарчук и Иракли Керашвили приговорены к 2 годам лишения свободы.
3 сентября 2025 года судья Нино Галусташвили переквалифицировала дело по статье 225 УК (групповое насилие) на статью 226 УК (организация групповых действий, нарушающих общественный порядок, или активное участие в них).
Все осуждённые отвергают свою вину и считают себя политическими заключёнными.
17 апреля в Апелляционном суде собрались родственники, друзья, коллеги и сторонники 11 демонстрантов; среди них — пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.
- Полиция начала аресты участников проевропейских акций по обвинению в организации группового насилия и участии в нем в декабре 2024 года, после того как тысячи граждан вышли на улицы и протестовали против решения партии «Грузинская мечта» приостановить процесс вступления в Евросоюз до 2028 года.
- По словам адвокатов, фундаментальная проблема дела состояла в том, что обвинению не удалось доказать ни связь между обвиняемыми, ни наличие организатора, ни предварительного сговора с общей целью — то есть именно тех элементов, которые необходимы для квалификации группового преступления. Кроме того, не было установлено, что кто-либо из полицейских пострадал непосредственно от действий обвиняемых.
