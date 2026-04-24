Тбилисский суд арестовал обвиняемого в шпионаже Тамаза Голоева

Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 27-летнего Тамаза Голоева, обвиняемого в шпионаже.

Судебное заседание, состоявшееся 24 апреля, прошло в закрытом режиме. Члены семьи задержанного на процессе не присутствовали.

На данном этапе Голоев не пользуется услугами адвоката. Интересы еще двух фигурантов дела представляет адвокат Звиад Табатадзе, однако он отказался от комментариев, сославшись на обязательство о неразглашении. Он также не уточнил, живут ли его подзащитные — лица, упомянутые в заявлении Службы государственной безопасности, — как и Голоев, на территории самопровозглашённой республики Южная Осетия.

В СГБ ранее заявили, что помимо задержанного выявлены еще двое подозреваемых в шпионаже, которые «не находятся в Грузии». Обвинение им предъявлено заочно, их планируют объявить в розыск через Интерпол.

Тамаз Голоев — уроженец Ахалгори. По отцу он осетин, по матери — грузин. Учился в Цхинвали и регулярно посещал Тбилиси.

Глава «Центра социальной справедливости» Тамта Микеладзе заявила, что часть гражданского общества знала Голоева. По ее словам, он поддерживал контакты с грузинским обществом и был, возможно, единственным осетином из Ахалгори, стремившимся к таким связям.

Микеладзе также отметила, что с учетом уязвимого положения Голоева и опыта давления со стороны силовых структур в Цхинвальском регионе, ей трудно поверить, что он мог выполнять серьезные задания иностранных спецслужб.

Бывший народный защитник и руководитель «Института исследования демократии» (DRI) Уча Нануашвили, в свою очередь, подчеркнул, что следствие должно представить убедительные доказательства. По его словам, вместо выявления реальных шпионских сетей может происходить попытка сделать «козла отпущения» из одного конкретного молодого человека.

Версия СГБ

По версии Службы государственной безопасности, задержанный гражданин Грузии «был завербован спецслужбой иностранного государства и ему был присвоен соответствующий оперативный псевдоним» (какой именно — не уточняется).

По данным СГБ, в обмен на денежное вознаграждение он должен был:

собирать информацию о местах дислокации СГБ, МВД и Министерства обороны, их силах и средствах, а также осуществлять фото- и видеосъёмку этих объектов;

собирать информацию о размещении стратегических объектов в Грузии — в том числе мостов, автомобильных и железнодорожных магистралей, — а также проводить их фото- и видеосъёмку.

В заявлении СГБ говорится, что молодой человек задержан «по обвинению в сборе и передаче информации по заданию сотрудников спецслужбы иностранного государства». Также отмечается, что наблюдение за ним велось на протяжении нескольких месяцев; однако из официальных заявлений неясно, удалось ли ему фактически передать какую-либо информацию и если да — какую именно, а также какие доказательства имеются в деле.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Российский агент?

В СГБ воздерживаются от указания страны, в пользу которой обвиняемые предположительно шпионили.

По информации проправительственной телекомпании «Рустави 2», как задержанный, так и двое разыскиваемых шпионили в пользу России.

Этот вопрос был задан бывшему руководителю ведомства, нынешнему вице-премьеру Мамуке Мдинарадзе в эфире телекомпании «Имеди».

«Возможно, для меня сегодня было бы очень выгодно сказать, о шпионах какой страны идёт речь — с точки зрения пиара это выглядело бы хорошо, — но Служба безопасности не собирается ограничиваться одной страной, а затем могут возникнуть другие неудобства. Лучше изначально не называть ни одну страну — и затем ни вторую», — сказал Мдинарадзе.

Он попытался остановить ведущую Магду Аникашвили, когда та сказала: «Можно предположить, что у ваших оппонентов больше не будет оснований утверждать, что вы никогда не выявляли шпионов этой страны... Наши зрители сами сделают выводы».